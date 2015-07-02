Молодые архитекторы поэкспериментировали с целым районом Владивостока

В последнее время в обиход вошел термин «реновация», которым специалисты определяют, скажем так, хирургическое обновление городской территории, когда на месте неэффективной, морально устаревшей застройки выполняется проект нового обустройства пространства, качественно улучшающий городскую среду, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Как они утверждают, реновация может быть эволюционной, щадящей, внедряющей в застройку новые элементы или же волюнтаристской, принудительной, когда чьим-либо волевым решением сносятся целые кварталы и зоны города и на их месте возводятся совершенно другие дома и сооружения, начисто стирающие прошлую историю места. Если к эволюционной реновации можно отнести нынешнее обновление центра Владивостока, то пример принудительной реновации - это проект набережной Цесаревича. Конечно, можно возразить, что здесь остались здания бывших цехов, но само назначение их и всей этой территории коренным образом изменилось.

За последние годы было предложено немало интересных идей обновления Владивостока. Начиная, пожалуй, с 1990-х гг., когда вниманию общественности были представлены проекты реновации Моргородка - микрорайонов 16 и 16а. Крупная работа общего плана - морской фасад города, проработки высотной застройки вдоль Проспекта Красоты, комплексного решения по верхней части Орлиной сопки, идея включения высотных зданий в застройку Эгершельда, преобразования многофункциональной зоны между Моргородком и проспектом 100-летия и ул. Русской и т. д.

Молодыми глазами

И очень ценно, что над будущим Владивостока сегодня думают дипломники-архитекторы, которые покидают стены Инженерной школы ДВФУ с тем, чтобы сделать окружающий их мир лучше. В прошлом ими предлагались очень интересные проекты обновления микрорайонов бухты Тихой и Змеинки, берега у основания бухты Золотой Рог и ул. Спортивной, преобразования зон отдыха на о. Русском и Шаморе и многое-многое другое. Не стала исключением и нынешняя защита дипломников-архитекторов. Можно сказать, что изюминкой нынешней защиты стал проект «Концепция реновации долины Второй речки от бухты Кирпичного завода до жилого района Снеговая Падь», который представили три выпускницы ДВФУ - Оксана ЛЮБАРЕНКО, Александра БУРЛАКОВА и Анастасия ЛИТВИНЕЦ.

Поиск совершенства в реновации особенно экстремален, когда стоит задача превзойти своего рода «эталон». А именно такой категорией можно до сих пор оценивать застройку Второй Речки, несмотря на ее кажущуюся простоту. Один из недавних опросов показал, что этот район Владивостока больше всех иных нравится около трети горожан. Здесь был создан необычайно гармоничный баланс промышленной, социо-культурной и жилой застройки, уютные дворы, улицы, утопающие в зелени. Все, что необходимо для жизни, находится буквально в нескольких минутах от дома. И практически все - на ровном месте. Конечно, в чем-то комфорт территории с ростом автомобилизации снизился, но остается высоким.

В основном этот район застраивался в начале 1960-х гг. и большей частью пятиэтажными панельными домами, хотя здесь же были опробованы и первые в городе девятиэтажки, и 16-этажный панельный дом, и первый жилой «крейсер» на 360 семей. А предприятия, образовавшие здесь несколько промзон, начали появляться и того раньше.

За проектирование и строительство этого жилого района города большая группа проектировщиков и строителей Второй Речки была награждена премией Совета Министров СССР и Госстроя СССР, так высоко оценивших этот архитектурный ансамбль. Лишь еще один другой район города за его историю был отмечен подобным же образом - бывшая Корейская слобода на Первой Речке.

Лет через 10-15 панельные здания, отслужившие здесь свой ресурс, надо будет сносить, а на их месте - строить что-то новое. Обновление должно коснуться и предприятий, ряд из которых уже потерял свой прежний профиль, и зонирования территории, и улучшения связей.

Кстати, оценивая этот дипломный проект, главный архитектор Владивостока Анатолий МЕЛЬНИК сказал, что работа была проделана непростая, и что он особенно солидарен с авторами в том мнении, что из этого района обязательно надо выносить мусоросжигательный завод, который оказался окружен жилыми районами и теперь отравляет воздух.

Инновации привязали к местности

Довольно интересной можно считать идею авторов дипломного проекта по организации в восточной части промзоны инновационного производственного комплекса. Определенное упорядочение функциональных зон западнее пр-та 100-летия Владивостока предложила Оксана Любаренко. Плюс - построить здесь еще ряд торговых комплексов, многофункциональных зданий, очень крупный культурный центр и даже организовать новые функциональные зоны.

