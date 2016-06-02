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Роль малого бизнеса в экономике Приморья нельзя переоценить

02 Июня 2016, 17:45 | Приморье

Уже во второй раз Владивосток стал местом проведением Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни». Сегодня, 2 июня, здесь собрались самые успешные, опытные, перспективные представители бизнес-сообщества России и Дальневосточного федерального округа. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», в пленарном заседании форума принял участие первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев.

Выступая на пленарном заседании и отвечая на вопросы журналистов, первый вице-губернатор подчеркнул, что роль малого бизнеса в экономике региона нельзя переоценить.

«С развитием малого бизнеса связаны приоритеты развития регионов. Так, в Приморье малый бизнес – это более 31 тысячи субъектов, ровно треть предпринимателей всего Дальнего Востока. Доля малого и среднего бизнеса в объеме ВРП края составляет почти 30%. Оборот малых и средних предприятий Приморского края составляет более 400 миллиардов рублей», – заявил он.

Василий Усольцев отметил, несмотря на свою активность, предпринимательское сообщество нуждается в поддержке со стороны государства. В Приморском крае на системной основе проводится комплексная работа по улучшению инвестиционного климата.

«Есть такой хороший инструмент, как Национальный рейтинг состояния инвестклимата, который подстегивает чиновников хорошо работать и вести диалог с бизнесом», – отметил он.

Проведение таких мероприятий, как форум «Территория бизнеса – территория жизни», по его словам, также является одним из важных элементов в работе по созданию комфортных условий для развития бизнеса.

Сегодня на площадке форума также проходит этап Национальной премии «Бизнес-Успех» по Дальневосточному федеральному округу – мероприятие, которое призвано выявить наиболее активных и целеустремленных предпринимателей, чьи бизнес-идеи становятся примером для начинающих предпринимателей.

«Премия “Бизнес-Успех” – это уникальная возможность для компаний, быть замеченными, рассказать о своем бизнесе перед гостями форума, показать важность того, что они делают. Сегодня предприниматели демонстрируют свои сильные и креативные бизнес-истории. Также комиссия оценивает, как муниципалитеты умеют работать с малым и средним бизнесом. В этом направлении еще многое нужно сделать. Как вырастить такое предприятие, которое потом будет годами платить налоги в муниципальный бюджет, давать рабочие места местному населению. Будут выявлены лучшие практики поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата на муниципальном уровне, которые в дальнейшем будут внедрятся по всей России», – обозначил президент «Опоры России» Александр Калинин.

Напомним, организатором Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни» на Дальнем Востоке выступило Приморское отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», а также Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата РФ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: бизнес  приморье  Усольцев  экономика 



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