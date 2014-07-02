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В Приморье "Дальприбор" выходит на новый виток развития
1 июля флагману приборостроения Приморья исполняется 47 лет!
Завод «Дальприбор», начавший производственную деятельность 1 июля 1967 года, на протяжении полувека остается одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса Приморского края с отличными рыночными перспективами. И в этом неоценима заслуга руководства, удержавшего завод на краю пропасти перестройки, дефолтов, нефинансирования и неполучения заказов, невыплаты зарплат, тяжкого налогового бремени прежних времен и ухода высококлассных специалистов.
«Дальприбор» был создан как завод, составляющий основу оборонно-промышленного комплекса Приморского края. Предприятие, ориентированное на внедрение и производство гидроакустического вооружения ВМФ, осуществляло серийный выпуск корабельных и береговых гидроакустических станций и комплексов; крупносерийное производство авиационных радиогидроакустических и радиотелеметрических буев и бортовой аппаратуры; серийное изготовление рыбопоисковой аппаратуры; ремонт и техническое сопровождение в эксплуатации гидроакустического вооружения ВМФ. В настоящее время ОАО «Дальприбор» является единственным в РФ разработчиком и изготовителем авиационных сбрасываемых средств поиска, так как аналогичные предприятия и научно-исследовательские институты остались в ближнем зарубежье.
В сложнейших условиях перестройки и последовавшей за ней полной неопределенности директора прошедшего акционирование «Дальприбора» и прошедшие с ними «огонь, воду и медные трубы» управленческие команды с честью справились с натиском проблем, всеми способами держали предприятие на плаву и сберегали его, понимая, что развитие территории неразрывно связанно с промышленностью и что у России обязательно наступит острая потребность в высокотехнологичном производстве.
Сегодня в промышленности России как никогда остро встают вопросы подбора и обучения персонала.
«Не секрет, что без наличия квалифицированных специалистов эффективное движение вперед весьма проблематично. Для нас ценен каждый человек и это не громкие слова, - говорит генеральный директор ОАО «Дальприбор» Роман ТИТКОВ. - Предприятию нужны умные квалифицированные работники. Необходимо ценить их, подчеркивать престиж их работы, достойно оплачивать их труд. Нужно, чтобы уважение к рабочему, технику, инженеру возродилось. Не на словах - на деле. Мы на «Дальприборе» это понимаем и предпринимаем определенные шаги. У нас достаточно емкая социальная программа, обеспечение карьерного и профессионального роста, свой спортзал, Совет молодежи».
Как следствие политики, проводимой руководством, налицо рост численности работающих на предприятии и заработной платы, а также разработка собственной социальной программы поддержки персонала. Последние годы неуклонно растет объем гособоронзаказа.
По словам Романа Титкова, объем выпускаемой военной продукции в настоящее время дает около 90% доходов предприятия. Для дальнейшего развития закупается новое прогрессивное оборудование, осваиваются новые технологии, реконструируются помещения. Увеличивается число разработок, и «Дальприбор» активно участвует в них, взаимодействуя с научными организациями и проектными командами Приморья и Центральной России. Громким успехом является то, что Дальприбор сегодня - образцовое предприятие военно-промышленного комплекса!
Немаловажно, что за всю свою 47-летнюю историю предприятие ни разу не сорвало военный заказ! Как следствие, и в 2013 году Гособоронзаказ выполнен точно в срок, в полном объеме, с высоким качеством. Это же планируется сделать и в 2014 году и далее.
ОАО «Дальприбор» развивается в соответствии со стратегией, одобренной акционерами. Сегодня акционерное общество является предприятием полного производственного цикла, воплощая в производственный процесс от идеи до непосредственно выпуска продукции. Во все этапы процесса разработки вовлечены как инженеры-разработчики, электронщики, механики, технологи, так и рабочие.
В 2013 году предприятие достигло оборота более чем в 800 млн рублей, а это значит, что бюджет Приморского края получил весомый вклад от оборонки. 2014 год «Дальприбор» начал с новым объемом Госзаказа, и впервые за всю историю предприятия оборот планируется увеличить до 1 млрд рублей. Это весомая заявка на включение в инвестиционные приоритеты региона.
Сегодня около тысячи человек сотрудников профессионально выполняют свою работу и стабильно получают заработную плату. Для производственных предприятий, прошедших лихолетье перестроечных времен и дефолтов, это показательный пример.
«Дальприбор» является активным членом Российского союза промышленников и предпринимателей, внося свой посильный вклад в развитие промышленного потенциала России.
Уверенно развиваясь и совершенствуясь, компания с обоснованным оптимизмом видит свой путь развития.
Учитывая особое внимание президента России Владимира ПУТИНА к развитию Дальнего Востока, в связи с его майскими указами об организации 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, ОАО «Дальприбор» профессионально готово к реализации поставленных целей и в ближайшие годы приложит максимум усилий для развития оборонной промышленной мощи Приморья и России.
Сергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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