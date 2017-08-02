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Приморский автозавод "Соллерса" резко стал прибыльным
Совместное предприятие японской Mazda Motor Corporation и российского ПАО «Соллерс» ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, Владивосток) преодолело кризисный период и резко улучшило финансовые показатели. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО получило по итогам 2016 года чистую прибыль по РСБУ в размере 1 млрд 720 млн 119 тыс. рублей, тогда как в 2015 году был получен чистый убыток в размере 1,572 млрд рублей. В 2014 году чистая прибыль составляла лишь 3,659 млн рублей.
В настоящее время в Приморье под проект «Соллерса» по производству автомобильных двигателей Mazda расширены границы территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская».
«Подписанным постановлением в границы ТОР «Надеждинская» внесены изменения: включены два земельных участка, расположенных во Владивостокском городском округе Приморского края. На этих земельных участках будет реализован инвестиционный проект ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» по созданию и модернизации мощностей промышленного производства моторных транспортных средств и двигателей Mazda семейства SkyActiv-G, включая их сборку и механообработку базового компонента двигателя», - говорится в справке к постановлению правительства.
Расширение ТОР «Надеждинская» поможет привлечь более 3 млрд рублей частных инвестиций. Совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов (с учетом налоговых льгот) за период 2017–2026 годов прогнозируются в объеме более 11 млрд рублей.
«Принятые решения позволят начать производство новых моделей бренда Mazda, а также углубить локализацию производства через организацию производства двигателей», - поясняется в справке.
Досье "Золотого Рога": ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» созданно в 2011 году. В настоящее время СП производит во Владивостоке автомобили двух моделей: Mazda CX5 и Mazda 6. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. ООО «МСМР» подписало специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом РФ, который подразумевает строительство во Владивостоке двигательного завода производительностью 50 тыс. двигателей в год. Инвестиции составят более 2 млрд рублей, производство начнется в конце 2018 года, основная часть продукции этого предприятия будет экспортироваться. Контракт будет действовать вплоть до конца 2023 года.
Олег КЛИМЕНКО.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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