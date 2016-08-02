На пасеку за приморским медом

В Приморском крае в разгаре медосбор

Приморский край с прошлого века считался одной из наиболее благоприятных по природным условиям зон для производства меда. По оценкам самих пасечников, сегодня в регионе производится в среднем более 10 тыс. тонн меда в год, на территории края его собирают около 7 тыс. пасечников, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Несмотря на довольно большое разнообразие собираемого в крае цветочного меда, основные сборы приходятся все-таки на липовый мед. Природная особенность Приморского края в сравнении с другими регионами России состоит в том, что липа распространена здесь с разной долей участия на 75% территории лесного фонда. Этим и объясняется то, что на 75-90% медосбор обеспечивается липой.

















Сегодня Приморский край занимает 4-ое место в России по производству товарного меда, а 90-х годах XX века входил в тройку крупнейших производителей меда в России, в благоприятные годы заготавливая 45% российского меда. С сороковых годов XX века именно дальневосточный липовый мед признавался единственным в стране липовым медом экспортного качества. Но в последние годы липа в Приморье подверглась активным рубкам. Пчеловоды забили тревогу. Они увидели угрозу сохранения условий для медосбора и возрождения пчеловодства как отрасли. Весной этого года проблема даже стала предметом детального разбирательства специальной комиссии, созданной по поручению губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, которая предложила рекомендации по сохранению ареала лип. Стоит отметить, что сохранение биоразнообразия уникальной природы Приморья, является и частью программы «Охрана окружающей среды Приморского края», которая выполняется в регионе с 2013 года.

Широкое распространение липы определило кочевой характер пчеловодства в Приморском крае. Поэтому действующая в настоящее время норма о выделении 3-х км зоны покоя вокруг стационарных пасек для края неприемлема, считают эксперты и пчеловоды. Надежду на активное возрождение отрасли в крае дал пчеловодам закон о «дальневосточном гектаре». Многие пчеловоды готовы взять бесплатный гектар ради того, чтобы получить свободный доступ к участкам медосбора или создать свои массивы медоносов.

На фото: На территории края мед сегодня собирают около 7 тыс. пасечников. Фото Владимира Кобзаря.