В Приморье компания сдает несколько тысяч человек в аренду

Предоставление 2225 сотрудников компании на аутсорсинг в качестве работников - таковы функции ООО «Дальнегорский химический комбинат «Бор» -100-процентной дочки кипрской компании «Лиомена инвестмент ЛТД». Представители налоговой службы полагают, что подобная деятельность далека от реального извлечения прибыли - цели, которую преследует любой бизнес, или почти любой.

Каким образом компания без каких-либо активов (исключая два автомобиля, которые уже арестованы Службой судебных приставов) продолжает сдавать своих сослуживцев в аренду и ничего не платить, изучила Деловая газета «Золотой Рог».

Долг в двести миллионов

На сегодня существует вероятность, что единственный доступный в России руководитель компании Павел МЕРКУЛОВ уволил себя самостоятельно, своим же приказом, тем самым сбросив ответственность за долги компании и обязательство уплаты налога на доходы физических лиц и социальных взносов за работников своей компании. Общая сумма задолженности уже составляет 200 млн рублей, из которых основная доля – неуплаченные взносы на обязательное пенсионное и социальное страхование. Фактически год назад предприятие резко перестало отчислять взносы в Пенсионный фонд России (прежнего администратора взносов) и перечислять НДФЛ за многотысячный коллектив.

В итоге 2225 сотрудников ООО «ДХК «Бор» сегодня находятся фактически в бесправном положении: отсутствие социальных взносов уменьшает потенциальную пенсию, корректирует баллы для их достаточного количества при выходе на пенсию, лишает возможности приобрести или продать собственность, получить социальные вычеты, в том числе на лечение и обучение, оформить кредит в банке.

По информации УФНС России по Приморскому краю, ООО «Дальнегорский химический комбинат «Бор» представляет труд своих работников (персонала) для добычи, переработки, выпуска и реализации боропродукции на рабочих местах ООО «Дальнегорский ГОК». По условиям договора направляющая сторона (ООО «ДХК «Бор») выплачивает заработную плату работникам. Принимающая сторона (ООО «Дальнегорский ГОК») ежемесячно дополнительно к основным платежам за услугу найма возмещает направляющей стороне расходы, связанные с выполнением обязательств по договору, в том числе затраты на оплату труда работников, которые были направлены для выполнения трудовых функций на рабочих местах; расходы на оплату пособий по временной нетрудоспособности работников; расходы на оплату командировочных работников, которые были начислены или выплачены работникам за период нахождения в командировке; иные расходы.

Пошли в суд

«Как только ФНС России в качестве уполномоченного органа по сбору социальных взносов получило информацию об огромной задолженности предприятия, официальное уведомление о необходимости оплатить долги или самостоятельно объявлять о начале процедуры банкротства было незамедлительно направлено Павлу Меркулову. По закону уже при наличии задолженности в сумме от 300 тыс. рублей юридическое лицо должно объявить о своей несостоятельности. Замечу, что в офисах ООО «ДХК «Бор» любой персонал, уполномоченный общаться с органами власти и кредиторами, отсутствует, а руководитель ООО «ДХК «Бор» проживает и имеет постоянную прописку в Москве, и общается с нами лишь письменно. За все это время налоговая инспекция не смогла лично познакомиться с оным директором. В итоге было принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Дальнегорский химический комбинат «Бор» банкротом», - рассказывает начальник отдела обеспечения процедур банкротства Управления ФНС России по Приморскому краю Евгения Павлова.

Определением Арбитражного суда Приморского края от 20.06.2017 года заявление уполномоченного органа принято к производству, возбуждено производство по делу о банкротстве №А51-14483/2017. Первое рассмотрение заявления арбитражным судом состоялось 13 июля нынешнего года.

Спрятались на Кипре?

