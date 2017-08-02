www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.85 р. 100 JPY: 54.3 р.
EUR: 70.73 р. 10 CNY: 89.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

В Приморье на базе "Комета" доступен бесплатный Wi-Fi от "Ростелекома"

02 Августа 2017, 19:00 | Приморье

«Ростелеком» продолжает предоставлять бесплатный доступ к Wi-Fi в самых популярных местах отдыха Владивостока. Гости и жители столицы Приморского края теперь могут воспользоваться услугой на базе отдыха «Комета», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Ежемесячно это популярное место отдыха посещают более 70 000 человек. Теперь они могут воспользоваться интернетом в любое время с любых устройств, которые поддерживают подключение по Wi-Fi (смартфоны, планшеты, ноутбуки и т. д.).

«Бесплатный Wi-Fi в общественных местах – это уже норма и очень большой плюс в современном сервисе. Где бы не находился человек, он всегда привык быть онлайн. Ведь зачастую даже на отдыхе нам бывает нужно оперативно отправить рабочее письмо или хочется поделиться фото и видео с родными или друзьями», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Чтобы подключиться к Wi-Fi, необходимо выбрать в списке доступных беспроводных сетей «Rostelecom Free WiFi», пройти авторизацию (ввести номер мобильного телефона) и получить код доступа.

Общественные Wi-Fi сети «Ростелекома» соответствуют всем требованиям российского законодательства.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: комета  связь  места отдыха  Ростелеком 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru