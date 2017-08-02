Владивосток забыл о доступном жилье

Краевой центр продолжает оставаться бесперспективным для быстрого решения квартирного вопроса

Доступное приморское жилье после реализации нескольких показательных проектов, скорее всего, переместится в область мифов. Попытки значительно удешевить его строительство дали положительные результаты, но не настолько серьезные, чтобы предотвратить дальнейший переток наиболее активного населения в западные регионы страны, где даже в Москве и Санкт-Петербурге перспективы решения жилищного вопроса оказываются заметно лучше, чем во Владивостоке.

Эксперты РИА «Рейтинг» подвели итоги доступности в этом году покупки квартиры по регионам России, и выяснилось, что Приморье по данному показателю находится на 75-м месте из 84. Для покупки типовой квартиры площадью 54 кв. метра по среднерегиональной цене около 4,3 млн рублей приморской семье из двух родителей и ребенка на начало этого года надо было бы беспрерывно работать 10,1 года. И это уже успех, потому что на начало прошлого года ради этой цели требовалось работать 11,9 года.

Для сравнения надо отметить, что аналогичной петербургской семье в начале этого года на такую же квартиру надо было работать всего 4,5 года, московской семье – 5,5 лет. То есть фактически в два раза меньше приморской. Если эти сроки кажутся недостаточно привлекательными, то можно выбрать регион, где заработать на такую квартиру можно еще быстрее. Например, в Ямало-Ненецком АО достаточно потрудиться всего полтора года, в Магаданской области – 1,9 года, в Ханты-Мансийском АО – 2 года. Это уже в 5-6,7 раза быстрее, чем в Приморье. Кому малоприятны севера, те примерно за пять-шесть лет могут заработать квартиру на выбор во многих западных и юго-западных регионах страны.

Если прикидывать просто по деньгам, то такую квартиру по средней цене за 2 млн рублей и меньше на начало года можно было купить в большинстве регионов России. То есть в два с лишним раза дешевле, чем в Приморье. Или для наглядности: это равноценно рокировке владивостокской однокомнатной гостинки и полноценной квартиры в данных регионах площадью 54 кв. метра.

Впрочем, если покупать за наличность, то, по данным этого же рейтинга, дороже такая квартира была в Санкт-Петербурге (4,5 млн), в Сахалинской области (5 млн) и Москве (8,2 млн).

Кстати, цена предложения «квадрата» в будущих домах в районах, примыкающих к МКАД в Москве, где в планах строительства правительства Москвы заявлено возвести порядка 10 млн кв. метров жилья, предполагается в пределах 85-90 тысяч рублей. Это сопоставимо с ценой жилья по ряду уже не самых лучших владивостокских проектов. И здесь уже выбор, как говорится, за покупателем.

При этом подготовленный КБ «Стрелка» в рамках совместной работы с АИЖК по крупнейшим городам страны «Индекс качества городской среды» по итогам первого полугодия этого года вывел столицу по комфортности проживания на первое место. Среди лидеров этого рейтинга Владивосток, к сожалению, не фигурирует. Надо полагать, простой российской семье приятнее и значительно выгоднее на сегодня осваивать не дальневосточные гектары, а московские квадратные метры.

Итоги первого полугодия 2017 года показали, что приморская столица, утратив третье место по дороговизне «квадрата» на рынке жилья, уверенно удерживается по главным показателям в ведущей пятерке.

Строительство продолжило дорожать

По данным портала Domofond.ru, в мае этого года цена квадратного метра жилья на вторичном рынке Владивостока составила 95 664 рубля против 99 567 рублей в мае 2016 года. Благодаря этому владивостокский вторичный рынок жилья потерял около 4% цены и переместился по этому показателю с третьего места на четвертое, уступая теперь Москве, Санкт-Петербургу и Сочи. На пятом месте находится Московская область.

