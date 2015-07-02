Известный приморский бизнесмен и общественный деятель Валентин Пак отмечает 65-летие

Имя этого человека хорошо известно не только в Приморье, но и за его пределами. Его одинаково любят и ценят в разделенных, казалось бы, непримиримыми противоречиями Республике Корея и КНДР. Он по крупицам составляет правдивую летопись Приморского края, излагая ее красивым литературным языком в книгах и фильмах. При этом успевает управлять крупным многопрофильным холдингом и не забывает помогать тем, кто нуждается в его помощи, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Известный приморский бизнесмен, меценат, Председатель Думы Надеждинского муниципального района, председатель Ассоциации корейских организаций в Приморье, член Союза писателей России, первый и единственный дальневосточный обладатель государственной награды «За благодеяние», обладатель Международной премии Союза писателей России «Имперская культура» Валентин ПАК отмечает 2 июля 65-летие.

Перечисленные регалии - далеко не все, что имеются у Валентина Петровича. Перфекционисту по натуре, ему не привыкать быть лидером. При этом он открыт миру и его предложениям, и не исключено, что завтра займется тем, чем сегодня даже не предполагает. Как признается сам Валентин Петрович, в основе всего, за что он берется, лежит поступательное духовное движение, порой даже неосознанное, постепенно превращающееся в стройную программу действий.

Корейские корни

Валентин Пак – коренной приморец: предки поселились на территории края более 150 лет назад. Его личный вклад в воссоздание цельной и правдивой картины корейской эмиграции на Дальнем Востоке и объединение двух Корей – Северной и Южной - сложно переоценить. Ему удалось организовать более десятка встреч генеральных консулов КНДР и Республики Корея. В 2014 году он софинансировал исторический международный автопробег «Россия – Северная Корея – Южная Корея». («Только представьте, - говорит Валентин Пак, - всего лишь 20 минут требуется для того, чтобы пересечь границу между странами, но прошло целых 70 лет, прежде чем такая возможность появилась!»)

Неудивительно, что его с большой радостью принимают в обеих Кореях, а имя увековечено в памятной табличке на знаменитом монументе «Три хартии воссоединения Родины» в КНДР. Также он член консультативного совета по мирному объединению Кореи при Президенте Республики Корея. А недавно во владивостокском сквере городов-побратимов появился памятник в честь 150-летия дружбы российского и корейского народов. Он изготовлен из глыбы редкого сорта гранита по эскизу Валентина Петровича. Добившись цели, Пак тут же включился в новый проект – сегодня он работает над тем, чтобы уже в этом году на сцене владивостокского театра оперы и балета выступил объединенный симфонический оркестр молодых музыкантов Республики Корея и КНДР.

Впрочем, тема укрепления дружбы между народами ему вообще очень близка. Он первым собрал четырех генеральных консулов – Северной Кореи, Японии, Вьетнама и Южной Кореи, - учредил первую в регионе межнациональную газету «Утро Востока», да и вообще всегда и всех старается помирить.

Созданное им книжное издательство «Валентин» выпустило множество книг и фотоальбомов, посвященных корейской теме во всех ее проявлениях и истории Приморского края. А за книжную серию «Земля Вольной Надежды» он, единственный в Сибири и на Дальнем Востоке, удостоился престижной премии Союза писателей России «Имперская культура» им. Эдуарда ВОЛОДИНА.

За книгами последовал фильм «Земля Вольной Надежды», состоящий из трех частей. Показ первой, одноименной части, уже состоялся. В настоящий момент снимается часть «Корейцы и православие» , а третья будет называться «Корейцы и казачество». Валентин Петрович не жалеет на это ни времени, ни средств, считая, что только тот, кто знает свои корни, крепко стоит на земле.

Кстати, символично, что именно его, четвертого сына в семье, отец назначил старшим в роду. Это нехарактерно для корейцев, но в случае с юным Валентином это выглядело совершенно естественно и не вызвало вопросов ни у старших братьев, ни у прочих родственников. «После того, как отец ушел из жизни, чувство ответственности обострилось, - признается Валентин Петрович, - наступило осмысление того, что тебя не просто назначили старшим. Живем мы дружно, все радости и беды общие. Недавно собирались всем своим большим кланом на 75-летие сестры, смотрел на родные лица - такая гордость берет! Род Паков продолжается, прирастает новыми членами – отец был бы доволен».

От слесаря до хозяйственника

Несмотря на тягу к истории, после школы Валентин выбрал факультет радиоэлектроники и приборостроения ДВПИ, конкурс на который составлял 25 человек на место. Сдал на пятерки все вступительные экзамены, а на последнем, по литературе, неожиданно для всех схватил тройку с весьма расплывчатым обоснованием оценки. Это было для него шоком, ведь последние три года он стабильно занимал первые места в краевых конкурсах сочинений. И вчерашний школьник пошел на Дальзавод, учеником слесаря, быстро оказавшись в числе лучших: его фотография не сходила с Доски почета. Все торопятся после смены убежать домой, а он остается, пока не доделает намеченное до конца. На последней электричке возвращается в Надеждинск, четыре часа на сон - и снова на работу. Он уже тогда был перфекционистом: если что-то делать, то на совесть.

