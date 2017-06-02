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Самую низкую цену на рыбу в России нашли на центральной площади Владивостока

02 Июня 2017, 16:21 | Приморье

Самые низкие цены на рыбу – в Приморье, доложили краевые власти, ссылаясь на статистику, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Оптовые цены на навагу, сельдь и минтай снизились с начала года в Приморье. Об этом сообщили на краевом штабе по ценам под председательством вице-губернатора Дениса Бочкарева, накануне 1 июня. Как рассказала директор краевого департамента лицензирования и торговли Елена Коваль, ссылаясь на данные Приморскстата, по состоянию на 1 мая средняя цена на рыбу мороженую неразделанную в Приморье составляет 127,62 рублей за килограмм.

«Это ниже, чем в соседнем Хабаровском крае на пять рублей и ниже, чем в целом по России почти на 23 рубля», – сказала Елена Коваль.

Исполняющий обязанности директора департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Сергей Наставшев отметил, что с начала года снизились оптовые цены на некоторую мороженую рыбу.

«Сельдь подешевела на 17,4%, минтай почти на 6%, навага – на 3,2%», – проинформировал Сергей Наставшев.

По его словам, самая низкая цена на рыбу по-прежнему на ярмарке на центральной площади Владивостока. Здесь средняя цена на 15-20% ниже, чем в торговых сетях и на рынках города.

«Килограмм горбуши здесь можно приобрести за 130 рублей, камбалы за 105, навага продается по 60 рублей, сельдь по 85, минтай стоит 95 рублей», – добавил руководитель департамента.

Вице-губернатор Денис Бочкарев подчеркнул, что работу по сдерживанию роста розничных цен на рыбу и рыбопродукцию необходимо вести постоянно.

«Для этого нужно исключить посредников между рыбаками и предприятиями торговли, увеличить холодильные мощности», – отметил заместитель главы региона.

Кроме того он напомнил, что предприятия розничной торговли могут выставлять заявки на Дальневосточной рыбной бирже.

«Участие в торгах дает каждому участнику возможность приобрести рыбу и морепродукты непосредственно у рыбодобывающих компаний и производителей, исключая посредническое звено», – пояснил Денис Бочкарев.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: цены  рыба 



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