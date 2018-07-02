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В Приморье собрали первый летный образец многоцелевого вертолета
В Приморье собрали первый летный образец многоцелевого вертолета
Заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов и заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко в ходе рабочего визита в Приморский край побывали на производстве Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» холдинга «Вертолеты России». Сегодня на предприятии ведутся активные работы по техническому перевооружению и готовится к предварительным испытаниям первый летный образец многоцелевого вертолета Ка-62, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Юрий Борисов и Алексей Криворучко осмотрели цеха, в которых ведется модернизация, а также вертолеты, находящиеся в цехе окончательной сборки. В рамках федеральной целевой программы «Техническое перевооружение (реконструкция) производства ААК «Прогресс» на предприятии проводятся работы по восьми производственным направлениям: строительство гальванического корпуса, реконструкция композитного, термического, механосборочного и испытательного производств, компрессорной станции и технологической котельной. Завершение работ по модернизации в рамках соответствующей ФЦП планируется до конца 2018 года
«Необходимость технического перевооружения связана со стратегией развития предприятия, которая предусматривает производство на “Прогрессе” нескольких новых типов авиационной техники. Кроме того, запланирована модернизация вертолетов Ка-52 для госзаказчика с применением современных материалов, а также более жесткими требованиями к качеству и срокам исполнения гособоронзаказа», – заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
В ходе реконструкции гальванического корпуса и участка анодирования построен новый корпус и ведется обновление технологического оборудования. В настоящий момент идет монтаж пяти автоматизированных и двух ручных линий, а также локальных очистных сооружений с внедрением технологии замкнутого цикла водообращения в гальваническом производстве.
Обеспечить выполнение всего комплекса испытаний и поддержать требуемый уровень качества выпускаемой продукции позволит новое испытательное оборудование. На предприятии смонтированы и уже эксплуатируются современные ударный и вакуумный стенды, новая система для стендовых испытаний и другое оборудование. На термическом участке цеха защитных покрытий и термообработки запущена в опытную эксплуатацию новая автоматизированная линия. В литейном производстве уже началась опытная эксплуатация печи для термической обработки магниевых отливок.
Параллельно специалисты «Прогресса» готовят Ка-62 к предварительным летным испытаниям. На многоцелевом вертолете доработаны и усилены конструкции корпуса рулевого винта и хвостового оперения, а также установлена трансмиссия типовой конструкции. Провести этап предварительных испытаний и начать сертификацию Ка-62 планируется до конца 2018 года.
Напомним, активная стадия реализации проекта Ка-62 началась в 2012 году с презентации макета вертолета обновленной конструкции на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia. Сертификация машины планировалась через три года, однако результаты первых испытаний выявили необходимость доработок. В настоящий момент холдингом «Вертолеты России» преодолены все технические сложности и с декабря 2016 года проект развивается в соответствии с графиком. К сегодняшнему дню в изготовлены три опытных Ка-62, сообщили "Золотому Рогу" в ПАО ААК «Прогресс».
«Повышенный интерес к Ка-62 заставляет нас максимально критически оценить эксплуатационные характеристики каждого элемента этого вертолета. В соответствии с утвержденным холдингом “Вертолеты России” планом, предприятие должно провести сертификацию вертолета в 2018-2019 годах и начать серийное производство», – отметил управляющий директор ААК «Прогресс» Юрий Денисенко.
Справочно
Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой высоте практического потолка и высокой тяговооруженности двигателей Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.
Особенностью вертолета Ка-62 является применение в конструкции полимерных композиционных материалов, а также высокопрочных современных алюминиевых, титановых сплавов и стали. Объем конструкций из ПКМ на вертолете доведен до 60% по массе, благодаря чему увеличивается скорость, маневренность и грузоподъемность вертолета, а также снижается расход топлива. Планер вертолета отличается совершенными аэродинамическими обводами, вместительной транспортно-пассажирской кабиной и трехстоечным шасси с хвостовой опорой.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ПАО ААК «Прогресс».
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Всё это хорошо. А чё индийцы то не захотели покупать ваши вертолёты? А переметнулись к пиндосам?