Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Внедрение ГЛОНАСС продавливают административными методами
Внедрение в умы обывателей и бизнес-сообщества идеи использования российской системы глобального позиционирования ГЛОНАСС вышло на новый уровень: администрация Приморского края определилась с оператором. Им стал «Центр мониторинга транспорта» - динамично развивающаяся компания предлагает простые бизнес-решения для малого, среднего и крупного бизнеса. Не обещает золотых гор, но во главу угла ставит конечную выгоду.
Истории внедрения системы глобального позиционирования (ГЛОНАСС) в этом году исполняется пять лет. В уже далеком 2006-м, после знаменитой речи Сергея ИВАНОВА, пообещавшего тогдашнему президенту Владимиру ПУТИНУ донести ГЛОНАСС в каждый дом, семью, сортир, в регионах появились компании, рискнувшие взвалить на себя бремя проводников российских космических технологий.
О том, что бремя тяжкое и легко не будет, говорилось с самого начала. Конкурировать с американской GPS, чья 30-летняя история успешного позиционирования лучше всякой рекламы, было практически невозможно. По зоне охвата, погрешности, да и по цене сложно противопоставлять ГЛОНАСС американцам и сегодня.
Поэтому по чисто российской привычке продавливать российский аналог было решено административными методами. Как в свое время сообщали федеральные СМИ, в прошлом году вице-премьер Сергей Иванов, курирующий ГЛОНАСС на государственном уровне, на предложение премьера Владимира Путина «коммерциализировать» систему, предложил надавить на региональные власти, саботирующие покупку оборудования для нужд краевых и федеральных структур в регионах. О том, что идея давления прижилась, говорят действия руководителей и администраций целого ряда регионов, в том числе и Приморского края.
Администрация, подгоняемая федеральными властями, с одной стороны, и прекрасно осознающая, что заминка с продвижением ГЛОНАСС как элемента нано-развития, к которому так неравнодушен глава государства, может стоить места в различных списках, или, наоборот, занесения в черный список - начала шевелиться.
По результатам открытого конкурса, в котором приняли участие более 120 профильных компаний и фирм, региональным партнером федерального сетевого оператора ОАО «Навигационно-информационные системы» стало ООО «Центр мониторинга транспорта», возглавляемое молодым и толковым специалистом и менеджером Александром БЕЛЯЕВЫМ.
В августе 2010 года между администрацией края и ОАО «НИС» было подписано соглашение о взаимодействии в сфере внедрения и адаптации региональной системы ГЛОНАСС для социально-экономического и инновационного развития региона. Сегодня ведется активная работа по формированию региональной целевой программы развития и внедрения технологий ГЛОНАСС.
Беляеву и команде предстоит огромная работа даже не по навязыванию государственным и коммерческим структурам ГЛОНАСС. Цель, которая стоит перед компанией, - раскрыть для бизнеса и чиновничества преимущества российской системы глобального позиционирования. Предстоит отойти от клише, когда в пользу российского аналога американской GPS выступает страшилка: «А вдруг американцы отключат свои спутники, как мы будем позиционироваться на местности».
Это скелет в шкафу, и Александр Беляев согласился в беседе с корреспондентом «ЗР»: людям, умеющим считать деньги и смотреть на ноу-хау через призму коммерческой выгоды, пора выбросить скелет из шкафа. А взамен предложить бизнесу и власти простые, но в то же время органичные решения экономического плана.
Примером может служить успешное применение ГЛОНАСС Министерством по чрезвычайным ситуациям, скорой медицинской помощью, экологическими и судоходными компаниями.
По словам Александра Сергеевича, в рамках соглашения ведется работа по обеспечению интеграции действующих, вводимых и планируемых навигационно-информационных систем на требуемом техническом уровне. В партнерстве «НИС» уже определены базовые отраслевые и технические решения создания региональной целевой программы ГЛОНАСС для Приморского края. «Главное – мы знаем, какими путями и средствами реализовать проект», - подчеркнул Александр Беляев.
Он, к слову, не назвал компании, использующие технологии и саму ГЛОНАСС, сославшись на коммерческую тайну, но признал, что в его портфеле есть организации, которые уже через месяц использования системы отбили затраты на ее установку и вышли, как говорят бизнесмены, «в плюс». Это при том, что оборудование и программное обеспечение ГЛОНАСС, предлагаемое ЦМТ, пока проигрывает той же GPS. По словам директора Центра, стоимость базового прибора и программного обеспечения составляет приблизительно 25 тыс. рублей.
Досье "ЗР"
Правительство РФ собирается ввести дополнительные пошлины на GPS устройства. Об этом сообщил вице-премьер РФ Сергей Иванов. Пошлину в размере 25% от цены устройства могут начать взимать уже с 1 января 2012 года. Это может привести к резкому подорожанию автомобильных навигаторов, смартфонов, планшетных компьютеров и прочих устройств с GPS-стандартом.
Новости тематики
- "Газпром" построил в Приморье новый важный объект
- Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику
- Торговый дом КНДР — в Приморье
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
- Дерипаска подчинился главе Приморья
- Промышленности Приморья далеко до советских объемов
- Корейские инвесторы не могут получить землю под строительство в Приморье
- У еще одного дальневосточного банка отозвали лицензию
- Сын дальневосточного губернатора увлекся овощами
- На верфи в Приморье будут строить ледоколы
Новости раздела
- Во Владивостоке приводят в порядок дорогу к бухте Шамора
- Более 14 тысяч тонн крабов выловили рыбаки Приморья
- На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
- Все для туристического счастья
- Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность
- Дом для "дальневосточного гектара"
- Иностранные бренды приживаются в Приморье
- В Приморье "Звезда-Хендэ" определилась с оператором услуг связи
- "Газпром" построил в Приморье новый важный объект
- Ремонт дорог и тротуаров во Владивостоке на улице Светланской завершат к 1 сентября
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"