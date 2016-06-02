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В Свободном порту Владивосток будут размножаться лягушки
Уникальную ферму-питомник по выращиванию дальневосточной лягушки и первое в России предприятие по промышленному разведению японского мохнаторукого краба берется создать в Приморском края новый резидент свободного порта Владивосток ООО «Корпорация Прим Хуньчунь», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Корпорация развития Дальнего Востока подписала два новых соглашения по свободному порту Владивосток. ООО «Корпорация Прим Хуньчунь» и АО «Порто-Франко» планируют инвестировать в проекты 25,6 млн рублей и создать 140 рабочих мест.
У АО «Порто-Франко» также оригинальная бизнес-идея. Компания, воспользовавшись преимуществами режима СПВ, планирует создать первое «эко-такси» и использовать для перевозки пассажир только гибридные автомобили. Автопарк будет состоять из 30 машин Toyota Prius. Будет трудоустроено более 90 человек.
Как сообщает пресс-служба АО «Корпорация развития Дальнего Востока», на сегодняшний день поступило 72 заявки от потенциальных резидентов Свободного порта Владивосток на сумму более 160 млрд рублей. Ожидается, что в перспективе будет создано около 21 000 рабочих мест.
Досье «Золотого Рога»: Федеральный закон № 212 «О Свободном порте Владивосток» вступил в силу 12 октября 2015 года. Режим Свободного порта Владивосток предполагает большой спектр преференций. Общий размер страховых взносов для резидентов составляет 7,6% (не для резидентов порядка 30%). Налог на прибыль равен 0%, в течение 5 лет в федеральный и региональный бюджет, кроме того следующие 5 лет поступления в региональный бюджет равны 10% (не для резидентов 2% в федеральный и 18% в региональный). В течение 5 лет налог на землю равен 0%. До 15 дней сокращено время проведения контрольных проверок и до 40 дней сокращены сроки получения разрешительной документации на капитальное строительство. Для вхождения в Свободный порт потенциальному резиденту необходимо соответствовать нескольким критериям. Во-первых, это должен быть новый бизнес, зарегистрированный на территории Свободного порта Владивосток. Во-вторых, объем инвестиций должен быть не менее 5 млн рублей в течение трех лет. И в – третьих, бизнес должен соответствовать разрешенным в законе видам деятельности.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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