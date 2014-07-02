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Рыбу для японцев будут разводить в Приморье
«Русагро» ведет переговоры с правительством Приморского края о реализации агропромышленного проекта в регионе.
Если стороны договорятся, Приморский край может стать самым крупным кластером «Русагро», заявил гендиректор головной компании группы Максим БАСОВ на встрече с губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ. Речь идет о многопрофильном проекте, включающем в себя производство кукурузы и сои в регионе, строительство свинокомплексов, мясоперерабатывающего и комбикормового производств, а также «развитие аквакультуры» - искусственное разведение рыбы в садках, которым «Русагро» никогда прежде не занималась.
По словам Басова, группа заинтересована в выходе на Дальний Восток из-за близости крупных рынков сбыта - Китая, Японии и Кореи. Сейчас компания договаривается с местными властями о выделении земельного участка с инфраструктурой под проект.
«Я встречался с японскими коллегами, по мнению которых Приморский край - самая лучшая в мире зона для развития аквакультуры, - цитируется Басов на официальном сайте краевой администрации. - Они готовы создавать технологию производства и инвестировать. Если мы создадим в Ольгинском районе огромное, мощное производство, то сможем выйти на премиальный японский рынок». По его словам, часть рыбы «Русагро» планирует продавать и на внутреннем рынке.
Закон об аквакультуре в России был принят только в июле 2013 года, сейчас готовится несколько подзаконных актов к нему. Товарное производство аквакультуры в России в 2013 году составило 155 тыс. тонн; для сравнения, общий вылов рыбы достиг 4,3 млн тонн. Еще 200 тыс. тонн искусственно выращенной рыбы было импортировано в Россию. В соседнем с Приморским краем Китае товарное производство рыбной продукции достигает 40 млн тонн. В России наиболее перспективными регионами для развития аквакультуры считаются Крым, Краснодарский край и Дальний Восток. Признанные лидеры в этом сегменте рыбного бизнеса - компании «Русское море» и «Русский лосось» - реализуют проекты в Мурманской области и Карелии.
Российская штаб-квартира «Русагро» находится в подмосковном поселке Коммунарка. Основными владельцами «Русагро» являются родственники Вадима МОШКОВИЧА (74,9%), 18,8% находится в свободном обращении, остальное принадлежит менеджменту.
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