Рыбаки Приморья поработают над системными ошибками

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) и Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) выступили с предложением о создании рабочей группы таможенников и рыбаков с участием уполномоченных по защите прав предпринимателей для изучения системных ошибок рыбацких компаний при переработке судов вне таможенной территории, а также других актуальных вопросов совершения таможенных операций в отношении судов рыбопромыслового флота и водных биологических ресурсов.

Инициатива рыбацких сообществ была озвучена на состоявшемся в Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ) круглом столе для рыбацких компаний региона.

За 1 полугодие 2017 года таможнями Дальневосточного региона по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей при декларировании операций по переработке вне таможенной территории морских судов возбуждено три уголовных дела, сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 14,3 млн рублей. В 2016 году по аналогичным фактам возбуждено четыре уголовных дела, сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 10,6 млн рублей.

За 1 полугодие 2017 года таможнями Дальневосточного региона по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей при декларировании операций по переработке вне таможенной территории морских судов возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, сумма неуплаченных таможенных платежей составила 34 млн рублей. В 2016 году по аналогичным фактам возбуждено 24 дела об административных правонарушениях, сумма неуплаченных таможенных платежей составила 62,6 млн рублей.

Как отметил заместитель начальника ДВТУ - начальник службы федеральных таможенных доходов Сергей ПАНКРАТОВ, у таможенников нет стремления привлечь к ответственности, в том числе уголовной, как можно больше рыбаков. «Основная цель таможенных органов - провести в краткие сроки все необходимые процедуры по таможенному оформлению при условии соблюдения законодательства и сбора всех причитающихся таможенных платежей», - сказал замначальника ДВТУ.

В 1 полугодии 2017 года морскими таможнями региона оформлено 2191 рыбопромысловое судно, что на 40% больше, чем за тот же период 2016 года. Превышение установленного 3-часового временного регламента проведения контроля судов рыбопромыслового флота зафиксировано в четырех случаях, что составляет менее 1%. Превышение произошло по объективным причинам, связанным с выполнением необходимых процессуальных действий, направленных на закрепление доказательств фактов совершения правонарушений, выявленных должностными лицами таможенного органа в ходе оформления судна (возбуждение дел об административных правонарушениях).

В первом полугодии 2017 года в таможенных органах ДВТУ было заявлено 37 ремонтов судов. За весь 2016 год было заявлено 49 ремонтов судов.

Сергей КУЗЬМИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток