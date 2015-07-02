СЭЗ "Свободный порт Владивосток" ставит масштабные задачи перед Россельхознадзором

И. о. руководителя терруправления Россельхознадзора Юлий Иванов уверен, что здравомыслящие промышленники никогда не будут ратовать за тотальную отмену ветеринарного контроля

В канун стартовавшей лососевой путины корреспондент газеты «Золотой Рог» встретился с недавно назначенным исполняющим обязанности руководителя территориального управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Юлием ИВАНОВЫМ, чтобы узнать, планируются ли кардинальные изменения в деятельности Территориального управления и чего стоит ожидать бизнесу от меняющегося законодательства в этой сфере.

- Давайте начнем с рыбы. Ваше управление курирует наболевший для многих предпринимателей вопрос, касающийся оказания государственных услуг по выдаче различных сертификатов, необходимых рыбакам. Часть бизнеса считает, что государству пора отказаться от контроля миллионов тонн рыбопродукции. А вот россияне все чаще сигнализируют, что качество продукции, попадающей на прилавки или на перерабатывающие предприятия, оставляет желать лучшего. Как найти золотую середину?

- В зоне нашей ответственности огромные объемы рыбы и морепродуктов, которые рыбные компании добывают в Охотском, Беринговом и Японском морях, а затем реализуют на внутреннем и внешнем рынках. Работа с рыбодобывающими предприятиями Дальнего Востока выстроена таким образом, чтобы уменьшать административные барьеры, с которыми сегодня встречаются предприниматели. Я до прихода на государственную службу руководил двумя рыбоперерабатывающими заводами в Приморском крае. На личном опыте знаю, как происходит взаимодействие со многими контролирующими структурами и как порой сложно развивать производство. Поэтому большинство проблем знакомо, и мы будем совместно с рыбаками работать над их решением.

Выдача сертификатов на партии рыбопродукции - это защита всех видов бизнеса, которые далее будут работать с этой продукцией. Если мы не будем выдавать данные документы, то большинство стран, в которые рыбаки поставляют рыбу, откажутся принимать нашу продукцию, так как наличие этих документов является обязательным требованием этих государств.

На внутреннем рынке аналогичная ситуация. Нормальная практика, когда покупатель должен убедиться в безопасности продукции, и во многих отраслях такая практика нареканий у бизнеса не вызывает. На недавнем заседании правительства, где обсуждалось введение трехгодичного запрета на проведение плановых проверок, была дискуссия, стоит ли запрещать Россельхознадзору проверочные мероприятия. Ведь от результатов проверок, которые зачастую проводятся совместно с полицией, прокуратурой и другими контрольными органами, зависят здоровье, а порой и жизнь россиян.

Качество рыбы и ее безопасность косвенно взаимосвязаны. Переработчик, приобретая рыбу, хочет иметь подтверждение ее качества. Мы не оцениваем качество, поэтому часть предприятий при приобретении рыбы за свой счет проводят дополнительные исследования, которые должны осуществляться в аккредитованных лабораториях. Бизнесу нужны дополнительные параметры каждой партии рыбы, ведь ему потом придется выпускать из нее продукцию, и никто не хочет столкнуться с так называемым «проблемным» сырьем. Здравомыслящие промышленники никогда не будут ратовать за тотальную отмену ветеринарного контроля.

В то же время есть объективные трудности оформления рыбопродукции. Одна из них - это несовпадение рабочего графика наших инспекторов и предприятий, которые нуждаются в государственной услуге. Еще до начала лососевой путины управление приняло решение возобновить ночную работу по заявкам рыбаков и логистическо-транспортных компаний по факту подачи обращения. То есть, если компания получила на судне рыбу и ей необходимо получить осмотр нашего специалиста, чтобы с борта судна начать погрузку рыбы сразу в вагоны, а не на склад, наши специалисты будут готовы работать в любое время суток. Простоя и финансовых издержек для предприятий быть не должно. Особенно это актуально в период лососевой путины, когда сотни тысяч тонн поступают в порты Приморья и необходим ритмичный вывоз рыбопродукции в центральные регионы России. Иначе порты будут забиты и все участники рынка понесут дополнительные затраты на хранение и перевалку.

В наше управление поступает много сигналов из различных территориальных управлений Россельхознадзора других субъектов РФ, когда их специалисты обнаруживают вагоны с рыбой, которая доехала с температурой в теле выше минус 10 градусов. Когда рыба отправляется в рефрижераторной секции, она, конечно, может быть доморожена в пути, при условии, что рефмеханик не будет экономить на электроэнергии, но если рыба перевозится в вагонах-термосах, то ее температура на момент погрузки в вагоны должна быть не выше минус 18 градусов. В противном случае рыба доедет частично дефростированная, непригодная в дальнейшем к переработке, а органолептические показатели такой рыбы оставляют желать лучшего. Предприниматель может потом выставить претензию к перевозчику, но это время и лишние финансовые затраты. Кроме того, когда рыбопродукцию в очередной раздефростировали и заморозили, она окисляется, теряются ее потребительские свойства, значительно сокращается срок ее годности. Попутно в такой продукции в разы может увеличиваться уровень бактериальной обсемененности, что уже может привести к пищевым отравлениям в случае ее ненадлежащей тепловой обработки.

- Какие товары могут иметь сомнительное происхождение?

