Дайте дорогу реальным проектам

О потенциале координации в условиях решений по развитию Дальнего Востока

2012-й год для жителей Приморья стал историческим, они убедились в силе конструктивных решений федеральной власти и организаторских способностях властей края, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Все сомневающиеся замолчали: саммит стран АТЭС прошел успешно. Прекрасный пример координации двух ветвей власти!

2015-й год Приморский край, как и все регионы Дальнего Востока, проводит на фоне новых решений федеральных властей: закон о территориях опережающего роста (ТОР), указ о Свободном порте Владивосток и т.д. Президент Владимир ПУТИН учредил Восточный экономический форум (ВЭФ) как постоянную инвестиционную площадку. Три года назад создан Фонд развития Дальнего Востока, который, по информации Минвостокразвития, после «упорных трудов», намерен представить первые инвестиционные проекты на форум.

Интерес к форуму огромен, все в ожидании реальных проектов. Факт поступивших заявок на участие в форуме в количестве около 4 тыс. - в разы больше, чем планировали, - подтверждает: желающие работать в новых условиях есть. Это первые плоды от принятых решений федеральной власти.

Не допустить перегиба

Итак, за последние три года федеральная власть предоставила серьезные полномочия Министерству развития Дальнего Востока: ввела такие функционально-правовые формы, как ТОР или Свободный порт, намерена детализировать и юридически закрепить за структурами министерства право в реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном регионе.

Но, как считают опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог» эксперты и участники рынка, на данный момент главное, чтобы на этом фоне не получился перегиб, ведь в структуре государственного управления есть еще федеральные министерства, например Минтранс, Минэнерго и др., за которыми сохраняются отраслевые права.

В звуках походного марша Минвостокразвития размыты права региональной власти, а в вопросах на землю по инвестпроектам - практически исчезли. Все дальше отодвигается на обочину региональная власть, представляющая дальневосточников, которые должны своим трудом реализовывать проекты данной территории. Возможно, региональную власть планируется ограничить «правом только социальное обеспечение»…

Есть две вертикали: правительство - регионы - Минвостокразвития, правительство – отраслевые министерства. И если правительство и министерства в любом случае разделят права, то вопрос по региональной власти неоднозначен. В связи с огромными правами, предоставленными двум указанным вертикалям, региональной власти может быть уготована роль статиста. Масса льгот для инвесторов сокращает поступления в региональный бюджет, а бюджетные средства Центра остаются в ведении министерств.

Итак, налицо вопросы о роли региональной власти в создаваемых новых условиях, о ее правах, а так как они непонятны населению, то на площадках форума должны быть обсуждены.

При этом наиболее увлекательная роль у бизнеса, настроенного на новые инвестиционные проекты: он должен закрыть все требования и пожелания всех трех вертикалей и найти еще возможность работать.

Не получится ли работа по ТОРам и Свободному порту на практике как в известной басне:

Однажды Лебедь, Рак да Щука

Везти с поклажей воз взялись,

И вместе трое все в него впряглись;

Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!

Поклажа бы для них казалась и легка:

Но…

Вопрос далеко не праздный. Приведем примеры из жизни края за последние три года.

В том же историческом 2012 году по инициативе Министерства энергетики, на совещании «Об итогах реструктуризации и перспективах развития угольной промышленности» председателем правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ поручено Министерству транспорта и другим заинтересованным ведомствам подготовить предложения по строительству нового специализированного порта с объемом перевалки 20 млн тонн в год для обслуживания мелких и средних производителей угля (протокол от 24.01.2012 г., п. 32, г. Кемерово).

Что заставило Минэнерго выступить инициатором создания непрофильного актива? В 2012 году специализированные угольные комплексы были у двух крупных угольных компаний: СУЭК (пос. Ванино, Хабаровский край) и «Кузбассразрезуголь» (Восточный порт, Приморский край). Другие угольные компании имели достаточно ограниченные возможности заключения контрактов на перспективном рынке из-за дефицита специализированных портовых мощностей на Дальнем Востоке.

И это при том, что по объемам экспорта угольной продукции Россия находится на третьем месте после Австралии и Индонезии. Наращивание экспортных поставок является важнейшим направлением дальнейшего развития угольной промышленности России. В 2014 году добыто 357 млн тонн угля, поставлено на экспорт - 151,7 млн тонн.

На этом фоне угольные компании активно поддержали Минэнерго, и около 15 игроков проявили интерес к участию в данном проекте. Но тут же на повестку дня стали вопросы земли, финансирования, гарантий, организационной формы и т.д. Совещания продолжались, но непрофильный актив, как ни крути, остается непрофильным.

Министерство транспорта России пошло по другому пути: рассмотрело несколько вариантов размещения угольного порта и поддержало предложение «Сибирского Делового Союза» (СДС) по строительству специализированного угольного порта в районе бухты Суходол Приморского края. Возможно, основным критерием было наличие у инвестора собственной грузовой базы для безубыточной работы порта.

На десять тыщ рванул, как на пятьсот…

Эксперты считают, что решение Минтранса о поддержке проекта Суходол было знаковым для развития портовых специализированных терминалов в Приморском крае. Бизнес, когда чувствует «финансовые потоки» или угрозу им, очень легок на подъем. В том же году наблюдаем следующее: компания «Кузбассразрезуголь» форсировала строительство третьей очереди собственного угольного терминала в порту Восточном.

