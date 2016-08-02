Следы истинных владельцев "Бора" по-прежнему теряются в офшорах

Коллектив обанкротившегося в очередной раз горно-химического предприятия «Бор», на базе которого в прошлом году было создано сразу два предприятия, доведен до отчаяния и готов выйти 3 августа на митинг в защиту своих трудовых и социальных прав, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, что на базе АО «Горно-химическая компания «Бор» (ГХК «Бор», Дальнегорск), в отношении которого введена процедура банкротства, были созданы ООО «Дальнегорский ГОК» и ООО «Дальнегорский химический комбинат «Бор». Пресс-служба администрации Приморья поясняла, что работники существующей ГХК «Бор» будут переведены практически в полном составе в «Дальнегорский ГОК».

На самом деле коллектив почти полностью переведен в ООО «Дальнегорский химический комбинат «Бор», на балансе которого нет ни имущества, ни оборудования. ООО «Дальнегорский химический комбинат «Бор», в свою очередь, предоставляет работников на условиях аутсорсинга «Дальнегорскому ГОКу». «Внешне на предприятии ничего не изменилось: те же люди ходят на работу на свои рабочие места, выполняют прежний функционал, руководят ими те же начальники», - заявляют профсоюзы.

Досье "Золотой Рог": ГХК «Бор» эксплуатирует единственное действующее борное месторождение в России и является единственным в стране производителем высококачественной продукции из собственного минерального сырья, имеющим полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов. Компания занимает третье место в мире по производству боропродуктов. В 2011-2014 годах комбинат входил в состав частной холдинговой компании O1 Group, основанной Борисом МИНЦЕМ и осуществляющей инвестиции в различные сферы экономики. Основным владельцем АО «ГХК «Бор» является Виталий ПАШЕНЦЕВ, единственный собственник ООО «Селена» (Москва), которому принадлежат 67,5% акций химкомбината. Еще 25% владеет Setilius Development Limited (Кипр).

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», учредителями «Дальнегорского ГОКа» являются АО «ГХК «Бор» (51%) и московское ООО «Радамант», принадлежащее кипрскому офшору «Эмилтрадо Венчерс Лтд». Единственным учредителем ООО «Дальнегорский химический комбинат «Бор» (гендиректор – Павел МЕРКУЛОВ) выступает опять же кипрская компания, только уже под названием «Лиомена Ивестментс Лтд» (Liomena Investments).

Тем временем работники «Бора» готовы выйти на центральную площадь Дальнегорска 3 августа.

«Митинг протеста - последняя попытка этих уникальных специалистов докричаться до властей и правоохранительных органов. Причина протеста известна всей стране. СМИ, в том числе и федеральные, уже четыре месяца освещают хронику войны, которую руководство предприятия ведет против коллектива. На предприятии нарушены все возможные правила и законы, которые должны были защитить работников вредного производства», - отмечает Федерация профсоюзов Приморского края (ФППК).

В то же время, по данным профсоюзов, теперь у части химиков взаимоотношения с работодателем закреплены срочными гражданско-правовыми договорами об оказании услуг.

«Ответственность за жизнь и здоровье специалистов, от которых зависит безопасность огромной территории и которые ежедневно на своей работе рискуют здоровьем, у работодателя такая же, как перед приходящей на пару часов к вам домой няней, что недопустимо на подобных производствах. Для работников это означает, что они не защищены трудовым договором и требованиями Трудового кодекса РФ», - подчеркивает ФППК.

Отмечается также, что работодатель отказался подписывать профсоюзный вариант коллективного договора. В документе прописаны режим работы на предприятии, его особенности, подробности оплаты труда, переработок, премирования, способы защиты персонала.

ФППК также указывает на то, что администрация компании «объявила войну» местному профсоюзу.

«Профсоюзную организацию было решено выселить с предприятия, а от профсоюзного лидера - избавиться. Подрывается сама экономическая основа существования профсоюза. Работодатель уже три месяца не перечисляет профсоюзные взносы на счет профсоюзной организации, несмотря на имеющиеся письменные заявления работников», - говорится в сообщении.

ФППК напоминает, что на «Боре» в течение последних восьми лет зарплату выплачивали только после специальных действий профсоюза. Отработав месяц, люди вынуждены приостанавливать работу, организовывать митинги и другие акции, чтобы получить заработанное.

Председатель ФППК Владимир ИСАКОВ считает, что в Дальнегорске налицо преднамеренное банкротство, цель которого - «избавиться от необходимости выплачивать накопленные долги».

«В том числе долги государству. Федеральная налоговая служба РФ, например, пытается истребовать с предприятия около полумиллиарда рублей. Есть кредиторы, которым АО «ГХК «Бор» было должно миллиарды рублей», - отмечает председатель ФППК.