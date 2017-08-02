ВЭФ-2017: будет чем похвастать

32 инвестпроекта с общим объемом инвестиций 1,248 трлн рублей будут презентованы в рамках деловой программы III Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Всего в рамках отбора на рассмотрение в Минвостокразвития поступило 148 проектов с общей суммой инвестиций 2,4 трлн рублей.

По итогам отбора для презентации на форуме определены 7 проектов в сфере развития транспортной и логистической систем Дальнего Востока с объемом 96,9 млрд рублей.

В частности, на ВЭФ будет представлен концессионный проект по созданию и эксплуатации автомобильной дороги в обход города Хабаровска.

Проект включает в себя инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, земляное полотно, мосты, путепроводы, транспортные развязки, пункты взимания платы и другие дорожные объекты. Объем финансирования - 43,7 млрд рублей.

Для презентации проектов горнодобывающей промышленности отобраны четыре проекта на сумму 37,6 млрд рублей, в лесной отрасли - три проекта с общим объемом инвестиций более 13 млрд рублей.

Еще по семь проектов будут представлять сельское хозяйство и рыбную отрасль (общая сумма инвестиций - 17,4 млрд рублей) и развитие производства (9,3 млрд рублей).

В сфере развития туристической отрасли и здравоохранения будут презентованы два проекта с объемом инвестиций в 1,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что участие в ВЭФ-2017 подтвердили 24 страны, включая США, Японию, Китай, Индию, Великобританию и Германию. В этом году Восточный экономический форум пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. Ожидается, что число участников ВЭФ-2017 превысит показатели прошлого года, когда на форум прибыло 4,6 тыс. представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран.

Газета "Золотой Рог", Владивосток