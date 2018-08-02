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"Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) забрал у «Почта банка» 3 млрд рублей, которые предназначались для льготного кредитования получателей дальневосточных гектаров. За год кредитная организация выдала всего 24 кредита на сумму в 4,5 млн рублей.
По словам представителя Почта банка, возврат 3 млрд рублей в ФРДВ произошел потому, что истек срок предоставляемого депозита, - сообщила газета «Ведомости». Деньги вернулись в ФРДВ.
Деньги, предназначенные для льготного кредитования получателей бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке, пролежали в Почта банке год. Вместо того, чтобы работать - предполагалось, что на льготные кредиты люди смогут обустроить свои наделы. Между тем, в 2017 году через Почта банк владельцы ДВ-гектаров смогли оформить только 24 кредита на сумму в 4,5 млн рублей.
А как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдума РФ от Якутии Федот ТУМУСОВ раскритиковал программу по выделению ДВ-гектаров.
«Землю раздают. Но мы не видим результата. Зачастую дальше выделения земельных участков дело просто не идет. Мы не видим данных о том, сколько люди, получившие гектары, заработали, сколько они домов построили, сколько предприятий открыли. Важна именно такая статистика, а не «план по валу» - сколько выдано земли», - сказал парламентарий. Как показывает практика, дальше выделения земли дело, увы, часто просто не идет.
Тем временем Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве иностранцев на получение «дальневосточного гектара», сообщает Deita.Ru.
Законопроект даст возможность получить в безвозмездное пользование дальневосточный гектар иностранным гражданам, а после оформления ими российского гражданства - в последующую собственность. Также кусочек дальневосточной земли смогут получить проживающие за границей соотечественники-участники программы добровольного переселения в РФ. Став участниками программы «Дальневосточный гектар», иностранцы смогут претендовать на получение гражданства по упрощенной процедуре.
Как говорится, заграница нам поможет - земля наша велика и обильна... Между тем, за попытками подключить к освоению Дальнего Востока иностранцев, кроется желание власти хоть как-то «подтянуть», мягко говоря, скромные результаты программы, полагают эксперты.
В целом, цифры министерства говорят сами за себя: новой волны переселения народов не случилось, и, судя по всему, не предвидится. Даже раздача бесхозных земель не прельщает жителей российских городов бросить все и рвануть на поднятие дальневосточной целины.
Впрочем, Минвостокразвития не теряет оптимизма и уже предлагает выдавать второй «дальневосточный гектар». Планируется, что добавку получат те граждане, которым удалось освоить ранее выданную землю.
Если же рассуждать более предметно, то в деле удержания жителей Дальнего Востока на родных местах раздача гектаров мало чем помогла. По прогнозам Росстата, отток населения из ДФО в 2018 году увеличится в два раза, превысив любые показатели по освоению земельных участков.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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