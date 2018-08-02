Марикультура увидела перспективу

После 10 лет застоя марикультурный бизнес на Дальнем Востоке впервые получил практически идеальные условия вхождения в бизнес. Фонд развития Дальнего Востока по поручению полпредства в ДФО разработал систему доступа к водным акваториям, которые являются главным активом морских фермеров. Первый электронный аукцион по предоставлению в пользование рыбоводного участка состоялся в Приморском крае. В ходе торгов цена лота выросла с 658 тыс. рублей до 15,14 млн рублей.

Разыгранный участок площадью свыше 68 га расположен в Приморском крае, в заливе Посьета в Японском море, вблизи поселка Зарубино. Минимальный ежегодный объем изъятия объектов пастбищной аквакультуры – 68,3 тонны, индустриальной – 83,7 тонны. Срок действия договора – 25 лет. Организатором торгов выступило Росрыболовство.

Досье «Золотого Рога»: Информация о лотах размещена в витрине закупок Федерального агентства по рыболовству (fish.rts-tender.ru). Кроме того, участки отражены на карте сервиса по формированию и распределению участков, который создан Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) совместно с Роскартографией, Росрыболовством и федеральной электронной площадкой РТС-тендер.

Общая площадь выставленных на аукционы участков составляет почти 9,2 тыс. гектаров. Суммарная начальная стоимость 46 участков – 88,8 млн рублей, что учитывает внесенные Минсельхозом России изменения в порядок расчета начальной цены предмета аукциона. Средняя начальная цена участка составляет 1,9 млн рублей, средняя площадь выставленных на торги участков - около 200 га. Участки расположены в Приморском крае, прибрежные воды которого исторически являлись наиболее благоприятными районами для марикультуры.

Участники рынка уже оценили этот сервис не просто как инновационный. По мнению крупных игроков, новый сервис как локомотив уже снес все бюрократические барьеры, а по критериям доступности и прозрачности аналогов сервису в других отраслях еще нет.

Чтобы оценить возможности новой системы, нужно вспомнить, как было раньше. Первые аукционы определяли победителей по сложению критериев, которые фактически были надуманы. Затем обозначилась другая проблема. Большинство победителей аукционов задирали цены, но не оплачивали их, а уклонялись от заключения договора. При этом претенденты, которые могли заплатить за них деньги, в итоге так и остались без доступа к воде, а государство без поступлений в бюджет.

Проблема была настолько острой, что отрасль, которой пророчили инвестиционный бум, практически замерла. Правительство было вынужденно разработать и утвердить новые правила организации и проведения торгов на право заключения договора пользования рыбоводным участком. «Проведение аукционов в электронной форме позволит исключить ряд негативных факторов (сговоры участников, уклонения от заключения договора), характерных для очных торгов и конкурсов, - рассказывает заместитель председателя Союза Дальневосточных предприятий марикультуры Роман Витязев. - Главное преимущество электронных торгов в том, что участок не пропадет. То есть если какая компания задерет цену и уклонится от заключения договора, то она потеряет залоговые деньги, а победителем будет признана заявка участника, который был вторым по цене. При этом полностью исключена возможность чиновников допускать или не допускать заявки к участию в аукционе. Сервис достаточно простой, к тому же предусмотрено использование электронного документооборота и усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭЦП), что обеспечивает необходимый уровень безопасности, в т.ч. анонимность участников, доступность участия из собственного офиса и прозрачность принятия решений».

Компания «Биобанк» одна из тех, кто имеет в составе учредителей китайских партнеров. По словам генерального директора компании «Биобанк» Александра Колесникова, иностранные инвесторы уже более 10 лет проявляют интерес к получению водной акватории и созданию совместных предприятий. Однако дело, как правило, заканчивалось на стадии регистрации юридического лица, так как любой предприниматель, в том числе и китайский выбирая подходящую для его бизнес проекта акваторию, не мог в дальнейшем сформировать границы этого участка. До победы на аукционах доходили единицы. Теперь бизнес и инвесторы не должны проходить огромную бюрократическую волокиту. У них есть гарантия того, что рыбоводный участок, который им приглянулся можно не только выиграть на торгах, но и сформировать рыбоводный участок на приглянувшейся акватории по упрощенной схеме. Наша компания уже подала заявку на несколько участков».

