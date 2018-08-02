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Жители Приморья предпочитают туристические маршруты погорячее

02 Августа 2018, 12:38 | Приморье

Жители Приморья побывали в самых экзотических места - Суринам, Зимбабве, Папуа-Новая Гвинея, Тринидад и Тобаго

В Приморье - разгар отпускного сезона. И хотя в солнечный день на пляжах Приморья многолюдно, туроператоры утверждают: и летом немало тех, кто проводит отпуск за границей. Какие маршруты мы выбираем? Компания «МегаФон» проанализировала активность своих абонентов в международном роуминге за первые 6 месяцев этого года и составила рейтинг самых популярных стран для путешествий среди абонентов Приморского края.

Лидер предпочтений приморцев не меняется годами, поэтому здесь никаких открытий быть не могло: четыре из десяти выезжавших владельцев сим-карты «МегаФона» пользовались связью в роуминге в соседнем Китае. Эта страна давно уже перестала быть интересной исключительно с точки зрения шопинга, – нынешних туристов все больше привлекают история и культура соседа, морские и горнолыжные курорты. Не удивительно, что поток туристов растет – в этом году абонентов оператора «отметилось» в Китае почти вдвое больше, чем в прошлом! На втором месте рейтинга, также вполне ожидаемо - Республика Корея, на третьем - Япония. Следом идет Таиланд, а замыкает топ-5 Вьетнам. На долю этих стран приходится почти две трети всех абонентов приморского «МегаФона», выезжающих за рубеж.

В десятку популярных направлений входят также Вьетнам, Малайзия, Испания, Индонезия и Гонконг. Всего же за первую половину года приморские абоненты компании «МегаФон» побывали более чем в 150 странах, посетив таким образом большинство государств, существующих сегодня на карте. Среди них немало и экзотических, причем - во всех частях света: Суринам, Зимбабве, Папуа-Новая Гвинея, Тринидад и Тобаго…

Лидерами по использованию мобильного интернета в поездках стали туристы, выезжавшие в Китай (25% от общего трафика), Республику Корея (20%) и Таиланд (7%). Интересно, что самым «качающим» за первые 6 месяцев года оказался май, а вот самым «разговорчивым» - январь.

«Выезжая за границу, мы хотим оставаться на связи: кому-то важно постоянно постить интересные фото с отпуска в соцсетях и звонить родным, другие активно используют мобильные приложения с картами и переводчиками, немало также туристов, кому необходимо всегда быть в курсе рабочих вопросов, -- говорит Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон».- Опция «Роуминг, гудбай» избавляет от множества проблем: с ней нет необходимости быть привязанным к  WiFi или приобретать местную sim-карту, вы не меняете номер на время отпуска. Всего за 299 рублей в сутки можно звонить в Россию, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом по своему домашнему тарифу «Роуминг, гудбай» действует на территории 40 стран, среди которых и популярные у жителей края Таиланд, Южная Корея, а также страны Европы и бывшего СССР».           

Подробную информацию об услуге «Роуминг, гудбай» можно получить на официальном сайте.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Мегафон  туризм  связь 



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