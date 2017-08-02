Китайская компания "Юй Пэн" рассмотрит варианты инвестирования в строительство жилья в Приморье

Об этом заявил председатель совета директоров компании Лю ВЭНЬБО на встрече с главой региона Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ.

«Наша дочерняя компания «Хунбо» уже зарегистрировала свое представительство во Владивостоке. Через нее мы готовы к работе по реализации совместных проектов», - сказал представитель «Юй Пэн».

Губернатор, в свою очередь, предложил китайским инвесторам несколько проектов для сотрудничества: «Помимо коммерческого строительства жилья на территории края, у нас есть несколько государственных задач, которые мы должны выполнить. Это проект «Жилье для российской семьи», строительство жилья для детей-сирот, для граждан, переселяемых из аварийного жилого фонда. Еще одно важное направление - строительство домов в Большом Камне, где сегодня строится крупнейшая в России судоверфь «Звезда». Безусловно, этими программами наше сотрудничество не должно ограничиваться, но это то, что сейчас для нас крайне актуально».

Сергей КУЗЬМИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток