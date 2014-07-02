В Общественный совет при Минсельхозе включена Ассоциация добытчиков минтая

26 июня 2014 года приказом министра сельского хозяйства Николая ФЕДОРОВА №227 утвержден новый состав Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства РФ. В состав совета включен президент НКО «Ассоциация добытчиков минтая», член правления РСПП Герман ЗВЕРЕВ.

В соответствии с установленным порядком внесены изменения в состав Общественного совета, численность которого насчитывает 35 человек. В Общественный совет вошли руководители крупнейших отраслевых объединений: Союза сахаропроизводителей России, Национального союза производителей молока, Российского зернового союза, Национального союза свиноводов, Центрального союза потребительских обществ, Картофельного союза России, Национального союза производителей говядины, Российского союза пекарей, Союза птицеводов России, Национальной мясной ассоциации, Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств и Ассоциации добытчиков минтая.

Отметим, что Общественный совет вправе готовить заключения по результатам общественной экспертизы разрабатываемых Министерством проектов нормативных правовых актов и иных документов; государственных программ Российской Федерации, разрабатываемых Министерством; федеральных целевых программ, разрабатываемых Министерством; проводить слушания по приоритетным направлениям в сфере деятельности Министерства; участвовать через своих членов в работе аттестационных комиссий и конкурсных комиссий по замещению должностей, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а также иных рабочих органов, создаваемых Министерством по вопросам кадровой работы, антикоррупционной деятельности и закупок (товаров, работ, услуг), включая размещение государственных заказов на выполнение научно-исследовательских работ и оказание консультационных услуг.

В новом составе Общественного совета рыбохозяйственный комплекс представляют председатель правления ассоциации «Росрыбхоз» Василий ГЛУЩЕНКО и президент НКО «Ассоциация добытчиков минтая», член правления РСПП Герман Зверев.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.