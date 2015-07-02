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Во Владивостоке обсудят ННН-промысел краба
02 Июля 2015, 20:21 | Приморье
3 июля во Владивостоке состоится межведомственное совещание "ННН-промысел краба на ДВ: история, современное состояние проблемы и пути решения", сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе Амурского филиала WWF России. Цель совещания - обсудить современного состояние и предложить проект предложений для противодействия ННН-промыслу краба на Дальнем Востоке в рамках Национального плана борьбы с ННН-промыслом.
Организаторами совещания выступают Всемирный фонд дикой природы (WWF), Ассоциация добытчиков краба (АДК) и Министерство развития Дальнего Востока (Минвостокразвития).
Ежегодно в мире нелегально вылавливается от 11 до 26 млн тонн морепродукции на общую сумму от 10 до 23 млрд долларов. Однако, как отмечают представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), говорить о точных цифрах сложно, поскольку очень трудно оценить масштабы незаконного, несообщаемого, нерегулируемого (ННН) промысла. Браконьеры легко обходят международные договоренности о борьбе с незаконным, несообщаемым, нерегулируемым промыслом и нормы права.
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Теги: wwf ннн-промысел краб
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