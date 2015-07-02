В Приморье открылся новый спорткомплекс

Более 8 лет власти Приморья не могли построить в Шкотовском районе самый обычный спорткомплекс. Сегодня долгожданное открытие нового современного спорткомплекса в пгт Смоляниново наконец-то свершилось.

Восемь лет район стоял в очереди на строительство подобных объектов по краевой программе «Развитие физкультуры и спорта». Из семи муниципальных образований в программу удалось войти лишь Шкотовскому муниципальному району. По одной причине - смогли привлечь спонсора. Им выступили угольщики из АО ХК «Сибирский Деловой Союз».

Стоимость спортивного комплекса cоставила 76,7 млн рублей: 40 млн - это софинансирование из бюджета Приморского края, 30 млн - ХК «СДС-Уголь», 7,6 млн - бюджет района и 1 млн - бюджет Смоляниновского городского поселения. Несмотря на то что до старта первой очереди строительства угольного терминала «Суходол» еще впереди несколько месяцев, компания «СДС-Уголь», исполняя свои социальные обязательства, вложила в развитие района уже немало средств, в частности прософинансировав строительство нового современного спорткомплекса в районе.

По словам вице-президента ХК «СДС» Василия ВАРЕННЯ, сданный в эксплуатацию объект - лишь первый кирпичик в фундамент социальной стабильности района: «Два года назад мы пришли сюда для того, чтобы начать строительство порта Суходол. Мы находимся у начала данного проекта. Надеемся, что спортивный комплекс можно считать «первым закладным кирпичом» того бизнес-процесса, который мы намерены вести здесь в регионе, в частности в Шкотовском районе. В конце года, если звезды сойдутся удачно, проект начнет реализовываться. И надеюсь, руководство края будет строить новые социально необходимые объекты вместе с нами», - подчеркнул Василий Варення.

Спортивный комплекс построен в очень короткие сроки - меньше года. В этом заслуга строителей под руководством Олега ТАРАБЫКИНА, главы поселения. Вместительность зала - более чем 150 человек, душевые и сауны, современные велотренажеры и залы для командных игр. «Все необходимое, по современным международным стандартам - уверен, не в каждом крупном приморском городе такой спорткомплекс есть. Подобного объекта социальной инфраструктуры в районе не возводилось более 20 лет! Это говорит о многом. Мы верим в те благие начинания и уже видим здесь, на месте, их плоды. Надеемся, что с приходом морского порта район получит свежий глоток воздуха, новую жизнь! Мы живем на этой земле и работать хотим тут же, мы верим и ждем!»

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.