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ООО "Новый город" пока еще в намерениях
Публикация «Золотого Рога» о приходе в Приморье крупной китайской строительной компании вызвала большой резонанс
В предыдущем номере деловой газеты «Золотой Рог» мы в общем плане (материал «Китайцы готовят в Приморье строительную революцию») рассказали о перспективах программы «Жилье для россиян» в Приморском крае с участием китайских инвесторов и строителей.
Известно, что строительство нового большого микрорайона Владивостока, ранее обозначенного как «Зеленый угол», а теперь - «Новый город», должно расширить географию выполнения краем целевой программы. Однако большая часть жилья в этом районе должна поступить на рынок недвижимости и реализовываться по разумным для покупателей ценам. Впрочем, и само строительство нового микрорайона и китайское в нем участие пока дают повод для многочисленных вопросов. На некоторые из них согласились ответить представители руководства Инвестиционного агентства Приморского края и ООО «Новый город».
- Насколько серьезно можно оценивать намерение китайской корпорации «Цзиньгу» по участию в инвестировании и строительстве «Нового города»? И когда китайская сторона собирается подписать рабочий договор?
- Согласно подписанному соглашению, корпорация «Цзиньгу» осуществляет сотрудничество с ООО «Новый город» в целях принятия участия в реализации намеченного проекта, а Строительный подкомитет Всекитайского комитета по содействию международной торговле осуществляет привлечение в качестве инвесторов китайских компаний, которые могут быть задействованы корпорацией.
Для подписания договора, регламентирующего суммы, объемы поставок, ход строительства и пр., сторонам необходимо достичь договоренности по всей проектной документации, архитектурно-планировочному решению, поскольку на данный момент у китайской стороны есть ряд собственных предложений по всем этим вопросам.
- Сколько времени, предполагается, займет развертывание строительной базы китайской компании в Надеждинском районе? Откуда будет браться сырье для производства стройматериалов, которые пойдут на строительство «Нового города»?
- Китайская компания на сегодняшний день еще не приняла решение о размещении своего производства на территории ТОР «Надеждинская». Вопрос источника сырья открыт для обсуждения с китайской стороной. Мы будем всячески способствовать тому, чтобы корпорация «Цзиньгу» брала сырье от местных производителей.
- Рассматривается ли вопрос использования уже имеющихся мощностей стройиндустрии во Владивостоке для строительства этого микрорайона - это завод ОАО «Аврора», КСМ, Владивостокский бутощебеночный завод и пр., которые находятся намного ближе к будущему строительству, чем база, которую китайская сторона намерена построить? Если не ошибаюсь, то возить придется за 30 км по федеральным трассам, тормозя движение, а доставка с предприятий, расположенных по ул. Снеговой и в районе ТЭЦ-2, намного ближе.
- В ближайшее время представители корпорации «Цзиньгу» собираются прибыть во Владивосток с целью изучения местного рынка. После анализа полученных данных будет принято решение о возможности использования уже имеющихся мощностей стройиндустрии и о том, в каком оно будет объеме.
- Действительно ли китайская компания считает возможным предложить владивостокцам жилье по ценам 30-35 тыс. рублей за 1 кв. метр? Будет ли она ориентирована исключительно на рынок или еще и на выполнение бюджетных целевых программ по строительству жилья в Приморском крае?
- Как подчеркнули в руководстве китайской корпорации, там изучается вопрос строительства жилья эконом-класса в рамках наших госпрограмм, то есть с господдержкой. Ее представители приводили в пример проекты строительства такого жилья в Бразилии и Саудовской Аравии.
Цай Минъюн (помощник председателя Строительного подкомитета Всекитайского комитета по содействию международной торговле, генеральный секретарь комитета комплексного строительства Всекитайского комитета по содействию международной торговле) во время нашей встречи отметил, что инвестора заинтересовала возможность получения льгот и преференций на территории Приморского края.
Но стоит отметить и то, что в микрорайоне «Новый город» помимо жилья эконом-класса запланировано строительство и жилья бизнес-класса.
- Строительство высокими темпами такого объема для крупной китайской компании - недолгое дело. Есть ли планы у будущего инвестора на более далекую перспективу?
- Помимо соглашения с ООО «Новый город» корпорация подписала аналогичное соглашение с компанией ООО «Юг Строй», проект которой предполагает строительство жилья различного класса в Уссурийске. По итогам его реализации планируется ввод в эксплуатацию 400 тысяч квадратных метров жилья для 15 тысяч жителей. Возможно, что к завершению участия в этих двух проектах китайских инвесторов заинтересуют и другие возможности края в области строительства.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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