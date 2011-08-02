Внедрение ГЛОНАСС продавливают административными методами

Внедрение в умы обывателей и бизнес-сообщества идеи использования российской системы глобального позиционирования ГЛОНАСС вышло на новый уровень: администрация Приморского края определилась с оператором. Им стал «Центр мониторинга транспорта» - динамично развивающаяся компания предлагает простые бизнес-решения для малого, среднего и крупного бизнеса. Не обещает золотых гор, но во главу угла ставит конечную выгоду.

Истории внедрения системы глобального позиционирования (ГЛОНАСС) в этом году исполняется пять лет. В уже далеком 2006-м, после знаменитой речи Сергея ИВАНОВА, пообещавшего тогдашнему президенту Владимиру ПУТИНУ донести ГЛОНАСС в каждый дом, семью, сортир, в регионах появились компании, рискнувшие взвалить на себя бремя проводников российских космических технологий.

О том, что бремя тяжкое и легко не будет, говорилось с самого начала. Конкурировать с американской GPS, чья 30-летняя история успешного позиционирования лучше всякой рекламы, было практически невозможно. По зоне охвата, погрешности, да и по цене сложно противопоставлять ГЛОНАСС американцам и сегодня.

Поэтому по чисто российской привычке продавливать российский аналог было решено административными методами. Как в свое время сообщали федеральные СМИ, в прошлом году вице-премьер Сергей Иванов, курирующий ГЛОНАСС на государственном уровне, на предложение премьера Владимира Путина «коммерциализировать» систему, предложил надавить на региональные власти, саботирующие покупку оборудования для нужд краевых и федеральных структур в регионах. О том, что идея давления прижилась, говорят действия руководителей и администраций целого ряда регионов, в том числе и Приморского края.

Администрация, подгоняемая федеральными властями, с одной стороны, и прекрасно осознающая, что заминка с продвижением ГЛОНАСС как элемента нано-развития, к которому так неравнодушен глава государства, может стоить места в различных списках, или, наоборот, занесения в черный список - начала шевелиться.

По результатам открытого конкурса, в котором приняли участие более 120 профильных компаний и фирм, региональным партнером федерального сетевого оператора ОАО «Навигационно-информационные системы» стало ООО «Центр мониторинга транспорта», возглавляемое молодым и толковым специалистом и менеджером Александром БЕЛЯЕВЫМ.

В августе 2010 года между администрацией края и ОАО «НИС» было подписано соглашение о взаимодействии в сфере внедрения и адаптации региональной системы ГЛОНАСС для социально-экономического и инновационного развития региона. Сегодня ведется активная работа по формированию региональной целевой программы развития и внедрения технологий ГЛОНАСС.

Беляеву и команде предстоит огромная работа даже не по навязыванию государственным и коммерческим структурам ГЛОНАСС. Цель, которая стоит перед компанией, - раскрыть для бизнеса и чиновничества преимущества российской системы глобального позиционирования. Предстоит отойти от клише, когда в пользу российского аналога американской GPS выступает страшилка: «А вдруг американцы отключат свои спутники, как мы будем позиционироваться на местности».

Это скелет в шкафу, и Александр Беляев согласился в беседе с корреспондентом «ЗР»: людям, умеющим считать деньги и смотреть на ноу-хау через призму коммерческой выгоды, пора выбросить скелет из шкафа. А взамен предложить бизнесу и власти простые, но в то же время органичные решения экономического плана.

Примером может служить успешное применение ГЛОНАСС Министерством по чрезвычайным ситуациям, скорой медицинской помощью, экологическими и судоходными компаниями.

По словам Александра Сергеевича, в рамках соглашения ведется работа по обеспечению интеграции действующих, вводимых и планируемых навигационно-информационных систем на требуемом техническом уровне. В партнерстве «НИС» уже определены базовые отраслевые и технические решения создания региональной целевой программы ГЛОНАСС для Приморского края. «Главное – мы знаем, какими путями и средствами реализовать проект», - подчеркнул Александр Беляев.

Он, к слову, не назвал компании, использующие технологии и саму ГЛОНАСС, сославшись на коммерческую тайну, но признал, что в его портфеле есть организации, которые уже через месяц использования системы отбили затраты на ее установку и вышли, как говорят бизнесмены, «в плюс». Это при том, что оборудование и программное обеспечение ГЛОНАСС, предлагаемое ЦМТ, пока проигрывает той же GPS. По словам директора Центра, стоимость базового прибора и программного обеспечения составляет приблизительно 25 тыс. рублей.

Досье "ЗР"

Правительство РФ собирается ввести дополнительные пошлины на GPS устройства. Об этом сообщил вице-премьер РФ Сергей Иванов. Пошлину в размере 25% от цены устройства могут начать взимать уже с 1 января 2012 года. Это может привести к резкому подорожанию автомобильных навигаторов, смартфонов, планшетных компьютеров и прочих устройств с GPS-стандартом.