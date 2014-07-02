Кузбасский уголь рвется в АТР

Реализация долгосрочной программы развития угольной отрасли до 2030 года, утвержденная распоряжением правительства, предусматривает более масштабное перемещение центров развития угледобычи в Восточную Сибирь и на Дальний Восток. Фактически предусматривается развитие перспективных угольных месторождений в таких регионах, как Якутия, Тыва, Забайкалье, Сахалинская и Амурская области.

Как сообщил министр энергетики Александр НОВАК, успешная релизация программы позволит увеличить добычу угля в РФ с 350 млн до 480 млн тонн.

«Реализация данной программы позволит увеличить объемы использования угля внутри нашей страны с 90 млн тонн до 120 млн тонн. В целом увеличит объемы добычи с сегодняшних 350 млн тонн до 480 млн тонн и увеличит экспортный потенциал примерно на 70 млн тонн», - сказал Александр Новак на встрече премьер-министра РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА с вице-премьерами.

По словам министра, программа решает четыре задачи: во-первых, стабильное и надежное обеспечение внутренних потребностей РФ углем и продуктами его переработки; во-вторых, развитие экспортного потенциала угольной отрасли и увеличение доли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) с 6% до 15%; в-третьих, расшивка узких мест в транспортировке угольной продукции; в-четвертых, решение социальных проблем и выполнение социальных обязательств.

В соответствии с программой предусматривается реализация совместных проектов с партнерами из АТР по развитию месторождений и транспортировке и экспорту электроэнергии, в том числе в Китай.

Также программа учитывает развитие внутреннего рынка за счет более глубокой переработки угля, развитие продукции углехимии, а также более комплексное использование угля в электроэнергетике.

«Предусматривается на Дальнем Востоке строительство нескольких теплоэлектростанций, использующих в качестве топлива уголь», - сказал Александр Новак.

«В последние годы были достигнуты определеные результаты и по уровню добычи угля, и по производительности труда, в создание добывающих мощностей привлекались инвестиции, то есть наша угольная промышленность сегодня выглядит, скажем прямо, гораздо лучше, чем это было 10-15 лет назад», - отметил в свою очередь Дмитрий Медведев.

Не секрет, что в последние годы наблюдается рост спроса на перевозки в направлении портов Дальнего Востока. Особенно отчетливо он проявился в 2013 году, когда прирост погрузки в этом направлении превысил 20%. По прогнозам угольщиков, к 2017 году перевозки в этом направлении вырастут еще в полтора раза. Груз идет прежде всего в порты Дальнего Востока: Находку, Восточный, Ванино, Посьет, а также на китайские сухопутные пограничные переходы. По итогам прошлого года на перевозки железнодорожным транспортом в восточном направлении пришлось 17% из общего объема добычи (203 млн тонн угля).

Как отметил губернатор Кемеровской области Аман ТУЛЕЕВ на рабочей встрече кузбасских депутатов с железнодорожниками, приоритетная задача региона - активное освоение перспективных рынков АТР. «Модернизированные БАМ и Транссиб станут ключом к решению этой задачи», - добавил он.

На данный момент Кузбасс вывозит уголь потребителям на восток в полном объеме. Удалось сократить количество угля на складе с 16 млн тонн в 2013 году до 10,5 млн тонн на сегодняшний день. Для дальнейшего развития и увеличения объема перевозок, считает губернатор, необходимо дополнительно инвестировать в развитие железнодорожной инфраструктуры в восточном направлении.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.