Как скорректировать график капремонта в свою пользу

Срок ремонта – не догма, но руководство к действию, которое можно ускорить или же отложить на удобное время

Жители многоквартирного дома не всегда согласны со сроками капремонта, который определен долговременной или же оперативной на предстоящий год региональной программой капремонта МКД. На запрос Деловой газеты «Золотой Рог», «возможен ли перенос сроков капитального ремонта в порядке актуализации региональной программы», в Фонде капитального ремонта МКД Приморского края ответили, что, действительно, это можно сделать, и эту коррекцию лучше всего выполнить в рамках работы по программе предстоящего ремонтного года.

Практика актуализации сроков капремонтов МКД и включение их в программу такова:

«В соответствии с постановлением администрации Приморского края от 29.05.2014 № 208 «О внесении изменений в постановление администрации Приморского края от 20.08.2013 № 324-па «Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Приморского края» проводится оценка технического состояния в отношении каждого вида конструктивного элемента многоквартирного дома с оформлением актов осмотра. Акты осмотра предоставляются уполномоченным лицом, осуществляющим управление домом, в орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого расположен обследуемый дом, в срок до 1 июля года, предшествующего планируемому году проведения капитального ремонта.

В течение пятидесяти дней после обобщения результатов осмотра МКД, но не позднее 10 сентября текущего года орган местного самоуправления Приморского края направляет копию реестра актов осмотра МКД, содержащего данные по проведенному осмотру, и предложения по актуализации региональной программы капитального ремонта (переносу срока проведения капитального ремонта / изменению вида капитального ремонта) региональному оператору.

Региональный оператор на основании данных и предложений, представленных органами местного самоуправления, формирует сводную информацию о техническом состоянии домов, расположенных на территории Приморского края, и направляет на утверждение в уполномоченный орган исполнительной власти Приморского края».

Напомним, что сегодня в Приморье действует краевая государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.», которая в том числе затрагивает и вопросы продления жизни жилого фонда.

Известно, что региональная программа капремонта МКД подлежит актуализации не реже чем один раз в год. При этом на основе технического обследования МКД делается техотчет, который подтверждает или опровергает необходимость проведения того или иного капитального или текущего ремонта. Если техотчет выявляет аварийность отдельных элементов здания, то, на основании решения общего собрания собственников и обращения управляющей компании в соответствующий муниципалитет, дом может быть включен в оперативный план реализации региональной программы с пересмотром ремонта на более ранние сроки. ЖК РФ разрешает такой перенос срока капремонта МКД на более ранний срок.

Принципиально по закону отказаться от капремонта собственники не могут. Но повлиять на его характер имеют полное право. Так, получив заранее извещение Фонда о проведении капремонта в предстоящем году, собственники МКД на общем собрании должны рассмотреть вопросы по: перечню предстоящих ремонтных работ, смете расходов на предстоящий капремонт, сроки его проведения и источники финансирования.

Если виды работ, сроки, смета и прочие моменты не устраивают собственников МКД, то, чтобы настоять на устраивающих их изменениях, требуется принять общее решение собрания и направить копию указанного решения в адрес администрации муниципалитета, которая формирует свою часть программы капремонта на предстоящий год. Если изменения требуется отразить в долговременной региональной программе капремонта МКД до 2043 года, муниципалитет должен поставить в известность о необходимости соответствующих корректировок региональный Фонд капремонта. Региональный оператор на основе заявления и техотчета по МКД должен принять оптимальное решение.

Если данная информация у вас вызывает дополнительные вопросы или у вас есть другой актуальный вопрос на тему капитального ремонта МКД, то ответы можно найти на сайте Фонда капитального ремонта МКД Приморского края fkr25.ru или получить по тел. +7(423)279-56-71 или электронной почте info@fkr25.ru.

На фото: Собственникам многоквартирных домов можно запросто сэкономить на капремонте.