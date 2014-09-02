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"РусАл" ищет варианты для работы Ярославской ГРК в Приморье

02 Сентября 2014, 17:38 | Приморье

Собственник считает нецелесообразным производство альтернативной продукции

ОК "РусАл" считает нецелесообразным организацию на ЗАО "Ярославская горнорудная компания" (ЯрГРК) производства альтернативной продукции.

"РусАл" в долгосрочном периоде планирует провести модернизацию и техническое перевооружение предприятия. Организация на ЯрГРК производства альтернативной продукции - цинка, брикетов и редкоземельных металлов - экономически нецелесообразна, так как на сегодняшний день не имеет под собой технической и технологической и коммерческой базы", - говорится в заявлении "РусАла".

Ранее врио губернатора Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заявил, что возможный сценарий разрешения ситуации до момента возобновления работы ГОКа предусматривает запуск цинкового производства или введение новой технологии переработки руды.

"Компания активно рассматривает различные варианты выпуска на комбинате продукции для новых отраслей, ведет переговоры с заинтересованными сторонами в поисках возможностей по перезапуску производства и повышению его эффективности. Это не быстрый процесс, но "РусАл" продолжает работу в данном направлении", - говорится в заявлении "РусАла".

Компания отмечает, что приняла все необходимые меры для минимизации негативных последствий приостановки производства для персонала.

"Высвобождающимся сотрудникам было предложено более 800 вариантов вакансий или компенсации, размер которой в зависимости от стажа составлял от 5 до 7 окладов, свыше установленного законодательством уровня. Также "РусАл"по своей инициативе частично компенсировал работникам задолженности по кредитам (от 70 до 100 тыс. рублей) и выплатил разовые индивидуальные премии. Более 200 человек продолжает работать на предприятии", - поясняется в заявлении.

Ранее сообщалось, что "РусАл" согласовывает техническое задание проекта модернизации ЗАО "ЯрГРК", которое со второй половины сентября 2013 года находится в режиме консервации. Планируется, что предприятие будет полностью остановлено до мая 2016 года для проведения модернизации в связи с изношенностью основных фондов и низким качеством руды.

ЯрГРК является единственным в России производителем и поставщиком флюоритового концентрата, необходимого для производства фтористого алюминия, который, в свою очередь, используется при выпуске первичного алюминия. ЯрГРК обеспечивала более 60% потребностей "РусАла" в этом виде сырья. Компания владеет лицензиями на Пограничное и Вознесенское месторождения флюоритовых руд. Балансовые запасы по категории B+С1 составляют 22 млн тонн.

ОК "РусАл" является единственным владельцем "Ярославской горнорудной компании".

Олег КЛИМЕНКО.  Владивосток, ZRPRESS.RU

Автор: Олег Клименко
Теги: миклушевский  яргрк  Русал 



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