Несколько иначе, судя по рейтингу портала «Мир квартир», вел себя рынок нового жилья Владивостока, который, в отличие от вторичного, демонстрировал рост, характерный лишь для 27 из 69 рассмотренных экспертами городов. При этом квадрат новостроя по стране подешевел на 1,3%, а средняя квартира – на 2,2%.

За первое полугодие этого года, по данным названного интернет-ресурса, цена 1 кв. метра нового жилья во Владивостоке повысилась на 1,3% и достигла уровня 83 497 рублей, а средняя квартира в новом доме подорожала на 2,1% и достигла цены в 2 278 543 рубля. Однако по темпам роста этих цен Владивосток сильно уступил Сочи, где рост за полгода соответственно составил 3,3% и 5,1%. То есть Сочи явно выходят в отрыв. Особенно по цене средней квартиры – в 1,44 раза. Но сокращается огромный разрыв по ценам с Москвой и Санкт-Петербургом, поскольку в этих городах квадрат новостроя соответственно подешевел на 0,7% и 2,9%, а средние квартиры - соответственно на 4,5% и 6,7%.

По средней цене новой квартиры Владивосток, помимо упомянутых городов, судя по приведенной таблице, также уступал Симферополю, Московской области, Севастополю, Хабаровску и совсем немного опережал Сургут. Кстати, Хабаровск в этом плане оказался по первому полугодию лидером роста по стране – 14,6%. Это при том, что рост цены квадрата новостроя в этом городе составил за это же время 7,8%. Однако вполне возможно, что в расчетах этого рейтинга есть какая-то ошибка, поскольку в комментарии по средней квартире в новострое Владивостоку все-таки отдается пятое место.

- Цены Сочи – это результат осуществления в этом городе крупных проектов, что заметно повлияло на рост цен на жилье, - отмечает аналитик ООО «Зима Южная» Алексей ФОМЕНКО. – Если во Владивостоке и крае в ближайшее время активнее пойдут крупные инвестпроекты, связанные с развитием ТОСЭР и Свободного порта Владивосток, будет приток денег, то цены на жилье у нас будут расти. Но их рост будет сдерживаться тем, что в последнее время на рынок вышел ряд проектов недорогого экономжилья.

«Мир квартир» обратил внимание на то, что самыми дешевыми новыми квартирами среди крупных городов России на конец минувшего полугодия мог похвастаться Магнитогорск – всего 1 522 384 рубля при площади в 50 кв. метров. В Махачкале средняя квартира в новострое предлагалась по 1 590 692 рубля, в Саратове – по 1 716 031 рублю, в Брянске – по 1 797 841 рублю, и во Владикавказе – по 2 180 320 рублей. Безусловно, по сравнению с такими предложениями приморское жилье выглядит чудовищно дорогим, и ради жилья из тех городов в нашенский ехать вроде бы не резон.

Учитывая, что в большинстве проектов строительства относительно дешевого нового жилья в Приморье затраты демонстрируют заметный рост, по ним возможно дальнейшее повышение цен, что будет способствовать сохранению Владивостоком своих мест в ведущей пятерке самых дорогих крупных городов России по жилью.

- На мой взгляд, только значительное увеличение строительства нового жилья во Владивостоке может как-то повлиять на рынок жилья в целом, - считает генеральный директор ООО «Титул-ДВ» Александр БОРДЮГ. - Хотя в последние годы у нас стали строить больше, но не настолько много, как в ряде других городов, которые могли бы быть сопоставимы по ценам на жилье с нашим городом. Кризис, который рынку недвижимости предрекали на год, длится уже два с половиной года. У нас продолжают падать аренда, нежилые объекты, а цены на жилье демонстрируют устойчивость и в ближайшее время резких колебаний не ожидается. Хотя все в руках макроэкономики. Пока же наш город имеет шансы еще долгое время оставаться по ценам на жилье одним из самых дорогих в стране.

Виктор КУДИНОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток