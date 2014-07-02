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В Приморье хотят прополоть "клубничку" на интернет-грядках
Сотрудники наркоконтроля на кладбище в районе 14 км во Владивостоке нашли тайник, в котором обнаружили более килограмма синтетического наркотика. Как сообщил сайт Vl.Ru со ссылкой на пресс-службу УФСКН, «синтетика» была спрятана в пачку из-под сока. Сотрудники предполагают, что тайник принадлежал группе, занимающейся незаконным оборотом наркотиков через интернет-сеть.
Участившееся использование интернет-технологий преступниками обострило проблему бесконтрольности в локальных сетях приморских провайдеров. Это заставило краевой Общественный экспертный совет по развитию информационного общества в июне вновь вернуться к вопросу использования файлообменных сетей Владивостока для распространения запрещенного контента. И не только экстремистского содержания. Например, в «обменнике» одной очень популярной во Владивостоке кабельной компании можно скачать не только «Майн кампф», но и инструкцию, как на кухне изготовить взрывчатку (следующие «приморские партизаны» могут вооружаться?!). А можно получить совет, как после первой любовной неудачи покончить с собой, быстро и без боли… Или насладиться бесплатной порносъемкой с участием 6-летней малышки и мальчиков постарше…
Вот такую опасную для подростков помойку, и бесплатно, на шару, можно найти у наших провайдеров. Причем все это, согласно Единому реестру Госкомнадзора, в России запрещено, в том числе в интернет-пространстве. В реестре уже более 2000 материалов. И, естественно, у экспертов возник вопрос: а кто реально должен контролировать в кабельных сетях давно запрещенный контент? И как контролировать?
Вообще-то вопрос щекотливый. Свободу слова в стране уже обложили законными фишками, казалось, со всех сторон. Стоит газете или информагентству дать фоторепортаж с митинга фашистов – Госкомнадзор тут же усмотрит попавшую в кадр свастику. Кто-то из читателей крепко на сайте в «комментах» выразился – могут и заблокировать ресурс. Оказывается, на вооружении Госкомнадзора есть и запретные «теги», и поисковые программы, а прокуратура имеет на вооружении автоматический блокиатор и законное право блокировать без суда любой сайт.
Так то в Интернете, объяснила представитель прокуратуры, а локальные сети не являются Интернетом, тем более обменом файлов занимаются пользователи сети. По закону провайдеры не несут ответственности за контент. Более того, как выяснилось, полгода назад правоохранители по IP-адресу нашли одного автора экстремистской информации и даже наказали… штрафом в полторы тысячи рублей.
А в апреле, после обращения Общественного экспертного совета, прокуратурой Приморского края проведена проверка и выявлены нарушения в деятельности одного из интернет-провайдеров, оказывающего услуги связи населению. Установлено, что им предоставляется доступ к локальной файлообменной сети «Шара», при подключении к которой зарегистрированные пользователи используют ресурсные телематические возможности по выходу в сеть Интернет, чтобы просматривать и копировать запрещенные материалы, в том числе с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
Были и другие попытки бороться с беспределом в кабельных сетях. Но на все свои заявления в правоохранительные и надзорные структуры адвокат Галина АНТОНЕЦ получала ответы, вызовы на беседу и откровения типа: «И что вы привязались к «обменникам», мы с их помощью педофилов ловим». Только запрещенные файлы по-прежнему доступны для клиентов провайдера.
Однако кое-что общественному совету удалось сделать – привлечь внимание правоохранителей к проблеме. 10 июня в прокуратуре края состоялось расширенное совещание, в котором помимо правоохранительных и контролирующих органов участвовали представители операторов связи, оказывающих услуги доступа к Интернету и файлообменным сетям. Правоохранители согласились, что в правовом регулировании данной сферы есть пробелы, из-за которых не всегда возможно оперативно удалять запрещенную информацию. Но если государственные органы и общественность согласуют свои действия, то не все безнадежно. Наметили два пути. Провайдеры имеют и должны использовать свои технологические возможности для блокировки запретного поиска в сетях, а надзор может и сегодня найти законную основу для отзыва лицензии, пусть и через суд – для показательной «порки».
В свою очередь, эксперты пообещали привлечь общественность в соцсетях для коллективного поиска опасной, в первую очередь для детей, информации. И все пришли к выводу: здоровье приморской IT-отрасли зависит от наличия подготовленных специалистов. А вот тут, как выяснилось из доклада доктора физико-математических наук Константина НЕФЕДЕВА, перспективы у Приморья печальные.
И провайдерам, и правоохранителям, не говоря уж о бизнесе IT-технологий, нужны специалисты, которых прежде готовили два университета по прикладной информатике и системотехнике. Именно они составили Владивостоку славу «пятой компьютерной столицы». Сегодня, как уже писал «ЗР», IT-технологии исчезли из приоритетов Дальневосточного федерального университета. Это сегодня профи из Владивостока востребованы в Силиконовой долине и мировых мобильных компаниях. Но вычислительная техника ДВФУ стареет, и вряд ли выпускники смогут писать программы для подводных роботов. А будущим юристам придется осваивать информатику самостоятельно.
Елена БАРКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј06:51, 03.07.2014#
а что касаемо наркоконтроля так во владивостоке накачивают принудительно людей какой угодно химией и наркотой всем это ясно и видно по поведению человека а никто не вступается за жертву. Помните горожанина Алексея 2007 году? Его долбили ядом он ваще дураком стал, пазорили и власть и спецслужбы и всем все по барабану. Всем было смешно. Никого не наказали не привлекли, все участники отмазались естественно за большие деньги.
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