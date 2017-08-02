Проект угольного терминала в бухте Суходол не вписался в планы властей Большого Камня

Администрация городского округа Большой Камень выступила против строительства угольного терминала кемеровским холдингом «СДС», не согласовав с первой попытки проект внесения изменений в генеральный план Романовского сельского поселения Шкотовского района, предусматривающих строительство угольного терминала.

«Проектом предусмотрено размещение производственной зоны в районе бухты Теляковского. Учитывая климатические условия, наличие на южном побережье бухты Суходол населенного пункта - села Суходол, строительство угольного терминала в бухте Теляковского, предусмотренного проектом генерального плана, может оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории городского округа Большой Камень», - говорится в сообщении администрации городского округа Большой Камень.

«Жители города Большого Камня обеспокоены слухами о строительстве угольного терминала в бухте Суходол, которое может повлиять на экологическую ситуацию в городе», - прокомментировал ситуацию и.о главы администрации городского округа Большой Камень Вячеслав МОСКАЕВ.

СДС не ждал подножки

Ранее стало известно, что АО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» (СДС, Кемерово) после пятилетнего перерыва планирует возобновить реализацию проекта по строительству угольного терминала в северной части бухты Суходол в Шкотовском районе, остановленную из-за отсутствия финансирования.

Гендиректор ООО «Морской порт «Суходол» (создано для реализации проекта, 100%-ная дочерняя компания ХК «СДС-Уголь») Павел КОЛБАСЮК ранее заявлял, что инвестор планирует вложить в строительство порядка 30 млрд рублей.

«С ростом спроса на российский уголь на азиатском рынке все острее проявляется дефицит специализированных портовых мощностей в регионе. Документация прошла госэкспертизу, мы готовы выйти на строительную площадку. Запуск первой очереди запланирован в 2019 году. При выходе на проектную мощность порт Суходол ежегодно будет переваливать 12 млн тонн грузов», - пояснял Павел Колбасюк.

При этом первоначально мощность терминала оценивалась в 20 млн тонн.

В настоящее время в рамках проекта уже спроектированы два причала длиной более 640 метров и необходимые производственные мощности, в том числе железнодорожная ветка протяженностью почти 11 км от станции Смоляниново.

Досье "Золотого Рога": СДС реализует проект в Суходоле с 2012 года. В ценах 2012 года инвестиции оценивались в 18 млрд рублей. Ввод первой очереди на 6 млн тонн намечался на июль 2017 года, второй и третьей - на 2019-2021 годы. В феврале 2014 года в проект вошла Volga Group Геннадия ТИМЧЕНКО, выкупив у СДС 50% в ООО «Морской порт «Суходол». Предполагалось, что она выступит как инвестор, а СДС - как инвестор и управляющая компания. В 2015 году Volga Group вышла из проекта. В начале 2016 года президент СДС Михаил Федяев заявил, что холдинг остановил строительство угольного терминала в бухте Суходол и не планирует его возобновлять, пока не появится возможность «длинного кредитования по комфортным ставкам».

В Славянке тоже все непросто

В настоящее время у проекта СДС есть реальный конкурент: ООО «Тихоокеанский балкерный терминал» (Владивосток) озвучило намерение инвестировать 10,4 млрд рублей в строительство терминалов навалочных и контейнерных грузов в районе пгт Славянка в Хасанском районе. Основным грузом для которого станет, конечно же, уголь.

Реализация первого этапа запланирована на 2017-2021 годы. В рамках проекта будут построены основные и вспомогательные объекты комплекса, транспортная и инженерная инфраструктура, приобретено и смонтировано необходимое технологическое оборудование. На полную мощность терминалы планируется вывести к 2028 году.

