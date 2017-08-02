На Дальнем Востоке судостроение игнорирует рыбаков

Судостроительные предприятия региона медленно выбираются из постперестроечного провала

Развитию судостроения на Дальнем Востоке мешает целый ряд факторов: во-первых, дефицит кадров, который на судостроительных предприятиях Дальнего Востока России ощущается намного острее, чем на западе страны; во-вторых, ориентированность судостроителей в основном на исполнение государственных оборонных заказов - в силу слабого спроса со стороны бизнеса на продукцию отечественного судостроения; в-третьих, неразвитая культура отношений между дальневосточным заказчиком и исполнителем.

Наконец, по мнению экспертов, некоторые задачи, поставленные государством перед судостроителями, слишком категоричны: так, импортная составляющая присутствовала даже в советской продукции кораблестроения, сегодня же в идеальной перспективе правительство видит это производство полностью «отечественным».

В силу вышеперечисленных факторов дальневосточное судостроение слабо конкурентно на международном рынке, хотя некоторая продукция уже поставляется за границу. К примеру, приморский судостроительный завод «Восточная верфь» экспортирует военную продукцию во Вьетнам, и эту ветку экспорта, как стратегически важную, поддерживает правительство РФ.

- Сегодня нам тяжело гнаться за Китаем, Кореей, Японией, - отмечает генеральный директор АО «Восточная верфь» Олег СИДЕНКО. – Перед нами стоит задача вернуть отрасли состояние, в котором она пребывала в СССР, то есть в первую очередь обеспечить государственные потребности. Могу сказать, что на сегодняшний день отечественное судостроение медленно выбирается из провала, который последовал в отрасли за перестройкой. Так, с конца 90-х нашему предприятию стали поступать ремонтные заказы, а затем и заказы на строительство. Сегодня в общей сумме наш портфель контрактов составляет 18 млрд рублей. Чтобы ускорить прогресс, нам необходимо повысить качество производимой продукции и соотнести его со стоимостью, а также на законодательном уровне устранить барьеры, замедляющие скорость реализации нашей продукции. Отрасль нуждается сегодня в укреплении и своего научно-производственного потенциала, в решении проблемы дефицита кадров.

Восстановлению судостроительной отрасли на Дальнем Востоке, по мнению экспертов, способствовали бы такие меры, как внесение изменений в налоговый, таможенный и бюджетный кодексы России, оптимизация производственных мощностей, техническое перевооружение, разработка и внедрение новейших технологий, а также современных информационных технологий. Судостроительные компании нуждаются также в средствах на приобретение лицензий на передовые технологии производства морских судов, отсутствующие в России.

Оборонка не самоцель

По словам Сиденко, пока что судостроители выполняют в основном оборонный заказ, однако это не должно быть самоцелью.

- Сегодня основной акцент ставится на военной отрасли. Должен отметить, что количество оборонных заказов постоянно увеличивается в силу политической ситуации, в которой находится Россия, - добавил Сиденко. – Однако оборона не должна быть самоцелью: нужно расширять перспективы для гражданского судостроения.

По словам экспертов, дальневосточное судостроение играет важную роль в реализации госпрогаммы РФ «Развитие судостроения на 2013-2030 годы».

- В Морской доктрине РФ на период до 2030 года, утвержденной президентом России в 2001 году, было определено, что в целях обеспечения национальной безопасности страны строительство современных морских судов для обновления российского флота: транспортного, научно-исследовательского и промыслового, а также морской техники для освоения месторождений нефти и газа — должно осуществляться преимущественно на отечественных предприятиях, - отметил Сиденко.

Сегодня ДФО входит в тройку лидеров в судостроительной отрасли России. Доля ДФО в России составляет 15% по количеству предприятий, 12% по численности работников и 9% по объему производства. В регионе уже работают «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре, а также АО «Восточная верфь» во Владивостоке.

Проектный вопрос

Как отметили эксперты рыбохозяйственной отрасли Приморья в ходе 122-го заседания Международного Бизнес-Клуба «Диалоги», одна из основных проблем взаимодействия бизнеса и судостроительных предприятий состоит в отсутствии ассортимента современных судостроительных проектов. На сегодняшний день судостроительные компании принимают к заказам только готовые проекты кораблей, которые в отдельных случаях рыбохозяйственным предприятиям приходится заимствовать у иностранных компаний, что обходится очень дорого.

- Мы видим, что дальневосточное судостроение успешно занимает военную нишу в России и в этом плане, возможно, обеспечит потребности государства, - отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ. – Однако ниша гражданского судостроения пустует. Доступных бизнесу региона современных предложений в плане рыбохозяйственного либо пластикового судостроения, к сожалению, мы не видим. В то же время рыбная отрасль может осваивать огромные объемы рыбных ресурсов. К кальмару мы, например, даже не прикасаемся, потому что у нас отсутствует техническая база.

По словам Сиденко, озвученная Мартыновым проблема действительно существует и для ее решения необходима совместная работа рыбохозяйственных и судостроительных предприятий.

Кстати, за последние пять лет средний вылов морских биоресурсов по Дальнему Востоку составляет 2,7 млн тонн в год. По словам экспертов, можно осваивать и больше. Так, к 2020 году Росрыболовство ставит перед предприятиями региона задачу увеличить вылов до 4 млн тонн рыбы и других морских ресурсов в год. Однако основное препятствие состоит как раз-таки в технической отсталости и высоком износе рыбопромыслового флота региона.

По данным Росстата, за последние десять лет количество морских судов сократилось с 3908 до 2750. Из тех, что остались в строю, более 80% имеют сверхнормативный срок эксплуатации. Обновить флот рыбохозяйственным предприятиям мешает отсутствие доступной отечественной альтеранативы дорогостоящим импортным судам.

Кадровая мотивация

Средний возраст работника судостроительного завода на Дальнем востоке сегодня 44 года. По словам экспертов, состав кадров значительно омолодился, однако проблема с дефицитом молодых специалистов в регионе до сих пор ощущается сильнее, чем на западе страны.

- Чтобы привлечь кадры в судостроительную отрасль сегодня, необходимо вести активную кадровую политику, - отметил Сиденко. – Молодых специалистов вовлекать нужно буквально со студенческой скамьи. К примеру, мы приглашаем на практику в наше предприятие выпускников ДВПИ и платим им стипендию. После практики многие выпускники остаются с нами и работают здесь не один и не два года - они остаются надолго. Высококвалифицированных сотрудников мы привозим и с Запада России, к примеру, из Крыма, Прибалтики. Кроме того, большое внимание следует уделять жилищному вопросу: к примеру, наши сотрудники скоро получат ключи от квартир, которые они сами же и построили, не без помощи предприятия и государства. К сожалению, не все предприятия сегодня могут позволить себе такие шаги в борьбе с кадровым дефицитом, и в этом плане без государственной поддержки не обойтись.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток