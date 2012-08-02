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Россия - Китай: Приграничное столпотворение
В ходе заседания координационного совета ДВТУ Росграницы, прошедшего в Хабаровске, основной проблемой очередей из пассажирских автобусов в дальневосточных пунктах пропуска названы действия нерегулярных автобусных перевозчиков и разрешительных структур.
В соответствии с соглашением между правительствами РФ и КНР от 18 декабря 1992 года установлен внеочередной порядок прохождения госконтроля при регулярных перевозках пассажиров автобусами. То есть, пассажиры регулярных рейсов вообще не должны томиться в очередях. На деле же автобусы на пунктах пропуска пропускаются к зоне контроля в порядке прибытия. Более того, автобусы, работающие по разовым договорам, получают разрешения без учета реальных пропускных возможностей пунктов пропуска. Так, управление государственного автодорожного надзора (УГАДН) по Приморскому краю направляет в Пограничный вместо установленного на выходные дни предела дополнительных автобусов в 2 единицы в 2-3,5 раза больше нерегулярных перевозчиков. В Краскино, где в выходные должны проходить не более 3 нерегулярных рейсов, 9 июня было отправлено 12, а 11 июня – 28 дополнительных автобусов! Не церемонятся приморские чиновники УГАДН и с расположенной в Хабаровском крае Покровкой.
Регулярные перевозчики, как правило, придерживаются установленных ограничений по количеству пассажиров в автобусе – не более 30 человек или 55% посадочных мест, а нерегулярные, разовые перевозчики этим правилом пренебрегают, в 2-3 раза перегружая свои салоны пассажирами сверх установленных норм. Регулярные перевозчики в связи с этим имеют претензию к регулятору: или следите за выполнением установленных ограничений или снимите их вообще, раз пропускная способность позволяет. Пока же наиболее законопослушные перевозчики оказываются в наиболее невыгодных условиях, получая меньшую прибыль.
Ожидается, что 25 августа 2012 года в Новосибирске на XV заседании рабочей группы по пунктам пропуска подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта комиссией по подготовке регулярных встреч глав правительства РФ и КНР будет рассмотрен вопрос организации проезда через границу России и Китая на личном транспорте. Никаких правовых препятствий для этого нет, и решение может быть принято без особых процедур. Тогда в пределах Дальнего Востока пересечь границу на личной машине можно будет в Пограничном и Краскино, чтобы покататься в пределах китайских городов Суйфэньхэ и Хуньчунь. Новый поток составит дополнительную нагрузку на пункты пропуска. А в Пограничном, например, и без того можно видеть и километровые пробки на подъезде к зоне контроля, и конфликты между водителями.
Как рассказал «ЗР» руководитель ДВТУ Росграницы Виктор ЕЛЮТИН, проблема пропускной способности этих погранпунктов будет решена к концу нынешнего – началу будущего года. Будут введены два современных пункта пропуска - Пограничный и Краскино. Один емкостью 1300 автомобилей в сутки, другой – 300 машин. Для сравнения: через Пограничный в 2011 году прошли 21304 автомобиля, а через Краскино – 10177. Также ДВТУ Росграницы пытается привлечь местные власти и заинтересованные коммерческие структуры к созданию транспортно-логистических накопителей, вводящих электронную очередь и целый ряд других современных функций, позволяющих избежать автомобильных заторов у границы, создать комфортные условия для ожидания.
Александр ЗУБОВ, «Золотой Рог».
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