С мнением представителя марикультурного бизнеса солидарны коллеги. Они считают, что большинство участков на торгах найдут своего покупателя, а на следующем этапе инвесторы будут массово формировать участки через интернет-сервис с помощью электронной карты морской акватории, свободной от ограничений, а также подавать в электронной форме заявления в Росрыболовство на определение границ участков и организацию электронных аукционов.

«В среднем формирование границ участков у потенциального инвестора занимало несколько лет, - рассказывает член двух рабочих групп по формированию участков, президент АРПП Георгий Мартынов. Если бизнес хотел получить акваторию, то вначале он определял приблизительные границы. Затем собирались рабочая группа. Если участок примыкал к земле, это была группа администрации Приморского края, если не примыкал, то группа территориального управления Росрыболовства. Затем комиссия рассматривала предложение. В составе комиссии более 30 человек от различных ведомств. Вето на участок могли наложить и военные, и муниципальные власти, и региональные власти, причем последние часто находили некие памятники природы, которых не было не в одном перечне. Вдобавок нужно было получить рекомендации ТИНРО-Центра. Если этот адов круг удавалось пройти, участок вновь выносился на комиссию, и дальнейшее общественное обсуждение и только потом на аукцион. Часто бывало, что инвестор, который работал над формированием участка, аукцион проигрывал, либо его заявка отклонялась. Это привело к тому, что многие группы бизнеса исключили марикультуры из своих интересов»

Сколько потенциальных инвесторов ушли в другие отрасли, уже точно никто не определит. Главное, что теперь временные потери бизнеса сведены до нескольких месяцев. Как считает генеральный директор научно-производственной компании аквакультуры «Нереида» Валентин Богославский, «новая нормативная база и сервис качественно улучшают условия для инвесторов, так как произошло упрощение процедуры формирования рыбоводных участков. При этом механизм электронных торгов в том виде, в котором он есть, делает процесс распределения участков прозрачным и конкурентным».

Не совсем честная конкуренция это то, что не давало марикультурному бизнесу развернуться и показать рост производства товарной продукции. Начиная с 2014 года почти каждые торги по рыбоводным участкам, оканчивались судебными разбирательствами. Арбитражный суд Приморского края имел до 30 дел в производстве по расторжению ранее заключенных договоров, при этом потенциальным инвесторам даже трудно было понять, кто с кем судиться и на чьей стороне будет закон.

«С введением этой системы у покупателя есть гарантия чистоты сделки, - уверен генеральный директор группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов. - Инвестору более не нужно погружаться в схемы доступа к участкам, которые ранее предлагали сомнительные лоббистские организации. Находясь в любой точке мира и зайдя на сервис можно получить максимальную информацию, необходимую для анализа и принятия решения. Сервис очень простой для пользователя. На акваторию бассейна нанесена размерная сетка. Предприниматель в онлайн-режиме делать выбор участка и заявка автоматически попадет в Росрыболовство, которое будет утверждать границы рыбоводного участка и выставлять его на электронный аукцион через интернет-сервис Фонда по развитию Дальнего Востока. Также отмечу, пользование интернет-ресурсом инвесторами будет осуществляться на безвозмездной основе».

Досье «Золотого Рога»: Аукционы в отношении 45 рыбоводных участков, расположенных в Приморском крае, площадью около 9 тыс. га будут проходить в период с 3 августа до 13 сентября 2018 года в дни Восточного экономического. По информации Росрыболовства, планируется разыграть до 15 лотов. До 2020 года, в соответствии с поручением вице-премьера - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, с использованием интернет-сервиса и электронных аукционов планируется вовлечь в хозяйственный оборот до 100 тыс. гектаров участков под марикультуру.

Юрий РОГОВ.