Логично было и предложение по устройству вдоль бухты Кирпичного Завода зоны отдыха. Хотя возможно, что в перспективе берег здесь может отодвинуться далеко от привычной кромки, если верх возьмет идея создания в этом месте большой насыпной территории, на которой уже не одно поколение дипломников предлагает построить либо новый жилой район, либо продолжить за железную дорогу многофункциональную застройку Второй Речки.

Сдержанно комиссия восприняла идею модернизации жилой застройки. Вероятно, и потому, что «холодновато» выглядела предлагаемая архитектура, и потому, что «на выходе» после строительства нового жилья в нем сможет проживать примерно то же по количеству население, что и сегодня. Вдоль ул. Бородинской было предложено сохранить привычный формат пятиэтажных зданий, а вдоль ул. Русской - высотность увеличить.

Неоднозначно были восприняты идеи как-то развести в этом районе автотранспорт и пешеходов. Но и предложения были спорны.

Профессор Валентин АНИКЕЕВ выступил категорически против какого-либо «волнистого» решения для канала, по которому во время тайфунов в море сегодня может стекать бурный поток воды до 3,5 метров высотой. К сожалению, были прецеденты, когда из-за захламленности этого канала часть жилой застройки подтапливалась, не говоря о более низменной многофункциональной зоне, которая буквально «плавала» (по ней, кстати, было предложено выполнить террасирование берега). По его мнению, «волнистость» может затруднить сток воды и иметь печальные последствия, подобные недавнему затоплению Тбилиси. Он же отметил, что идея превращения ул. Бородинской в пешеходную с обеих сторон реки - это неубедительно, поскольку улично-дорожная сеть особенно тяжело поддается каким-либо преобразованиям.

В значительной части проекта была предложена организация пешеходного яруса над «автомобильным» пространством. Однако было высказано несколько мнений, что такое решение окажется слишком дорогим, хотя, конечно, в какой-то мере это было бы удобно. Тем не менее трудно представить, что наверху зимой будет уютно.

Главный архитектор края Андрей БОРНЯКОВ сказал, что особенно важно, если при будущей реновации Второй Речки, будут выполнены сквозные пешеходные и велосипедные связи, а паркинги, в которых эта территория сейчас остро нуждается, в принципе, можно устроить и под зданиями.

В целом, авторы проекта показали, что реновация этого района Владивостока, равнозначного по населению, например, Спасску-Дальнему, может быть относительно щадящей для привычного его зонирования. Однако облик, архитектура могут измениться до неузнаваемости.

Пожалуй, даже для руководителей этого проекта, которые ранее профессионально уже прорабатывали элементы обновления этой городской территории, некоторые предложения дипломников были неожиданны.

Главное - банк идей для обновления города

Заведующий кафедрой архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ, профессор Валерий МООР, отвечая на вопросы газеты «Золотой Рог» об актуальности дипломных работ по реновации, сказал: «Мы и ранее делали подобные работы. Но время постоянно выдвигает новые требования и задачи, какие-то свежие установки, ориентиры и идеи. Поэтому мы продолжаем поиск в этом направлении. В частности, в этом году проявила себя такая мировая тенденция: в ряде стран в городские ландшафты стараются вернуть важные природные составляющие, которые ранее исчезли. Например, реки, забранные в коллекторы. И это очень важно, потому что в свое время они формировали каркас города, его структуру и являлись местами рекреации, где горожане имели дополнительные пространства для жизни. Вот и в проекте реновации Второй Речки авторы решили вернуть из промзоны для отдыха такую важную составляющую, как речка».

Валерий Климентьевич высказал мнение, что интересные дипломные работы запускают в профессиональное сообщество градостроителей свежие мысли. Конечно, понятно, что все, возможно будет совсем иначе, чем представляется сегодня, поскольку предлагается некая идеальная модель, которая не может быть реализована в обозримом будущем. Но ценно уже то, что проблема обозначена и показаны пути ее решения.

Возможно, в жизни все будет намного проще, но ведь точно так же в свое время была обозначена и необходимость реновации территории набережной Цесаревича. И когда ее показали на защите диплома, то многие говорили, что этот проект невозможно осуществить, потому что здесь «Дальзавод» и т. д. А студенту, который защищал тот проект набережной, один из членов ГЭКа тогда даже поставил двойку! Теперь же этот проект, в целом, реализован!

- Основная цель этих работ - сформировать своего рода банк идей, которым город может руководствоваться, актуализируя их и исходя из современного уровня требований к архитектуре и обновлению территорий. Вот это, пожалуй, главное, - резюмировал Валерий Моор.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.