8 ноября 2012 года пресс-служба Восточного порта отчиталась: «В соответствии с поручением президента России Владимира Путина, акционеры приняли решение, что третья очередь Угольного комплекса ОАО «Восточный Порт» будет носить статус «общественного» угольного морского терминала, открытого для работы не только с крупными, но и со средними, а также с малыми грузоотправителями».

Вряд ли Минтранс поддержал бы строительство нового порта СДС, если бы «Кузбассразрезуголь» подтвердил свои намерения ранее.

В прошлом году структура группы «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА ЗАО «ПО «Приморнефтегазпром» начала реализовывать проект «Строительство универсального производственно-перегрузочного комплекса «Север» в порту Восточном в районе мыса Петровского» мощностью 20 млн тонн угля в год.

Инвестор также представил свой проект как ориентированный на малые и средние угольные компании, у которых нет собственных перевалочных мощностей на Дальнем Востоке. Все крупные терминалы в регионе - как существующие, так и заявленные к строительству - принадлежат крупным угольным компаниям. Практика показывает, что такая ситуация создает неравные условия для малых и средних игроков.

Строительство объекта реализуется на условиях государственно-частного партнерства. Между инвестором и ФКУ «Ространсмодернизация» подписано Инвестиционное соглашение в сентябре 2014 года.

Еще один заявленный проект в Приморье - строительство угольного терминала на мысе Открытый (Фокино). Инвестор - «Порт Вера» - позиционирует себя как консорциум с корейскими и китайскими компаниями. Мощность – все те же 20 млн тонн в год. «Порт Вера» увязывает свое будущее с проектом освоения Огоджинского угольного месторождения в Приамурье. И это при том, что в портах Восточный и Находка находится еще целый ряд стивидорных компаний, специализирующихся на перевалке угля и планирующих наращивание объемов в ближайшие годы.

На этом фоне можно только порадоваться за Министерство транспорта, ведь мощности перегрузки угля растут как грибы после дождя. Вопрос в другом: растут запланированно или хаотически? Могут влиять на это Минвостокразвития и региональная власть? Вероятно, да. Высокая вероятность, что представители министерства и власти участвовали в согласованиях, может даже рассматривали на общественных экологических советах, а эксперты - давали рекомендации. Возможно, решения принимались на основе рекомендаций экспертов, а возможно - на доверии к уважаемой компании. Когда бюджет полон, то можно и затронуть тему инвестиций. Обычная практика жизни современного бизнеса.

К чему такие пассажи?

По мнению специалистов-железнодорожников, - ситуация на транспортном плече уже сейчас крайне накаленная, потому что при реализации всех проектов по Находке и Восточному, грузы физически просто не могут быть доставлены в указанном объеме.

В данный момент на Находку идут до 43 пар поездов в сутки при пропускной способности всего 40 пар на участке от Смоляниново до Находки-Восточной. То есть поток превышает расчетно максимальный. При этом на участке Новонежино – Красноармейск (около 60 км) подталкивание составов осуществляется электровозами серии 4ЭС5к (четыре секции).

Решит проблему увеличения пропускной способности до порта Восточного только строительство нового электрифицированного железнодорожного пути от ст. Шкотово длиною около 140 км. По оценкам экспертов, это около 40 млрд рублей.

Возникает вопрос, так ли необходимо было строительство новых угольных терминалов в перенасыщенных терминалами и ограниченными территорией портах Восточный и Находка? Возможно, причина в том, что разрешение на строительство в границах порта дает структура Минтранса и есть желание использовать уже существующие инженерные сети. Но попытка втиснуть в территориальные «щели» крупные инвестиционные проекты есть не что иное, как путь к непредвиденным дополнительным инвестициям. Это подтверждает реальность: для обеспечения запланированных к строительству терминалов в портах Восточный и Находка, в основном угольных, государство дополнительно к запланированным инвестициям по Транссибу должно потратить бюджетные деньги на расширение станции Находка-Восточная (23,3 млрд рублей) и нового третьего пути от Шкотово (около 40 млрд рублей).

Поэтому, уважаемые чиновники федеральных министерств, готовьте еще дополнительно минимум 40 млрд рублей!

Если бы три государственные вертикали работали в одном направлении, риск получить подобную ситуацию был бы исключен. Ведь на территории Приморского края есть возможности размещения терминалов на перспективных к развитию площадках Уссурийского и Амурского заливов.

Администрация Приморья выступила с инициативой создания многопрофильной портовой зоны на близлежащей территории к станции Смоляниново, но поддержать ее почему-то желающих мало.

Возможно, темпы добычи угля в стране такие стремительные, а желающих покупать российский уголь так много, что нет времени федеральным министерствам оглянуться и посоветоваться с регионом.

Поднимая тему координации государственных вертикалей власти, хочется подчеркнуть, что сегодня государство приняло беспрецедентные решения по льготам на Дальнем Востоке для бизнеса и надеется на результат. Средства, по известным причинам, ограничены. По нашему мнению, только скоординированные действия «право держащих» и профессиональные решения могут дать реальный результат, а не последствия, на которые потребуется звать «пожарника».

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.