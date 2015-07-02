Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье открылся новый спорткомплекс
Более 8 лет власти Приморья не могли построить в Шкотовском районе самый обычный спорткомплекс. Сегодня долгожданное открытие нового современного спорткомплекса в пгт Смоляниново наконец-то свершилось.
Восемь лет район стоял в очереди на строительство подобных объектов по краевой программе «Развитие физкультуры и спорта». Из семи муниципальных образований в программу удалось войти лишь Шкотовскому муниципальному району. По одной причине - смогли привлечь спонсора. Им выступили угольщики из АО ХК «Сибирский Деловой Союз».
Стоимость спортивного комплекса cоставила 76,7 млн рублей: 40 млн - это софинансирование из бюджета Приморского края, 30 млн - ХК «СДС-Уголь», 7,6 млн - бюджет района и 1 млн - бюджет Смоляниновского городского поселения. Несмотря на то что до старта первой очереди строительства угольного терминала «Суходол» еще впереди несколько месяцев, компания «СДС-Уголь», исполняя свои социальные обязательства, вложила в развитие района уже немало средств, в частности прософинансировав строительство нового современного спорткомплекса в районе.
По словам вице-президента ХК «СДС» Василия ВАРЕННЯ, сданный в эксплуатацию объект - лишь первый кирпичик в фундамент социальной стабильности района: «Два года назад мы пришли сюда для того, чтобы начать строительство порта Суходол. Мы находимся у начала данного проекта. Надеемся, что спортивный комплекс можно считать «первым закладным кирпичом» того бизнес-процесса, который мы намерены вести здесь в регионе, в частности в Шкотовском районе. В конце года, если звезды сойдутся удачно, проект начнет реализовываться. И надеюсь, руководство края будет строить новые социально необходимые объекты вместе с нами», - подчеркнул Василий Варення.
Спортивный комплекс построен в очень короткие сроки - меньше года. В этом заслуга строителей под руководством Олега ТАРАБЫКИНА, главы поселения. Вместительность зала - более чем 150 человек, душевые и сауны, современные велотренажеры и залы для командных игр. «Все необходимое, по современным международным стандартам - уверен, не в каждом крупном приморском городе такой спорткомплекс есть. Подобного объекта социальной инфраструктуры в районе не возводилось более 20 лет! Это говорит о многом. Мы верим в те благие начинания и уже видим здесь, на месте, их плоды. Надеемся, что с приходом морского порта район получит свежий глоток воздуха, новую жизнь! Мы живем на этой земле и работать хотим тут же, мы верим и ждем!»
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- "Газпром" построил в Приморье новый важный объект
- Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику
- Торговый дом КНДР — в Приморье
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
- Дерипаска подчинился главе Приморья
- Промышленности Приморья далеко до советских объемов
- Корейские инвесторы не могут получить землю под строительство в Приморье
- У еще одного дальневосточного банка отозвали лицензию
Новости раздела
- Подведены итоги седьмого ежегодного Форума "Актуальные вопросы информационной безопасности"
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- Tele2 открывает салоны связи в цифровом формате во Владивостоке
- Более 9 тысяч гектаров морских акваторий под аквакультуру разыграют на ВЭФ в Приморье
- Во Владивостоке полиция и администрация продолжают борьбу с незаконной торговлей
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Почти 600 млн молоди гребешка высадили на "морских огородах" Приморья
- Tele2 и фонд "Навстречу переменам" нашли новых социальных предпринимателей
- Тереховский ЗБИ гарантирует качество
- Летняя акция в ЖК "Фрегат-2": экономия до 186 тысяч рублей!
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