Но как только встал вопрос о назначении для Павла Меркулова субсидиарной ответственности по долгам, ситуация стала развиваться в ином русле. И.о. начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков Егор ГЛУХОВ говорит, что в ходе рассмотрения дела становится очевидно: кипрская компания «Лиомена инвестмент ЛТД» желает вывести из руководства Павла Меркулова, директора, который проживает в России и с которым теоретически можно связаться в Москве. Наделить функциями управления решают также кипрскую компанию. Для этого учредитель ООО «ДХК «Бор» - компания «Лиомена инвестмент ЛТД» - представил в налоговые органы на регистрацию изменения сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, о том, что полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ДХК Бор» передаются указанной компании, находящейся на Кипре.

Такое право компания имеет лишь отчасти. Закон не исключает возможность исполнения функции директора управляющей организацией, но должно быть исполнено основное требование - сведения, содержащиеся в Госреестре, о такой компании должны быть достоверны. И, кроме того, с таким предприятием должна иметься постоянная обратная связь. Т.к. на тот адрес, который юридическое лицо указывает в процессе регистрации, не только налоговая служба будет направлять уведомления, но и любые кредиторы - свои требования, граждане - жалобы.

Пока известен лишь один факт: «Лиомена инвестмент ЛТД» не имеет в России ни филиалов, ни представительств. Эта иностранная организация никаким образом не легализована на территории нашей страны.

«Налоговые органы стремятся сохранить баланс публичных и частных интересов, понимая, что мотивы замены руководителя органа слабо соотносятся с основной целью предпринимательской деятельности – извлечением прибыли. Регистрирующим органом отказано в выведении органа управления ООО «ДХК Бор» – за пределы Российской Федерации. В настоящий момент отказ обжалуется ООО в судебном порядке. Теперь всё зависит от того насколько глубоко и всесторонне суд изучит ситуацию, прекрасно понимая к какому социально-экономическому кризису может привести отмена решения регистрирующего органа», - поясняет Егор Глухов.

Схема вывода руководства компании полностью за пределы в России на этом не заканчивается, на действия налоговой инспекции выражено возражение, и рассмотрение дела о банкротстве и субсидиарной ответственности отложено на 29 августа. Хотя и это еще не все.

Сам себя уволил

Нынешний руководитель Павел Меркулов обратился в регистрирующий орган, прислав из Москвы соответствующий пакет документов, где он уведомляет, что сведения о нем как о руководителе не достоверны. Как будто бы сама процедура легальна, но какой мотив? Во-первых, сложение с себя какой бы то ни было ответственности за неуплату налогов и социальных взносов за своих сотрудников, а также задолженности перед другими кредиторами. И, во-вторых, если старый руководитель уходит, происходит новое назначение. Но ситуация складывается таким образом: руководитель складывает с себя полномочия, а кипрские владельцы желают назначить в качестве управляющей компании свою же компанию с пропиской на острове Кипре.

Егор Глухов считает, что, если компания действует законно и осмотрительно, ее деятельность направлена на извлечение прибыли, то в ее штате для обслуживания коллектива в несколько тысяч человек обязательно будут кадровые работники, бухгалтеры, юристы и т.д. К слову, кипрскую компанию «Лиомена инвестмент ЛТД» и ООО «ДХК «Бор» в суде представляет один и тот же человек (местный житель Дальнегорска) по двум доверенностям.

Когда в штате компании имеются лишь профильные специалисты, которых, по сути, бизнес сдает в аренду как работников, то возникает вопрос: с какой целью это делается, насколько директор качественно исполняет свои управленческие функции и несет ответственность за деятельность компании?

Сегодня налоговая инспекция обладает большим объемом косвенной информации, в том числе о реальном руководителе «Лиомена инвестмент ЛТД». Представители налоговой службы уверены, что за кипрской компанией стоят реальные люди, которые находятся в РФ. Схема увода средств от налогообложения вполне понятна и, скорее всего, опробована ранее.

Дело за доказательствами. А пока многотысячный коллектив ООО «ДХК «Бор» продолжают сдавать в аренду.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток