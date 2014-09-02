В Приморье решение по итогам распределения лососевых участков опять выносит суд

Как и предполагал «ЗР», конкурсы на распределение лососевых участков в Приморье вновь нашли продолжение в арбитражном суде

Еще в мае-месяце «ЗР» писал о том, что предстоящие конкурсы на распределение лососевых участков гарантированно будут сопровождаться судебными разбирательствами. Так и вышло: 18 августа Арбитражный суд Приморского края признал недействительными результаты конкурса № 6/14-Пр, проведенного Приморским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления прибрежного рыболовства в подзоне Приморье (южнее мыса Золотого), в части лотов №6 и №8, сообщает пресс служба арбитражного суда.

Кроме того, арбитражный суд признал недействительными договоры, заключенные Приморским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству и обществом с ограниченной ответственностью «Акватехнологии», и решил прекратить их действие. Заявление ООО «Тройка» о признании его победителем конкурса не было удовлетворено судом.

Запоздалые лоты

Теперь, когда это произошло, мы вновь вернемся к этой теме, чтобы понять, почему приморские рыбаки не смогли договориться между собой и чем оборачиваются ограничения при допуске хозяйствующих субъектов к конкурсам, проводимым чиновниками Росрыболовства.

Еще в мае прошлого года сроки договоров на вылов горбуши в подзоне Приморья закончились. Поэтому рыбаки ждали, что Росрыболовство своевременно проведет конкурс на путину в прошлом году. В этом случае, по мнению бизнеса, путина этого года прошла бы спокойно. Ведь все подобные конкурсы оспариваются в суде, и этот временной промежуток между путинами мог бы сориентировать рыбаков, чтобы они заходили на конкурс, возможно, уже с учетом выверенных судебных решений.

В 2014 году Ассоциация промышленных предприятий Приморья, департамент рыбного хозяйства направили в территориальное управление Росрыболовства письма с просьбами провести конкурс не позже февраля-марта. Однако извещение о сдаче документов появилось только в конце апреля, это значит, что сами документы были поданы только в конце мая, так как на эту процедуру уходит месяц.

Однако дальше сама процедура допуска участников компаний стала «конфликтной». Решение по итогам конкурса принимает комиссия из 11 или 12 человек, каждый из которых голосует «за» или «против». Единогласного решения не было. Соответственно, большинством голосов победителями по 6-му и 8-му лоту стали «Акватехнологии», по 7-му – «Тройка», а по 4-му и 5-му - «Единские промыслы». Следует отметить, что от 7-го лота «Акватехнологии» отказались, о чем говорится в соответствующем отказном письме. Причина отказа в том, что в этом районе реки Единки расположено производство компании «Тройка».

«Учитывая этот фактор, «Акватехнологии», имея все шансы выиграть и этот лот тоже, осознано пошли на отказ, сделав джентльменский жест в сторону оппонента. Все отказные письма по 7 лоту зарегистрированы», - прокомментировал «ЗР» генеральный директор компании «Акватехнологии» Сергей СЛЕПЧЕНКО.

Именно допуск к конкурсу этой компании стал причиной судебного разбирательства. И здесь стоит отметить, что федеральное законодательство подразумевает ограничения изначально. Дело в том, что горбуша к берегам Приморья подходит ежегодно, хотя считается, что рыбный год бывает всего один сезон в два года. На кону ежегодный вылов более тысячи тонн. Но ограничение права доступа к добыче ресурса привело к тому, что две компании «Тройка» и «Единские промыслы» фактически могут претендовать на участие и последующую победу в этих лососевых конкурсах. Правда, в рыбной промышленности Приморья эти компании воспринимаются как единая семейная бизнес-группа, то есть можно предположить, что весь ресурс уходит в одни руки.

Конкуренция, говорите…

Насколько здесь здоровая конкуренция, сказать тяжело, хотя цена, предложенная за лоты, говорит о том, что государство от конкуренции этих двух компаний получило очень скромные доходы. Так, «Тройка» и «Единские промыслы» заявляли за лоты триста тысяч рублей.

Разница между суммой, предлагаемой за ресурс на торгах, и выручкой компаний от реализации добытой горбуши по выигранным лотам колоссальна. 600 тонн горбуши на рынке стоят более 50 миллионов рублей, за десять дет эксплуатации этого ресурса компания может реализовать продукции на 250-400 миллионов рублей, заплатив за доступ к рыбным богатствам менее одного миллиона рублей.

