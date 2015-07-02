Во Владивостоке реанимируют любимый горожанами парк Мингородка

В 2016 году власти Владивостока намерены приступить к первому этапу реконструкции парка Минного городка, сообщает деловая газета "Золотой Рог". К настоящему времени уже разработан проект реконструкции, в котором учтены опыт подобных парков в других городах мира и пожелания жителей города по возрождению любимой ими зоны отдыха.

Парк Минного городка - лесопарковая зона площадью около 36 га. В советские годы здесь был прекрасный парк с каскадом озер, аттракционами, колесом обозрения, кинотеатром, выставочным залом и шахматным клубом. Однако с конца 90-х прошлого века муниципальный парк передали частникам, и в итоге он пришел в запустение.

Думали всем городом

В августе 2013 года после долгих судебных тяжб парк вновь вернулся в муниципальную собственность, и его возрождение стало одним из перспективных проектов развития Владивостока.

На тематическую страницу «Парк Мингородка: планируем вместе!», год назад открытую на сайте администрации города, поступили десятки предложений от жителей краевого центра. Были среди них как сугубо питейно-развлекательные (рестораны, пивбары, хард-рок кафе и пр.), так и оригинальные идеи (создание этнографического комплекса с хатой украинских переселенцев, хутором уссурийского казака, китайской фанзой, удэгейским стойбищем, корейским рыбацким домом).

Но чаще всего горожане предлагали сохранить парк как большую зеленую зону, сделав его при этом более ухоженным и чистым. С возможностью для занятий физкультурой, с «тропой здоровья», современными беговыми дорожками, волейбольными площадками, тренажерами, велодорожками…

Расцветут и яблони, и груши

На минувшей неделе глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ провел совещание по обсуждению концепции развития парка Минного городка, на которой архитекторы представили на суд специалистов администрации города предложения по реконструкции парка.

По словам Дмитрия БАТИЩЕВА, руководителя архитектурной мастерской «Архибат», в проекте реконструкции парка Мингородка, прежде всего, предусмотрено сохранение существующего лесного массива. Кроме того, в парке предложено высадить плодовые деревья - яблони, груши, абрикосы, рябины, которые украсят парк весенним цветением, а также хвойные породы - для создания более яркой зимней палитры.

Зажурчат водопады

Жемчужина парка Мингородка - каскад из трех озер. Все их придется очистить, обустроить береговую линию, укрепить дно и берега. А для поддержания озер в нормальном состоянии потребуется создание ряда гидротехнических сооружений и систем фильтрации воды.

Набережные предложено обустроить с помощью деревянного настила из лиственницы – это приемлемый по цене и долговечный материал - и украсить крупноразмерным природным камнем. Плакучие ивы, декоративная осока, луговые травы, каменные набросы - также элементы обустройства водоемов.

При этом архитекторы предложили не только создать условия для прогулок на катамаранах, но и открыть, к примеру, рыбный ресторан на нижнем озере, а на среднем – чайный домик. А между озерами предусмотреть устройство водопадов.

Пешком, бегом и на велосипеде

Предусмотрено в проекте реконструкции парка и устройство пешеходных, беговых и велосипедных дорожек, площадок для отдыха, детских игровых и спортивных площадок, в том числе стилизованных под сказочные городки, размещение скульптур персонажей из мультфильмов, а в районе центральной площади парка - создание концертной площадки для проведения различных мероприятий и фестивалей.

В перспективе планируется создание пунктов проката велосипедов, роликов, коньков и лыж, веревочного парка, экстрим-парка для подростков, самых разнообразных уголков ландшафтного дизайна.

Островки «тишины»

Несколько участков лесного массива проектировщики предложили оставить только для отдыха в тишине. А на входе со стороны улицы Шепеткова - создать выставочное пространство под сувенирный базар.

Не забыли и про стационарные туалеты и автопарковки - в общей сложности около 1000 машино-мест, площадки для остановки и разворота туристических автобусов.

В надлежащее состояние будут приведены и все исторические объекты Владивостокской крепости, которые находятся на территории парка. Будут сохранены конный клуб и ипподром - его предлагается благоустроить, дополнить манежем и местами для зрителей. Сохранится и изюминка парка - шахматные площадки. Возможно, на верхнюю площадку вернется колесо обозрения, а участок на центральной площади оснастят фонтанами-шутихами, бьющими прямо из-под земли.

Цена вопроса

По предварительным расчетам, стоимость всех работ оценивается в сумму более 2,3 млрд рублей. Около половины этой суммы может быть вложено инвесторами - в такие объекты, как кафе, парк аттракционов, реставрация некоторых зданий для размещения там спортивных клубов и предприятий услуг.

Глава города дал поручение специалистам мэрии готовить аукцион на разработку проектно-сметной документации реконструкции парка. Первые работы планируется начать уже в следующем году.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.