В Приморье на базе "Комета" доступен бесплатный Wi-Fi от "Ростелекома"

«Ростелеком» продолжает предоставлять бесплатный доступ к Wi-Fi в самых популярных местах отдыха Владивостока. Гости и жители столицы Приморского края теперь могут воспользоваться услугой на базе отдыха «Комета», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Ежемесячно это популярное место отдыха посещают более 70 000 человек. Теперь они могут воспользоваться интернетом в любое время с любых устройств, которые поддерживают подключение по Wi-Fi (смартфоны, планшеты, ноутбуки и т. д.).

«Бесплатный Wi-Fi в общественных местах – это уже норма и очень большой плюс в современном сервисе. Где бы не находился человек, он всегда привык быть онлайн. Ведь зачастую даже на отдыхе нам бывает нужно оперативно отправить рабочее письмо или хочется поделиться фото и видео с родными или друзьями», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Чтобы подключиться к Wi-Fi, необходимо выбрать в списке доступных беспроводных сетей «Rostelecom Free WiFi», пройти авторизацию (ввести номер мобильного телефона) и получить код доступа.

Общественные Wi-Fi сети «Ростелекома» соответствуют всем требованиям российского законодательства.

Газета "Золотой Рог", Владивосток