Через год он легко поступил на горный факультет ДВПИ, а по окончании пошел работать на шахту, чтобы кормить семью. Начинал с простого проходчика, затем стал горным мастером, быстро наработал авторитет. Казалось бы, живи и радуйся: стабильная высокая зарплата, многочисленные льготы, уважение коллег… Ему же казалось, что он задыхается в этой узости пространства, пропадает как человек, его тянуло в творчество, и он решил круто изменить свою жизнь. Уволился и стал подрабатывать свободным фотографом (благо, соответствующие навыки имелись). Коллеги были в шоке, но семья его поддержала. Он неплохо зарабатывал в новой ипостаси, но понимал, что это промежуточный этап. И действительно, вскоре первый секретарь Надеждинского района Нина Ивановна РОЩИНА предложила ему должность заместителя начальника гидрогеологической экспедиции. Она хорошо знала его отца и верила, что сын не подведет. Валентин не побоялся взять на себя хозяйственные функции в экспедиции численностью более тысячи человек и успешно занимался этим около 10 лет, пока не случился неприятный эпизод, связанный с негативной окраской слова «хозяйственник» в советское время.

В 1985-м по стране прокатилась волна судебных процессов над хозяйственниками, и с формулировкой «За создание видимого благополучия» Пак три года провел в заключении, после чего был полностью оправдан. К слову, в условиях лишения свободы он также проявил себя талантливым организатором, руководил строительством спорткомплекса «Олимпиец», портовых причалов. Друзья шутили: «Не боишься, что тебя не захотят отпускать?»

Валентин Петрович не стыдится того, что произошло, не считает это время вычеркнутым из жизни и, напротив, даже благодарен случившемуся за хорошую школу жизни и вынесенные уроки. «В любом, самом негативном, моменте можно найти позитивную сторону, - убежден он. - Тюрьма отлично расставляет приоритеты. Оказалось, человеку не так много надо: 10 граммов сахара, кружка кипятка, кусок хлеба - и все. Самое главное в жизни – свобода. Только потеряв ее, я понял, почему борьба за нее легко собирает под флаги целые народы». Он и сегодня считает себя человеком неприхотливым. Детей тоже научил обходиться малым, а сегодня прививает это и внукам, считая, что богат не тот, кто бросает деньги на ветер, а тот, кто умеет разумно тратить, не забывая при этом о помощи ближнему.

Не надо бояться отдавать

О такой стороне деятельности, как благотворительность, Валентин Пак говорит неохотно, ссылаясь на то, что делает это не ради славы. Тем не менее о его душевной щедрости и масштабах оказываемой помощи знают не только в Приморье. Недавно ему, первому в Сибири и на Дальнем Востоке, вручили государственную награду России «За благодеяние». Столь высокого статуса во всей стране удостоены лишь десять человек.

Он с готовностью включается в самые разные сферы: создал личный фонд, из которого более 10 млн рублей ежегодно уходит на решение социальных нужд Надеждинского района, проводит акции «Книга – в подарок», отправляя новинки своего издательства в библиотеки и школы Приморья, финансирует спортивные школы и команды, помогает талантливым детям… Однажды выкупил целое здание для женского монастыря при Храме Иконы Казанской Божией Матери в Раздольном и подарил его монахиням. «Вы православный?» - интересуюсь у Валентина Пака. «Крещеный в детстве, но не верующий, - признается тот. – А почему помог монахиням? Потому что уже сил не было наблюдать за вакханалией, что творилась вокруг здания монастыря, проще было выкупить и подарить».

Валентин Петрович старается свернуть разговор о благотворительности, но я прошу ответить еще на один вопрос, связанный с его участием в восстановлении 3-тонного колокола в Святогорском Свято-Успенском монастыре Псковской области, где похоронен ПУШКИН. «Как они меня нашли? Не знаю, – смеется он. - Я тоже удивился, но при этом подумал, что раз не нашлось никого на западе страны, способного помочь, значит это должен сделать я. На самом деле, участие в этом деле - большая честь для меня. Процесс отлива колокола очень сложный, длится уже больше года, на разных заводах, и я с нетерпением жду момента его освящения».

Лучший отдых - работа

В 2005 году Валентин Пак создал общественную организацию «Союз предпринимателей Приморского края «Южноприморский», объединившую более тысячи предпринимателей Надеждинского и Хасанского районов, городов Артема и Уссурийска, во главе которой сегодня стоит его дочь - Юлия ПАК, одновременно возглавляющая Общественный Совет предпринимателей Приморского края. Участники Союза приняли Этический Кодекс, разработанный Паком. Главное правило он перенял от отца: строить экономику, не забывая о человеке. Это значит видеть за сухими цифрами живых людей. У него самого это отлично получается. Каждый из работающих в его огромном холдинге знает о том, что Пак – больше чем работодатель, к нему приходят посоветоваться не только по рабочим, но и по житейским вопросам.

Чем дольше мы беседовали с Валентином Петровичем, тем больше я удивлялся тому, как у него хватает времени – на все и всех. Он по-прежнему вовлечен в операционное управление бизнесом и знает, как крутится каждый винтик в холдинге, ведет активную общественную работу, руководит Думой Надеждинского района, пишет книги...

«Я просто научился организовывать собственное время, - говорит Валентин Петрович. - На сон отвожу четыре часа в сутки, мне хватает. А самый лучший отдых для меня - работа. Поскольку сфера моей деятельности очень широкая, просто переключаюсь с одного направления на другое, это не дает устать. Что такое отпуск, давно забыл, да и не нуждаюсь в нем. В жизни хочется много чего успеть, она только кажется длинной…»

Юбилей Валентин Пак отметит в кругу семьи, друзей и коллег на территории родного дома. Раньше, признается, старался избегать подобных торжеств, но теперь воспринимает это как лишний повод встретиться с приятными сердцу людьми в неформальной обстановке, поговорить не о работе, а о жизни.

«Вы считаете себя счастливым человеком?» - интересуюсь напоследок. «Конечно, - не раздумывая, отвечает он. – Мои планы всегда осуществляются, я живу наполненной жизнью, занимаюсь любимым делом, вся моя большая семья рядом, и, что очень важно, я ощущаю себя полезным людям. О чем еще можно мечтать?»

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.