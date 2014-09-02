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Завод минудобрений в Приморье начнет выпускать продукцию в январе 2018 года
Ввод первой очереди завода в эксплуатацию запланирован на март 2019 года
Получение первой товарной продукции на заводе минеральных удобрений в Приморском крае запланировано на январь 2018 года, сообщил гендиректор ЗАО "Национальная химическая группа" (НХГ) Николай САБИТОВ.
По его словам, объем потребления природного газа заводом составит 3,2 млрд кубов год.
Ранее сообщалось, что мощность первой очереди завода составит 1 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн метанола в год.
"Наша компания также рассматривает возможность строительства второй очереди с аналогичной номенклатурой и мощностью при условии благоприятной рыночной конъюнктуры и доступности необходимых объемов газа после начала строительства первой очереди", - сказал Николай Сабитов.
ЗАО "Национальная химическая группа" была зарегистрировано в октябре 2011 года. По информации источников на рынке, НХГ принадлежит Аркадию РОТЕНБЕРГУ, при этом его партнером в этом бизнесе выступает украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ.
Олег КЛИМЕНКО.
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