Сбербанк объявляет о старте совместной с ФРИИ программы по поиску и развитию стартапов в сфере финансовых технологий

Для Сбербанка интересны стартапы, работающие над проектами финансовых сервисов, систем управления персональными финансами, проектами в сфере BigData и аналитики, оптимизации процессов финансовых организаций, финансовых советников, программ лояльности. Основная потребность – в проектах, способных развивать существующие банковские и иные сервисы, решения, обеспечивающие удобную, дешевую, защищенную и прозрачную экосистему сервисов для розничных и корпоративных клиентов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Проекты будут отбираться и развиваться в рамках Акселератора ФРИИ. Эксперты Сбербанка будут обеспечивать наставничество и экспертную поддержку молодых команд на протяжении всего акселератора. Лучшие стартапы смогут рассчитывать на инвестиции банка и получить возможности для запуска совместных пилотных проектов.

«Банковский рынок меняется очень быстро, растет конкуренция за клиента, для которого важно удобство сервисов и скорость оказания услуг. Одновременно мы понимаем, что эффективность работы с Big Data, глубина и качество обработки данных является одним из главных мировых трендов, и мы также имеем большие возможности для развития в этом направлении. Мы хотим сотрудничать с перспективными командами, которые реализуют проекты в этих сферах. Мы будем привлекать наиболее перспективные стартапы к решению задач, которые сегодня стоят перед Сбербанком», – отметил старший вице-президент – директор дирекции развития цифрового бизнеса Сбербанка Михаил Эренбург.

«Только вместе с компаниями-партнерами возможно открыть для стартапов новые рынки. Экспертиза по масштабированию бизнеса ФРИИ и доступ к отраслевой экспертизе Сбербанка дают уникальную возможность молодым командам понять особенности и в перспективе войти в банковскую отрасль», – отмечает Евгений Борисов, директор по развитию ФРИИ.

Заявки на участие в финтех-акселераторе принимаются на сайте Сбербанка по адресу http://www.sberbank.ru/ru/startups до 23 июня 2016 года включительно, старт акселератора – 22 сентября 2016 года. Рассматриваться будут заявки стартапов, имеющих готовый прототип или демо-версию продукта, который можно предоставить пользователям, наличие команды не менее чем из двух человек, а также корректное юридическое оформление проекта.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.