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Владивосток обновят к октябрю
Во Владивостоке во время летних ремонтных работ в порядок приведут дороги, скверы, дворики и набережные. С начала лета городская администрация ведет работы по благоустройству и комплексному ремонту основных улиц города. Кроме этого, на о. Русском сделают автостоянки и отремонтируют набережную, рассказал заместитель главы администрации Владивостока - начальник управления дорог и благоустройства Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ.
Сегодня во Владивостоке полным ходом идет ремонт улиц Светланской, Фадеева, Гоголя, Верхнепортовой, Всеволода Сибирцева и Народного проспекта. В ближайшее время начнутся работы на Выселковой. Помимо замены асфальтового покрытия на дороге, рабочие ремонтируют либо с нуля обустраивают тротуары (например, новый тротуар появится на Всеволода Сибирцева), а по улице Светланской и на Народном проспекте уберут трамвайные рельсы. Работы планируют завершить в октябре.
«По федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», которая будет действовать до 2020 года, мы должны основную уличную дорожную сеть привести в нормативное состояние. Одной из основных задач данной программы также является сокращение количества мест концентрации ДТП. Для этого ведется монтаж барьерных ограждений и дополнительных дорожных знаков. Согласно программе, на основных улицах Владивостока ведутся замена дорожного покрытия, установка леерных ограждений, смена бордюров там, где это необходимо», - рассказал Леонид Вильчинский.
По его словам, в администрацию города поступало много обращений по поводу замены бордюров на ул. Светланской. Однако, как подчеркнул замглавы города, замене подлежит только 10% бордюров, остальные 90% находятся в нормальном состоянии, и рабочие их переустанавливают, потому что многие из них уже расшатались, причем заново их ставят уже на бетонную подушку – для прочности. Временно демонтировать бордюры необходимо было для того, чтобы уложить новую брусчатку на тротуарах - взамен изношенной. Новые бордюры будут установлены на Фадеева, Верхнепортовой, Выселковой и частично – на улице Гоголя.
«В настоящее время большинство подрядчиков осуществляют работу по графику, на ряде объектов – на Светланской и Народном проспекте - есть отставания», - отмечает Леонид Платонович.
Причина – подрядчики ждут поставки материалов, в том числе брусчатки. По словам начальника управления дорог, пока подрядчик не закончит работу на пешеходных дорожках, его не выпустят на проезжую часть. Если дорожники не уложатся в обозначенный срок, то администрация города сможет привлечь их к штрафным санкциям.
Помимо ремонта центральных улиц города в этом году планируется обустроить несколько скверов, отремонтировать 14 двориков и Университетскую набережную, где необходимо восстановить плитку на дорожках и парапетах, провести электрические работы. В рамках подготовки к Восточному экономическому форуму на о. Русском заасфальтируют площадки, где может парковаться автотранспорт, проведут ряд работ по озеленению территории, установят несколько павильонов на автобусных остановках.
Отдельно было акцентировано внимание на ремонте лестниц и подпорных стен. «Из-за нехватки средств в этом году резко сократилось число лестниц, которые планируется отремонтировать. Если в прошлые годы мы ремонтировали по 140-160 лестниц за сезон, то в этом – их количество сократилось до 40. Также планируем отремонтировать около 6-8 подпорных стен. К сожалению, вынуждены ремонтировать только те, которые либо уже обвалились, либо могут рухнуть в ближайшее время. Сейчас ремонту по городу подлежит порядка 210 стен, однако сделать сразу все не позволяет недостаток средств», - сказал Леонид Вильчинский.
В этом году продолжаются дорожные работы по муниципальной программе «Здоровый город», в рамках которой обустраиваются подъездные пути к пяти медицинским учреждениям города. А по программе «Доступная среда» администрация города намерена улучшить условия для передвижения маломобильной части населения. На 15 городских объектах пройдут обустройство пандусов, установка различных ограждений, а на тротуарах появится тактильная плитка.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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