И безусловно, вхождение в конкурс сторонней компании предполагает, что на конкурсе будет реальная борьба, а значит, доходы государства должны возрасти. Именно сторонней компанией и стало ООО «Акватехнологии», которое попыталось вмешаться в пул добытчиков лосося в Тернейском районе. Причем сделало это с учетом требований законодательства.

Один из самых непрозрачных моментов в отдельных рыбных аукционах - это определение победителей по совокупности критериев. Их не так много. Мы попытались их сравнить.

Первый критерий - история промысла, то есть показатель добычи за последние пять лет, который у «Акватехнологий» достигает 100%, у «Тройки» - под 80%, и самый маленький у «Единки». Данные показатели высчитывались по конкретному муниципальному образованию, по промысловым участкам в Тернейском районе.

Второй критерий - люди, зарегистрированные в Тернейском районе. Этот показатель у «Акватехнологий» также наиболее высокий, несмотря на то что перерабатывающий завод находится в Каменке. В данном случае важно, чтобы люди, живущие в Тернейском районе, были трудоустроены, чтобы налоги оставались. Показатели «Тройки» - около 24 человек.

Третий критерий - деньги. По данному критерию «Акватехнологии» предоставили на одном участке 1 млн 55 тысяч, на втором – 1 млн 710 тысяч. «Тройка», так же как и «Единские промыслы», по всем участкам заявила по 300 тысяч. Таким образом, по всем трем критериям «Акватехнологии» стали лидерами.

Маленький перерабатывающий заводик

Главный спор между компаниями возник из-за вопроса наличия перерабатывающего завода. По утверждению «Тройки», и так действительно было до 2012 года, это должен быть стационарный завод в здании. Но в 2012 году правительство изменило постановление от 2008 года, где слово «здание» исключено. То есть подразумевается, что это могут быть модульные строения, которые можно разобрать, собрать и т.д. Как заявляет Сергей Слепченко, исходя из этих принципов «Акватехнологии» и готовили свою конкурсную документацию. Компания установила на свой участок модульный завод, чтобы перерабатывать на нем продукцию.

Компании «Тройка» и «Единские промыслы» использует в качестве заводов бывшие здания Рыбкопа в Тернейском районе, которые были приобретены в собственность много лет назад. Говорить о том, что предприятия строят новые заводы с современным оборудованием, пока не приходится. Тем не менее это советское наследство сегодня оборачивается выгодными дивидендами, береговые заводы - главный козырь в руках предпринимателей.

Именно отсутствие стационарного завода у ООО «Акватехнологии» стало официальным поводом для обращения в суд. Хотя даже после вынесения Арбитражным судом решения о признании результатов конкурса на «лососевые» участки недействительными руководство компании считает, что время монополизма в рыбной отрасли уходит. Их позиция в том, что к конкурсу нужно допускать все рыбодобывающие компании, а дальше просто считать баллы по всем критериям.

Как отмечают в «Акватехнологиях», решение суда компания будет оспаривать, так как в России уже были похожие прецеденты. Например, в практике суда Волгоградской области, где и первая, и вторая инстанция подтвердили, что при наличии модульности, морозильных мощностей можно участвовать в конкурсах и даже побеждать. Таким образом, изменение в постановлении правительства дает возможность расширить круг участников и увеличить возможности вложения денег в промышленность.

При этом есть еще один негласный критерий, который не учитывается чиновниками, но который видят жители северного Приморья. Критерии работы «Акватехнологий» - развивать производство, создавать рабочие места людям и, самое главное, организовать промышленную поставку рыбы на приморский берег.

За последние пять лет компания развила собственную сеть поставки рыбы и рыбопродукции на рынки и в населенные пункты Приморского края. На данный момент охвачено порядка 35 пунктов. В городах с населением выше 30 тысяч человек выставлены павильоны, а в поселках и селах организована выездная торговля. Определенная ценовая ниша отсеивает посредника.

В Тернейском районе компания уже три года осуществляет торговлю собственной продукцией, в том числе, и той горбушей, которую в этом году добыла в Тернейском районе. В понедельник и четверг торговля организована в Пластуне, а по средам - в Тернее. Пока что «Акватехнологии» - единственный Приморский производитель, который туда поставляет рыбу.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток. ZRPRESS.RU, Владивосток.