Инвестор уже направил в администрацию поселения заявление о предоставлении земельных участков, говорится на информационном сайте пгт Славянка. Пока муниципалитет ответил отказом. Земли, которые запрашивает стивидор, относятся к естественному ландшафту, и вести на них какую-либо деятельность запрещено. Для того, чтобы все было по закону, компании необходимо подать сначала другое заявление - об изменении вида использования. И сделать это будет несложно, так как проект реализуется в рамках режима Свободного порта Владивосток, резидентом которого ранее стало ООО.

«Мечел» может получить дивиденды из Посьета

Отметим, что угольные порты Приморья воспользовались удачной рыночной конъюнктурой и демонстрируют очень хорошие финансовые результаты. Так, ОАО «Терминал Астафьева» (владеет угольным терминалом, созданным на базе обанкроченной Находкинской жестянобаночной фабрики) по итогам 2016 года получило 96,495 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 54% больше, чем годом ранее.

Специализирующееся на перевалке угля в АТР АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион группы «Мечел») впервые в своей истории может выплатить дивиденды – соответствующий вопрос включен в повестку дня назначенного на 28 августа внеочередного собрания акционеров порта. Речь идет о выплате дивидендов по результатам I полугодия 2017 года.

Отметим, что «Порт Посьет» в 2016 году значительно улучшил финансовые показатели: его выручка по сравнению с 2015 годом выросла в 2,6 раза, чистая прибыль составила 2 млрд 800,294 млн рублей. Перевалка угля через порт в 2016 году выросла по сравнению с 2015 годом в 1,4 раза, до 7,066 млн тонн.

Досье "Золотого Рога": Торговый порт Посьет расположен на побережье Японского моря южнее Владивостока в заливе Посьета. Железная дорога связывает его с Транссибирской железнодорожной магистралью, северо-восточным Китаем и Северной Кореей. Посьет является удобным терминалом для вывоза угля, добытого на месторождениях предприятий «Мечела». ООО «Мечел-Транс» владеет 97,49% акций АО «Торговый порт Посьет», собственно «Мечелу» принадлежат лишь 0,155% акций стивидора.

А вот «Евраз Находкинский морской торговый порт» несколько сбавил обороты. Перевалив около 10,3 млн тонн грузов, в основном угля, стивидор по итогам 2016 года получил чистую прибыль в размере 2,965 млрд рублей, что на 11% меньше, чем годом ранее. Дело отчасти в том, что стивидор в настоящее время реализует инвестиционную программу с мероприятиями по минимизации экологического ущерба от деятельности объемом до 3,5 млрд рублей. Модернизация оборудования призвана оптимизировать процесс перевалки угля.

Второй этап программы порта будет реализован в 2017-2018 годах. В том числе предполагаются строительство очистных сооружений и установка дополнительных пылеветрозащитных экранов по всей территории порта. Вложения превысят 800 млн рублей.

Третий этап (2018-2020 годы) предполагает комплексную модернизацию производственных мощностей. В его рамках в порту будет установлен вагоноопрокидыватель и произведена замена кранового оборудования. Инвестиции оцениваются в сумму до 2,5 млрд рублей.

Досье "Золотого Рога": АО «Евраз НМТП» имеет 15 грузовых причалов и один вспомогательный для портового флота, общая протяженность которых составляет 3,5 км. Возможности предприятия позволяют выгружать до 500 вагонов в сутки. Складские площади превышают 300 тыс. кв. м. Основные клиенты - Evraz и угольная компания «Сибуглемет». Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и на Украине. Основными акционерами Evraz являются Роман АБРАМОВИЧ (29,24% капитала, 31,03% голосующих акций), Александр АБРАМОВ (20,15% и 21,38%) и президент Evraz Александр ФРОЛОВ.

В этом году порт за $354,4 млн выкупила кипрская Lanebrook Limited, одними из конечных бенефициаров которой являются Роман Абрамович и Александр Фролов. Новый владелец подписал долгосрочный контракт на перевалку грузов Evraz, а это значит, что один из крупнейших портов Приморья по-прежнему будет работать в первую очередь с углем.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток