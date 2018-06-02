Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику

Несмотря на замену не справившегося с объемом заказов подрядчика

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ заверил, что замена подрядчика не сказалась на сроках строительства судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне.

«Мы когда начинали всю эту работу, сразу задали вопрос «Роснефти». «Нам найти подрядчика или вы сами этим займетесь?». «Роснефть» сказала, что они сами будут контролировать подрядчика. Мы выделили им деньги, они сначала определились по «Комплексным энергетическим решениям» (КЭР), но эта компания подвела. Они сменили подрядчика, я только что разговаривал с вице-президентом «Роснефти» Андреем ШИШКИНЫМ, он сказал, что никаких проблем со срывом и переносом сроков нет», - сказал Трутнев после совещания по строительству ССК «Звезда» в Большом Камне.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ООО «Комплексные энергетические решения» (Санкт-Петербург) нахватало слишком много контрактов, с которыми просто не справилась.

В 2016-2017 годах между КЭР и АО «Дальневосточный завод «Звезда» (на его базе строится верфь «Звезда») были заключены контракты (включая проектные работы) почти на 19 млрд рублей. Контракты в основном предполагали строительно-монтажные работы в рамках первого этапа первой очереди - блок корпусных производств и окрасочные камеры, а именно: механомонтажный цех, склад оборудования и комплектации, цех сборки блоков, цех насыщения и модульной сборки, южная набережная, мелководная набережная, транспортный переход №4, трубообрабатывающий цех.

Работы по договору с КЭР были выполнены больше, чем наполовину.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ООО «КЭР» - головное предприятие одноименной группы компаний, многопрофильного инженерно-строительного холдинга полного цикла, реализующего комплексные проекты в области электроэнергетики и теплоснабжения. Конечными бенефициарами КЭР являются Валерий ТЮМЕНЕВ и Татьяна МАКАРОВА.

Строительство судостроительного комплекса «Звезда» ведет консорциум «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка. Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства морской техники. Судостроительный комплекс будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ССК "Звезда"