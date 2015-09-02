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В Приморье решают сверхзадачу
МФЦ должны быть открыты во всех районах края уже в этом году
Еще 19 многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг откроют в Приморье до конца 2015 года. Таким образом, МФЦ заработают во всех муниципалитетах края. Об этом заявил вице-губернатор Приморья Алексей СУХОВ на комиссии по повышению качества и доступности госуслуг, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
На совещании рассмотрели вопросы повышения качества и доступности информации, размещаемой в системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг», и повышение квалификации специалистов многофункциональных центров.
«Мы вступили в завершающую стадию реализации указа президента РФ. В этом году перед нами сверхзадача - открыть в Приморье еще 19 МФЦ, это больше, чем за три предыдущих года. Для того чтобы максимально интегрировать электронные услуги в общую систему работы с населением, мы уделяем большое внимание обучению персонала», - отметил Алексей Сухов.
Также участники комиссии рассмотрели основные ошибки при размещении информации на портале госуслуг. Анализ и оценку качества предоставляемых услуг провело Молодежное правительство Приморского края.
Тестирование портала госуслуг было одним из его первых проектов, теперь Молодежное правительство регулярно проводит мониторинг качества размещаемой информации госуслуг.
По словам представителя совета Молодежного правительства Дениса Краснова, основные недочеты в работе электронного портала - это отсутствие или неполная информация в разделе «Контактные лица» и «Контакты», частичное отсутствие информации или некорректное описание услуги.
«Работа, выполняемая Молодежным правительством края, позволяет увидеть со стороны, какие моменты неудобны и неинформативны для людей, и устранить замечания. Типовые ошибки будут разосланы в департаменты и местные органы самоуправления для работы над ошибками», - подчеркнул заместитель руководителя региона.
Также на совещании был рассмотрен вопрос взаимодействия страхователей и территориальных органов Пенсионного фонда.
«Предоставление документов страхователями в электронном виде не только исключит личное присутствие граждан и сэкономит время на обработку и оценку документов, но и позволит своевременно назначить пенсию в полном объеме», - отметила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю Галина Никитченко.
Отметим, многофункциональные центры оказывают уже 115 государственных и муниципальных услуг. С начала года МФЦ Приморья приняли более 222 тысяч заявлений.
Стоит добавить, что по итогам 2014 года Приморский край вошел в число субъектов Российской Федерации, где работа по созданию МФЦ в рамках реализации президентского указа «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» идет наиболее активно.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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