Бизнесмены Приморья чаще всего оформляют корпоративные пластиковые карты для командировок и оплаты ГСМ

Приморские бизнесмены готовы платить 2-3 тыс. рублей в год за обслуживание карты VISA Business, MasterCard Business или 200-300 рублей за корпоративные карты эконом-класса VISA Electron и MC Maestro. Страховой депозит по сложившейся практике банки требуют в редком случае.

Корпоративная карта помогает оплачивать представительские расходы, которые давно являются правилом хорошего тона - ужин с контрагентом в ресторане или кафе, приобретение подарка партнеру и т.д.

По мнению управляющего операционным офисом ВТБ24 в Приморском крае Александра ВЯЛКОВА, корпоративная карта - элемент финансовой культуры. Безналичный расчет становится приоритетным способом оплаты для юридических лиц, а использование бизнес-карты при этом позволяет экономить в том числе и на комиссионных расходах.

Получение такой карты в ВТБ24 не связано с предложением по депозитам, а, скорее, коррелирует с дополнительным сервисом и включенными услугами: получением СМС-оповещений о совершенных покупках, услугами службы консьерж-сервиса, страховыми программами «Защита карты», «Защита путешественников». Преимущества таких карт дополняются бонусными программами специальных предложений и скидок: например, «Мир преимуществ» при выборе карты Visa Business.

«Корпоративные карты Visa Business в Дальневосточном банке открывают и индивидуальные предприниматели, и крупные холдинги, различной отраслевой принадлежности. В последнее время клиенты спрос на такой продукт возрос, так как с их помощью оптимизируют и упрощают учет командировочных, представительских и хозяйственных расходов, снижают нагрузку на бухгалтерию. А благодаря услуге самоинкассации наши клиенты могут вносить рублевую выручку в банкоматах Дальневосточного банка с функцией приема наличных в удобное время, без очередей» - отмечает руководитель департамента розничного бизнеса Дальневосточного банка Руслан БЕРЕЗА.

Начальник отдела платежных систем филиал ББР Банк во Владивостоке Оксана КОЗУБЕНКО рассказывает, что сегодня корпоративные карты заказывают в основном небольшие розничные организации для снятия наличных денежных средств на хозяйственные расходы и оплаты на АЗС. В последнее время стали оформлять карты рыболовецкие и судоходные компании для покупки билетов в сети интернет для сотрудников.

«Предприниматели любых сфер бизнеса в равной степени активно используют корпоративные карты для получения денежных средств с корпоративного счета в банкоматах или кассах банка «Приморье» без оформления чековой книжки и посещения кредитной организации. В последнее время увеличилось количество клиентов активно пополняющих счета в терминалах банка, используя при этом корпоративную карту. Если сравнивать предпочтения клиентов между оплатой картой и снятием наличных, то за последними операциями несомненное первенство. Картой чаще всего платят за авиа и ж/д билеты, проживание в гостиницах, счета в кафе, ресторанах. Многие клиенты оплачивают картой необходимые для предприятия товары в торговых точках», - говорит директор департамента корпоративного бизнеса банка «Приморье» Антон САБАДАШ.

После оформления корпоративной карты сотрудник не обязан заполнять чековую книжку для получения денег, а напротив – приобретает возможность круглосуточно снимать наличные в банкомате. Ряд банков может выдавать именные корпоративные карты, как рядовым специалистам, так и сотрудникам, находящимся на руководящих должностях. Руководитель может установить лимит на каждую карту и контролировать его расход. Определенные правила должен знать и клиент банка. К примеру, по корпоративной карте VISA Classic получить наличные в банкомате возможно на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей в сутки и не более 600 тыс. рублей в месяц. Одновременно безналичные операции проводятся без ограничений по сумме, по количеству, например, не более 30 операций в сутки

Как отмечает Александр Вялков, по корпоративным картам ВТБ 24 зачисление средств осуществляется автоматически при поступлении денежных средств на специальный карточный счет. Пополнить этот счет можно только безналично с основного расчетного счета компании, открытого как в ВТБ24, так и в стороннем банке.

По словам начальника отдела электронного бизнеса Примсоцбанка Сергея КОЛЕЕВА, Викторович, разумеется, что смс-информирование является необходимым сервисом для контроля руководителем расходов сотрудников по корпоративным картам, обеспечивает возможность получить или сменить пин-код по телефону, совершать защищенные платежи в интернете (услуги гостиниц, авиабилеты). Руслан Береза обращает внимание и на альтернативный способ получения информации - e-mail – информирование.

Как говорят эксперты, сфера применения корпоративных карт ограничивает лишь интернет-покупки через сайты, зарегистрированные на нерезидентов, например, www.skype.com.

Большую часть командировочных средств по корпоративным картам представители приморского бизнеса оставляют в России. Но в целом для использования корпоративных карт нет никаких территориальных ограничений, в том числе и за рубежом. Русла Береза замечает, что с корпоративными картами Дальневосточного банка для командировки за пределы нашей страны нет необходимости выпускать валютную карту – при совершении операций платежа, либо снятия наличных по рублевой карте денежные средства будут автоматически конвертироваться в валюту страны пребывания.

Клиентам, которые планирую пользоваться картой за рубежом, в банке «Приморье» рекомендуют оформить ее в долларах США, чтобы избежать дополнительных трат за конвертацию и сделать ее использование более выгодным.

Для компаний, которые ведут активный бизнес с Китаем, у Примсоцбанка есть специальный продукт - карта UnionPay корпоративная, которая имеет прямую конвертацию пары рубль-юань при оплате, что существенно снижает издержки компании.

Яна МАЛЬЦЕВА.