Впереди - Мировой океан

За прошедшие три года ЗАО «РК «Восток-1» приобрело, реконструировало и ввело в строй 5 промысловых судов. Это дало увеличение объема производства на 30%.

Выполняя программу обновления и пополнения флота, принятую советом директоров 3 года назад, и имея квоты на вылов рыбы и краба, в начале 2011 года компания купила два судна, а в течение ближайших двух лет планирует приобрести еще три. Пополнение флота позволит компании увеличить объемы производства еще на 30% и выбирать все выделенные ей лимиты краба и рыбы. Для исключения потерь на промысле в связи с транспортными проблемами, в августе запланирована покупка транспорта грузоподъемностью в 1 тысячу тонн рыбы для перевозки готовой продукции и снабжения. Все это даст людям дополнительную деликатесную продукцию краба и рыбы, что чрезвычайно актуально в связи с общим недостатком продовольствия в мире. Немаловажно, что будут организованы новые рабочие места.

Ввод в строй двух купленных судов и покупка трех новых требует в ближайшие два года привлечения значительных средств. В связи с этим совет директоров ЗАО «РК «Восток-1» принял решение о продаже некоторых непрофильных активов – части помещений своего офисного здания на «Тополиной аллее», сдаваемых в аренду. Экономическая выгода от работы построенного флота на порядок превысит арендные платежи, получаемые за эти помещения.

Административно-управленческий аппарат рыболовецкого колхоза комфортно располагается на двух этажах здания. Этажи, ранее сдававшиеся в аренду, были выставлены на продажу. По результатам торгов эти шесть этажей приобрело государство для размещения Следственного Управления СК РФ по Приморскому краю.

Позитивность данного решения очевидна и актуальна в связи с выбранным стратегическим направлением пополнения флота. Решение о продаже части офисного здания и за счет этого осуществление дальнейшего пополнения флота принято в год 20-летия компании. На протяжении этого значительного периода времени компания всегда была инициатором внедрения новых видов промысла, передовых технологий и идей развития рыбной отрасли России.

Главным успехом компании является освоение глубоководных промыслов краба и рыбы на глубинах свыше 1000 метров. В начале этого столетия «Восток-1» сделал очень рискованный шаг: несмотря на лидерство в Дальневосточном бассейне по промыслу королевского краба и краба опилио, компания оставила оскудевший шельф с глубинами 200 метров и в 2002 году решительно перешла на глубоководные промыслы.

Столкнулись с проблемами по технике и тактике промыслов, компания вкладывала силы и средства в переобучение плавсостава, приобретение оборудования. Но самым сложным было продвижение новых продуктов из глубоководных видов на рынки США и Азии. Сейчас, потратив на это почти 10 лет, мы твердо можем сказать, что глубоководные промыслы освоены, они действительно представляют колоссальные перспективы. Например, на большой глубине ярусное судно ловит 25-30 тонн рыбы в сутки, тогда как на традиционном промысле – не более 3-5 тонн. Освоены зарубежные рынки, куда поставляется продукция из глубоководного краба, рыбная продукция имеет прекрасный спрос в России.

Освоение глубин свыше 1000 метров позволяет компании выйти и в открытый Мировой океан для работы за пределами 200-мильной экономической зоны чужих государств. Мы знаем, где можно с успехом работать в Мировом океане, благодаря материалу, накопленному членами совета директоров общества, бывшим министром рыбной промышленности СССР Николаем КОТЛЯРОМ и его заместителем по министерству Евгением ШИРЯЕВЫМ. Они провели большую работу с научно исследовательскими институтами Запада и Севера России и оставили нам хорошее наследство.

Понимая, что для осуществления этих задач нужен дополнительный флот, компания принимает все меры для пополнения флота. А на новые суда необходим и приток морских специалистов любого профиля.

Добро пожаловать в наш офис, адрес прежний: г. Владивосток, пр-т «Красного знамени», 42, телефон (423) 242-54-39.

Правление ЗАО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1».