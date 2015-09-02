Строить будет проще

В Приморье застройщики теперь могут получать документы через одну госструктуру

КГАУ «Примгосэкспертиза» и администрация Владивостока заключили соглашение о межведомственном взаимодействии по выдаче разрешений на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

По словам директора КГАУ Надежды ДЬЯКОВОЙ, для застройщика это означает возможность получения заключения государственной экспертизы проектной документации и разрешения на строительство через одну государственную структуру.

«Застройщик теперь может обращаться в наше учреждение с заявлением рассмотреть на межведомственной комиссии представленную им документацию. Указанное заявление направляется одновременно с заявлением на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий через учреждение», – пояснила Надежда Дьякова.

Учреждение отправит на комиссию все документы в течение пяти дней. Затем комиссия их рассматривает и принимает решение о соответствии или несоответствии документации для выдачи разрешения. Либо предлагает устранить недостатки документации.

Вице-губернатор Приморского края Олег ЕЖОВ отметил важность заключенного соглашения.

«Администрацией Приморского края успешно проводится политика по оптимизации государственных услуг при строительстве капитальных объектов. Одним из направлений оптимизации является сокращение структур, в которые застройщик обязан обращаться самостоятельно и предоставлять необходимый пакет документов», – подчеркнул Олег Ежов.

По словам заместителя главы региона, для застройщиков сокращается количество инстанций, необходимых для получения разрешения на строительство.

«Теперь не потребуется повторно формировать пакет документов для предоставления в администрацию города Владивостока. Уверен, что такое успешное взаимодействие позволит всем заинтересованным лицам, и в первую очередь застройщикам, сократить сроки получения разрешения на строительство», – заявил вице-губернатор.

Между тем Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края на прошедшей неделе выявила нарушения градостроительного законодательства во Владивостоке.

ОАО «Дальэлектромонтаж» занимается реконструкцией здания на Новожилова, 21. Над существующим двухэтажным зданием они самовольно надстроили третий этаж. В ходе проверки специалисты инспекции выявили, что у ОАО отсутствует исходно-разрешительная документация.

По решению Арбитражного суда Приморья застройщика оштрафовали на 150 тыс. рублей.

Как подчеркивал вице-губернатор Олег Ежов, нарушители градостроительного законодательства будут привлечены к ответственности.

«В регионе ведется мониторинг исполнения градостроительного законодательства при строительстве объектов. Факты незаконного строительства будут выявлены, а к застройщикам - применены исчерпывающие меры административного воздействия», – сообщил вице-губернатор.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.