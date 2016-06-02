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Компания ТЕРМИКА о повышении эффективности подготовки персонала в области охраны труда и безопасности производства
24 мая во Владивостоке и 26 мая в Хабаровске состоялись практические семинары по вопросам автоматизации корпоративного обучения и проверки знаний, проведения инструктажей для работников промышленных предприятий в области охраны труда и безопасности производства.
Организатором мероприятий выступила компания ТЕРМИКА (Москва) – российский разработчик современных средств электронного обучения и проверки знаний работников промышленных предприятий.
В ходе семинаров слушателям был представлен доклад о необходимости и важности качественной подготовки персонала в области охраны труда и безопасности производства, а также эффективности и легитимности использования электронных технологий обучения. Было отмечено, что современные требования нормативных правовых документов не запрещают, а в большинстве случаев прямо разрешают проведение обучения персонала с использованием электронных образовательных технологий.
Стоит отметить, что повышенный интерес со стороны организаций к современным разработкам в данной сфере обусловлен в том числе стремлением к оптимизации временных и финансовых затрат, связанных с проведением обучения сотрудников в сторонних организациях, которые зачастую бывают довольно существенны.
В рамках решения данной задачи участникам мероприятий была представлена автоматизированная система корпоративного обучения и проверки знаний персонала «ОЛИМПОКС», входящая в комплексную линейку продуктов компании ТЕРМИКА и позволяющая организовать качественное обучение одновременно большого числа сотрудников непосредственно на рабочем месте.
Электронные обучающие продукты по вопросам промышленной, энергетической и пожарной безопасности, охраны труда, ГО и ЧС, работающие под управлением данной системы, имеют преимущества перед традиционными способами обучения за счет сочетания индивидуального подхода с интерактивностью и наглядностью. Специальные методики представления информации позволяют минимизировать временные затраты на ее изучение, а набор готовых тестовых заданий - оперативно проверить уровень усвоенных знаний.
Компания ТЕРМИКА продолжит практику проведения практических семинаров в регионах России. С подробностями можно ознакомиться на сайте www.termika.ru.
Тел. (495) 956-21-01
E-mail: info@termika.ru
www.termika.ru Реклама
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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