- По обобщенным данным Россельхознадзора, примерно 10% от всех поставок мясопродукции пытаются ввезти в Россию под видом товаров прикрытия. И именно такую долю инспекторы не пускают. Например, в этом году наши инспекторы совместно с таможенниками выявили поставку 17 тонн китайского мяса, ввозимого в контейнере под видом овощной продукции. Контейнер с нелегальным содержимым был тут же возвращен обратно. Было еще два случая в Уссурийске, когда наши инспекторы совместно с полицией на перевалочных базах обнаружили 11 и 6 тонн соответственно мяса из Китая, официально не пересекавшего границу. Помимо этого, наша служба выявляет такие продукты и на стадии реализации. Сейчас наблюдается овощная тенденция. На базарах в китайских коробках продают польские яблоки. Это только один из примеров. У нас в регионах расположены пункты пропуска и порты. Есть транзит продуктов питания в страны Таможенного союза, и здесь контроль необходим, чтобы не было соблазна заработать на введенном правительством продуктовом эмбарго.

- Импортозамещение для производителей питания становится почти главной задачей. Будет ли ваше управление усиленно заниматься так называемыми «товарами прикрытия»?

- Наши местные производители сельхозпродукции не испытывают никаких проблем с получением сертификатов или проведением исследований. Чтобы понимать проблемы компаний, усилим взаимодействие с представителями предприятий путем проведения тематических «круглых столов». Сегодня разрабатываем их график и тематику на полгода. Как будет готово, разместим на своем сайте. Нам важно понимать мнение бизнеса о нашей работе, чтобы оперативно реагировать на возникающие противоречия. Причем не мнение отдельного представителя компании, а отраслевую позицию. А если говорить о частных обращениях, то на нашем сайте создана «электронная приемная», а также рубрика по типу «вопрос - ответ».

Система контроля импорта в управлении уже отлажена и отработана. Она эффективна, и кардинальных перемен пока не будет, но любое государственное управление нуждается в модернизации, так как меняются нормативные акты и внешние условия, в которых работает бизнес. И бизнес только выигрывает от этой модернизации.

- Уже более года ожидается введение электронной ветеринарной сертификации. Каковы перспективы перехода на нее?

- Использование электронной ветсертификации в отношении соответствующих продуктов питания сделает процесс их производства и реализации абсолютно прослеживаемым, более прозрачным, а также поможет в борьбе с фальсификатами. Причем, по словам руководителя Россельхознадзора Сергея ДАНКВЕРТА, озвученным им на состоявшейся в конце мая встрече с отраслевыми молочными объединениями, бороться с фальсифицированием пищевой продукции можно исключительно системными методами. Электронная ветсертификация - одна из ключевых новых технологий, которая нужна нам в надзоре. Она заменит бумажные сертификаты, все данные будут храниться на сервере автоматизированной информационной системы во избежание подделок.

Любой участник процесса производства и реализации продукции сможет обратиться к информационной системе с помощью компьютера или смартфона и убедиться в подлинности и безопасности того или иного сырья или товара. Сейчас этот процесс занимает много времени и не позволяет производителям или продавцам полностью удостовериться в подлинности сертификатов, особенно если речь идет о скоропортящихся продуктах. Причем в практике наших инспекторов нередки случаи, когда уже на стадии телефонного прозвона ветслужбы и отправителя вызвавшей подозрение продукции выясняется, что сопровождающий партию ветсертификат ей не выписывался либо у производителя совсем другой вид маркировки.

У нас есть опыт использования созданной несколько лет назад Россельхознадзором автоматизированной информационной системы «Меркурий». Она предоставляет все возможности для оперативной проверки подлинности сертификата. Также использование электронной сертификации позволит сделать всю ветеринарную сертификацию в России бесплатной. Очень дорого экономике страны обходятся бумажные носители. Это около 25-30 млрд рублей ежегодно. В связи с этим наше управление всецело поддерживает инициативы и.о. губернатора Сахалинской области Олега КОЖЕМЯКО, направленные на увеличение поставок на внутренний рынок качественной дальневосточной рыбы с одновременным удешевлением ее стоимости. Примечательно, что рыбаки с середины 2012 года могли подавать заявки на оформление сопроводительных документов на добытые водные биоресурсы в электронном виде. Правда, за прошлый год фиксировалось всего около 400 электронных заявок, а вот на бумажных носителях - около 6,5 тыс.

- Какие направления работы будут усилены?

- Грядущее появление СЭЗ «Свободный порт Владивосток» ставит масштабные задачи перед управлением. Будет кардинально меняться вектор отношения чиновников к бизнесу. Наша служба заинтересована в разумном диалоге и совместных обсуждениях любых назревших проблем.

Если говорить о текущей деятельности, то, естественно, есть какие-то сезонные усиления отдельных направлений. Например, контроль за целевым использованием земель сельскохозяйственного назначения. Свалок с удобрениями, пленкой и прочим мусором быть не должно. Организовывать карьеры, открывать базы отдыха на таких землях также не допустимо.

Будем работать на рыбном направлении, путина должна пройти без сбоев, ведь в этом году ожидается неплохой улов лосося. По продукции животноводства продолжим профилактические и контрольные мероприятия. История с ящуром показала, что в приграничных регионах опасность возникновения эпидемий совсем не призрачная. Есть также вопросы по молоку. Антибиотики обнаруживают в молоке, поэтому на местах будем изучать ситуацию, проводить лабораторные исследования молока в рамках наших полномочий. Отдельной темой стоит профилактика и борьба с коррупцией. Мы информировали бизнес о том, что если есть подозрения на любые коррупционные проявления наших сотрудников, то предприниматели могут обращаться напрямую ко мне в приемную. По каждому сигналу будет проведено разбирательство, которое я лично буду держать на контроле.

Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.