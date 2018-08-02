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Малому бизнесу создали принципиально новые тарифы мобильной связи

02 Августа 2018, 11:40 | Приморье

В тарифах учтены безлимитные голосовые звонки на всех операторов России

«Ростелеком» запустил единую федеральную тарифную линейку[1] мобильной связи «Вызов» с безлимитными голосовыми звонками на всех операторов России и популярными сервисами с обнулённым трафиком мобильного интернета. Предложение разработано специально для компаний малого и среднего бизнеса.

Социальные сети, мессенджеры, карты и другие мобильные приложения, которыми во многих компаниях активно пользуются по работе, полностью безлимитны. В новой тарифной линейке предусмотрена постоплатная система и перенос неизрасходованных гигабайт трафика мобильного интернета на следующий месяц.

Новое предложение будет особенно выгодно компаниям, которые оплачивают сотрудникам мобильную связь по тарифам для физических лиц. Подключение для предпринимателя возможно от одного номера, как с новым номером, так с бесплатным сохранением и переводом своего текущего номера в сеть «Ростелекома». Подключить к тарифам можно всех своих сотрудников и членов своей семьи.

Для удобства оплаты разработаны тарифы с фиксированным бюджетом на услуги связи от 400 руб. до 1 500 руб., одинаковые во всех регионах запуска, различающиеся пакетами мобильного трафика и принципами расходования безлимитных звонков на всех операторов.

Выделенный персональный менеджер поможет подключить новый тариф в кратчайшее время без бумажной волокиты.

«Мы полностью пересмотрели подходы к ценообразованию и к работе по сопровождению клиентов с тем, чтобы создать максимально комфортные условия для малого и среднего бизнеса», – говорит директор по маркетингу бизнес-сегмента «Ростелекома» Сергей Таболин. – Впервые на рынке предприниматель получает безлимитные звонки на любых операторов с безлимитными мобильными приложениями, а простая и понятная линейка тарифов мобильной связи «Вызов» позволяет выбрать оптимальный тариф для себя, каждого своего сотрудника и члена семьи для свободного общения без скрытых платежей».

«Интересно, что за первые сутки с момента запуска новых тарифов более тысячи действующих клиентов «Ростелекома» оставили заявки на подключение предложения для своей компании», - добавляет Сергей Таболин.

[1] Федеральное предложение доступно в следующих городах РФ: г.Москва и Московская область, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Хакасия и Тыва, Приморский край, Вологодская область, Республика Татарстан, Калининградская область, Кемеровская область, Костромская область, Республика Марий Эл, Мурманская область, Новосибирская область, Красноярский край, Республика Карелия, Самарская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Чувашская Республика.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.


 

 

 

 

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Теги: Ростелеком  тарифы  связь 



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