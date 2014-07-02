В Приморье застройщики "забывают" извещать контролеров о начале работ

В Приморье выросло количество застройщиков, несвоевременно направивших в орган регионального надзора в установленный срок извещение о начале строительства. Об этом «Золотой Рог» сообщили в инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства по Приморскому краю.

Специалисты отметили: при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе, застройщик или технический заказчик не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства обязан направить в инспекцию извещение о начале таких работ.

По закону, в случаях неизвещения в установленные сроки органов, осуществляющих строительный надзор, застройщика ждет штраф – от 100 до 300 тысяч рублей.

Извещение о начале строительства с приложением исходно-разрешительных документов необходимо направлять по адресу: Владивосток, проспект Красного Знамени, 3, кабинет 904.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.