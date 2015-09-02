Восточный проект "Транснефти" уверенно смотрит в будущее

В декабре 2009 года с легкой руки президента Владимира ПУТИНА в Приморье, традиционно считавшемся портовыми воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, успешно стартовал новый проект – специализированный морской нефтеналивной порт Козьмино, пишет деловая газета "Зололтой Рог".

Сегодня танкеры с российскими углеводородами ежедневно отправляются в Японию, Китай, Южную Корею, Малайзию, США, Таиланд и другие страны, а Приморье получает рабочие места и налоги.

Восточный проект «Транснефти» с его мощной производственной базой и высоким профессионализмом коллектива сразу же стал визитной карточкой инвестиционного потенциала Приморья.

В порт Козьмино в заливе Находка нефть доставляется по магистральному нефтепроводу Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) и железной дороге. С площадок приема нефти и железнодорожных эстакад по трубопроводу протяженностью 23 километра нефть перекачивается в резервуарный парк нефтебазы строительным номиналом 500 тыс. кубических метров. Здесь формируются партии для дальнейшей погрузки в танкеры. Нефтеналивные суда швартуются к пирсу площадки береговых и причальных сооружений. Одновременно порт Козьмино может принимать два танкера: допустимым дедвейтом от 80 до 150 тыс. тонн на первом причале и от 80 до 120 тыс. тонн на втором причале.

Уже 24 марта 2015 года объем отгрузки нефти из ООО «Транснефть – Порт Козьмино» достиг 100 млн тонн с момента запуска ВСТО в декабре 2009 года. Юбилейную тонну нефти принял в танки Ocean Pegasus, который по окончании погрузки направился в китайский порт Далянь.

По телемосту Москва - Находка президент ОАО «АК «Транснефть» Николай ТОКАРЕВ поздравил руководство порта со знаменательным событием. «Главные преимущества восточного направления - это качество нефти и транспортная логистика, которая обеспечивает потребителям серьезную экономию средств», - подчеркнул президент трубопроводной монополии. Очень короткое транспортное плечо - из порта Козьмино до Японии сырье доставляется менее чем за сутки, дорога в Китай занимает чуть более суток - выгодно отличает этот маршрут доставки нефти от предлагаемых другими поставщиками из стран Персидского залива.

Сегодня нефть марки ВСТО из-за более высокого качества торгуется с премией к традиционному российскому Urals, при этом качественные характеристики ВСТО значительно лучше, чем у нефти из арабского региона. И это преимущество сохранится еще длительное время.

Досье "Золотой Рог": Отгрузка нефти из ООО «Транснефть - Порт Козьмино»:

2010 – 15 млн 300 тыс. тонн;

2011 – 15 млн 199 тыс. тонн;

2012 – 16 млн 299 тыс. тонн;

2013 – 21 млн 300 тыс. тонн;

2014 – 24 млн 900 тыс. тонн;

2015 (по состоянию на 24 августа) – 19 млн 400 тыс. тонн.

Основные получатели нефти ВСТО в 2015 году: Китай (42%), Япония (31%), Южная Корея (11%), США, Сингапур, Филиппины и Новая Зеландия (по 3%).

Впереди у ООО «Транснефть - Порт Козьмино» реализация крупных программ. В рамках расширения резервуарного парка на нефтебазе уже в 2017 году будут построены два резервуара для хранения нефти строительным номиналом 50 тыс. кубометров каждый.

Особенностью конструкции новых резервуаров, как и предыдущих, будет плавающая крыша, позволяющая минимизировать негативное воздействие на окружающую среду за счет уменьшения количества испарений хранящейся внутри нефти.

Ранее в порту Козьмино уже проводились работы по расширению резервуарного парка, в ходе которых к концу 2010 года были построены дополнительные емкости для хранения нефти – резервуары №8, №9, №10. Это позволило увеличить вместимость нефтебазы до 500 тыс. тонн нефти.

Строительство двух новых резервуаров будет начато в 2016 году. Также проводится реконструкция подходной дамбы с последующим дноуглублением в акватории причала № 2 нефтепирса, что позволит принимать у обоих причалов танкеры дедвейтом до 150 тыс. тонн.

«Сегодня в Приморье налицо результат масштабной созидательной работы, которая была проделана в максимально сжатые сроки. Благодаря заложенной базе и новым решениям, порт Козьмино с уверенностью смотрит в будущее», - заверяет гендиректор порта Борис МЕЛЬНИКОВ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.