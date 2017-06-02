На Дальнем Востоке реализуют нацпроект по строительству солнечно-дизельных энергоустановок

Реализация подобных проектов будет способствовать опережающему развитию самых удаленных районов ДФО, считают эксперты ПМЭФ.

В рамках Петербургского международного экономического форума подписан ряд соглашений по реализации национального проекта в энергетике, предусматривающего строительство распределённой солнечной генерации.

Группа компаний «Хевел» заключила соглашение о взаимодействии с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации и меморандум о взаимодействии в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству на Дальнем Востоке автономных гибридных энергоустановок (АГЭУ) совокупной мощностью до 40 МВт с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Игорь Шахрай, генеральный директор группы компаний «Хевел»: Строительство автономной генерации с использованием возобновляемых источников энергии – это, прежде всего, вклад в развитие территорий. Солнечно-дизельные установки позволяют до 50% снижать потребление дизельного топлива в отдалённых районах, где строительство магистральной сети экономически нецелесообразно.

«На территории Дальнего Востока много территорий, на которых использование возобновляемой энергетики оправданно не только экономически, но и сточки зрения надежности обеспечения поставок электроэнергии. Реализация подобных проектов будет способствовать опережающему развитию самых удаленных районов ДФО», – подчеркнул генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.

Досье "Дальневосточного капитала": ООО «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и АО РОСНАНО, основано в 2009 году) является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят: производственное подразделение (завод по производству солнечных модулей в г. Новочебоксарск, Чувашская Республика), девелоперское подразделение (проектирование и строительство солнечных электростанций, портфель проектов на ближайшие годы – более 364 МВт) и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (г. Санкт-Петербург), который является единственной в России профильной научной организацией, занимающейся исследованиями и разработками в сфере солнечной энергетики.

Журнал "Дальневосточный капитал".