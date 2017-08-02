www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.85 р. 100 JPY: 54.3 р.
EUR: 70.73 р. 10 CNY: 89.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Приморский автозавод "Соллерса" резко стал прибыльным

02 Августа 2017, 09:30 | Приморье

Совместное предприятие японской Mazda Motor Corporation и российского ПАО «Соллерс» ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, Владивосток) преодолело кризисный период и резко улучшило финансовые показатели. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО получило по итогам 2016 года чистую прибыль по РСБУ в размере 1 млрд 720 млн 119 тыс. рублей, тогда как в 2015 году был получен чистый убыток в размере 1,572 млрд рублей. В 2014 году чистая прибыль составляла лишь 3,659 млн рублей.

В настоящее время в Приморье под проект «Соллерса» по производству автомобильных двигателей Mazda расширены границы территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская».

«Подписанным постановлением в границы ТОР «Надеждинская» внесены изменения: включены два земельных участка, расположенных во Владивостокском городском округе Приморского края. На этих земельных участках будет реализован инвестиционный проект ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» по созданию и модернизации мощностей промышленного производства моторных транспортных средств и двигателей Mazda семейства SkyActiv-G, включая их сборку и механообработку базового компонента двигателя», - говорится в справке к постановлению правительства.

Расширение ТОР «Надеждинская» поможет привлечь более 3 млрд рублей частных инвестиций. Совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов (с учетом налоговых льгот) за период 2017–2026 годов прогнозируются в объеме более 11 млрд рублей.

«Принятые решения позволят начать производство новых моделей бренда Mazda, а также углубить локализацию производства через организацию производства двигателей», - поясняется в справке.

Досье "Золотого Рога": ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» созданно в 2011 году. В настоящее время СП производит во Владивостоке автомобили двух моделей: Mazda CX5 и Mazda 6. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. ООО «МСМР» подписало специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом РФ, который подразумевает строительство во Владивостоке двигательного завода производительностью 50 тыс. двигателей в год. Инвестиции составят более 2 млрд рублей, производство начнется в конце 2018 года, основная часть продукции этого предприятия будет экспортироваться. Контракт будет действовать вплоть до конца 2023 года.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

Автор:
Теги: мазда  соллерс 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru