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Приморье построит временное жилье для сотрудников верфи "Звезда"

02 Августа 2016, 13:40 | Приморье

АО «Корпорация развития жилищного строительства» (100% принадлежит Приморскому краю) построит три дома стоимостью 1,53 млрд рублей для обеспечения временным жильем сотрудников ООО «Судостроительный комплекс «Звезда», реализующего проект строительства верфи в Приморье, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Проект будет реализован в рамках ТОР «Большой Камень». Всего будет возведено три дома: два 25-этажных дома и один 20-этажный. Жилищный фонд будет состоять из 750 квартир, которые будут сдавать в аренду на льготных условиях. ООО «ССК «Звезда» уже является резидентом ТОР.

Напомним, что судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом «Роснефтегаза», «Роснефти» и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает «Роснефть», которая заключила с ДЦСС эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях, а также контракты на проектирование, строительство и поставку двух многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса. Новые корабли длиной около 100 м смогут эксплуатироваться в особо тяжелых условиях при реализации шельфовых проектов «Роснефти» в северных морях. Дополнительно предусмотрено строительство еще двух судов-снабженцев. Сумма заявленных инвестиций по проекту - 92,902 млрд рублей. Завершить все этапы строительства планируется в 2024 году.

Досье "Золотого Рога": ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» зарегистрировано в г. Большом Камне Приморского края в декабре 2015 года. Единственным учредителем является АО «Дальневосточный завод «Звезда». В свою очередь, акционерами АО «Дальневосточный завод «Звезда» являются АО «Современные технологии судостроения» (53,51%) и АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (46,49%).

АО «Корпорация развития жилищного строительства» было создано администрацией Приморского края. Региональный оператор также займется выдачей земельных участков и обеспечением их необходимой инфраструктурой. Эти меры призваны способствовать развитию массовой малоэтажной застройки в Приморье, что отвечает критериям краевой государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.».

На фото: В Приморье умеют хорошо, а главное, быстро строить.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: жилье  строительство 






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