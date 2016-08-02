www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экология ПЛЮС
Распечатать

На пасеку за приморским медом

02 Августа 2016, 10:20 | Приморье

В Приморском крае в разгаре медосбор

Приморский край с прошлого века считался одной из наиболее благоприятных по природным условиям зон для производства меда. По оценкам самих пасечников, сегодня в регионе производится в среднем более 10 тыс. тонн меда в год, на территории края его собирают около 7 тыс. пасечников, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Несмотря на довольно большое разнообразие собираемого в крае цветочного меда, основные сборы приходятся все-таки на липовый мед. Природная особенность Приморского края в сравнении с другими регионами России состоит в том, что липа распространена здесь с разной долей участия на 75% территории лесного фонда. Этим и объясняется то, что на 75-90% медосбор обеспечивается липой.


 

 

 

 

Сегодня Приморский край занимает 4-ое место в России по производству товарного меда, а 90-х годах XX века входил в тройку крупнейших производителей меда в России, в благоприятные годы заготавливая 45% российского меда. С сороковых годов XX века именно дальневосточный липовый мед признавался единственным в стране липовым медом экспортного качества. Но в последние годы липа в Приморье подверглась активным рубкам. Пчеловоды забили тревогу. Они увидели угрозу сохранения условий для медосбора и возрождения пчеловодства как отрасли. Весной этого года проблема даже стала предметом детального разбирательства специальной комиссии, созданной по поручению губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, которая предложила рекомендации по сохранению ареала лип. Стоит отметить, что сохранение биоразнообразия уникальной природы Приморья, является и частью программы «Охрана окружающей среды Приморского края», которая выполняется в регионе с 2013 года.

Широкое распространение липы определило кочевой характер пчеловодства в Приморском крае. Поэтому действующая в настоящее время норма о выделении 3-х км зоны покоя вокруг стационарных пасек для края неприемлема, считают эксперты и пчеловоды. Надежду на активное возрождение отрасли в крае дал пчеловодам закон о «дальневосточном гектаре». Многие пчеловоды готовы взять бесплатный гектар ради того, чтобы получить свободный доступ к участкам медосбора или создать свои массивы медоносов.

На фото: На территории края мед сегодня собирают около 7 тыс. пасечников. Фото Владимира Кобзаря.

Надежда ОКОВИТАЯ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Надежда Оковитая
Теги: медосбор  мед 













Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru